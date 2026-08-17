Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdi

·1·Sport
Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdi

Ispaniyalik himoyachi Mark Kukurelya Germaniyaning Shalke 04 jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida Real Madrid safidagi uzoq kutilgan debyutini o‘tkazdi. Veltins-Arena stadionida bo‘lib o‘tgan bahsda futbolchi maydonga tushib, jamoaning mavsumoldi tayyorgarligiga o‘z hissasini qo‘shdi va shundan so‘ng o‘zining ijobiy taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Realmadrid TV nashriga bergan intervyusida Kukurelya uzoq kutilgan ilk daqiqalaridan mamnun ekanini ta'kidladi. Uchrashuvning 61-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan ispan futbolchisi yangi jamoasidagi ilk daqiqalarini o‘tkazib, o‘yin amaliyotiga ega bo‘ldi va bu jamoaning mavsumoldi rejalarini yakunlashda muhim qadam bo‘ldi.

Yangi jamoaga moslashish jarayoni va sheriklar yordami

Uchrashuv yakunlanganidan keyin so‘z olgan futbolchi shunday dedi: Men juda xursandman. O‘ylashimcha, barchamiz uchun ajoyib o‘yin bo‘ldi va chempionat boshlanishidan oldin yaxshi natija qayd etildi. Bular mening ilk daqiqalarim va o‘zimni juda g‘ayratli his qilmoqdaman. Kutish uzoq davom etdi, biroq endi asta-sekin o‘yin ritmiga kirib boryapman.

Kukurelya yangi jamoadoshlari unga tezda moslashishga yordam berganini alohida ta'kidlab o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, kiyinish xonasidagi ijobiy muhit to‘g‘ridan-to‘g‘ri yashil maydondagi o‘yinga ijobiy ta'sir ko‘rsatadi va bu bilan hammasi osonroq kechmoqda.

Yillar davomidagi mehnat mahsuli

Himoyachi o‘zining bosib o‘tgan yo‘li va qilingan harakatlarga to‘xtalib o‘tdi. Uning fikricha, ortda qolgan yillardagi tinimsiz mehnatlar bekor ketmadi va hozirgi muvaffaqiyatlar barcha qilingan sa'y-harakatlarga munosib javob bo‘ldi.

Orqada juda katta mehnat yotibdi va yillar davomida qilgan barcha harakatlarim o‘z qiymatini ko‘rsatdi, deya qo‘shimcha qildi futbolchi. U boshiga tushayotgan barcha voqealardan mamnunligini va kelgusida ham sovrinlar yutib, mazkur tajribadan zavqlanishda davom etishiga umid bildirdi.

Shunday qilib, mavsum oldidan o‘tkazilgan mazkur sinov bahsi Madrid klubi uchun ham, yangi kelgan futbolchi uchun ham foydali yakunlandi. Endilikda jamoa oldinda turgan rasmiy chempionat o‘yinlariga tayyorgarlikni yakuniy bosqichga olib chiqmoqda.

Mark KukurelyaReal MadridShalke 04Ispaniya futboliTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaBugun, 18:33Inter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiInter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiBugun, 17:58Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiYamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiBugun, 17:30Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiBugun, 17:16Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiMikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiBugun, 16:16Real Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaReal Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi