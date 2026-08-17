Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdi
Ispaniyalik himoyachi Mark Kukurelya Germaniyaning Shalke 04 jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida Real Madrid safidagi uzoq kutilgan debyutini o‘tkazdi. Veltins-Arena stadionida bo‘lib o‘tgan bahsda futbolchi maydonga tushib, jamoaning mavsumoldi tayyorgarligiga o‘z hissasini qo‘shdi va shundan so‘ng o‘zining ijobiy taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Realmadrid TV nashriga bergan intervyusida Kukurelya uzoq kutilgan ilk daqiqalaridan mamnun ekanini ta'kidladi. Uchrashuvning 61-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan ispan futbolchisi yangi jamoasidagi ilk daqiqalarini o‘tkazib, o‘yin amaliyotiga ega bo‘ldi va bu jamoaning mavsumoldi rejalarini yakunlashda muhim qadam bo‘ldi.
Yangi jamoaga moslashish jarayoni va sheriklar yordamiUchrashuv yakunlanganidan keyin so‘z olgan futbolchi shunday dedi: Men juda xursandman. O‘ylashimcha, barchamiz uchun ajoyib o‘yin bo‘ldi va chempionat boshlanishidan oldin yaxshi natija qayd etildi. Bular mening ilk daqiqalarim va o‘zimni juda g‘ayratli his qilmoqdaman. Kutish uzoq davom etdi, biroq endi asta-sekin o‘yin ritmiga kirib boryapman.
Kukurelya yangi jamoadoshlari unga tezda moslashishga yordam berganini alohida ta'kidlab o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, kiyinish xonasidagi ijobiy muhit to‘g‘ridan-to‘g‘ri yashil maydondagi o‘yinga ijobiy ta'sir ko‘rsatadi va bu bilan hammasi osonroq kechmoqda.
Yillar davomidagi mehnat mahsuliHimoyachi o‘zining bosib o‘tgan yo‘li va qilingan harakatlarga to‘xtalib o‘tdi. Uning fikricha, ortda qolgan yillardagi tinimsiz mehnatlar bekor ketmadi va hozirgi muvaffaqiyatlar barcha qilingan sa'y-harakatlarga munosib javob bo‘ldi.
Orqada juda katta mehnat yotibdi va yillar davomida qilgan barcha harakatlarim o‘z qiymatini ko‘rsatdi, deya qo‘shimcha qildi futbolchi. U boshiga tushayotgan barcha voqealardan mamnunligini va kelgusida ham sovrinlar yutib, mazkur tajribadan zavqlanishda davom etishiga umid bildirdi.
Shunday qilib, mavsum oldidan o‘tkazilgan mazkur sinov bahsi Madrid klubi uchun ham, yangi kelgan futbolchi uchun ham foydali yakunlandi. Endilikda jamoa oldinda turgan rasmiy chempionat o‘yinlariga tayyorgarlikni yakuniy bosqichga olib chiqmoqda.
…