Qimmatga tushgan paslar: Donnarumma nima uchun tez-tez golli xatolarga yo‘l qo‘ymoqda?
Italiya milliy jamoasi va «Manchester Siti» darvozaboni Janluiji Donnarumma o‘z faoliyati davomida raqiblarga gol sovg‘a qilib yuborgan xatolari bilan yana diqqat markaziga tushdi. UYEFA Millatlar ligasining 5-turi doirasida Fransiyaga qarshi kechgan markaziy bahsda (3:1) mashhur posbonning navbatdagi qo‘pol xatosi gol bilan yakunlandi.
Fransiyaga qarshi o‘yindagi jiddiy xato
Uchrashuvning bor-yo‘g‘i 10-daqiqasida Janluiji Donnarumma jarima maydonchasidan markaz orqali pastdan uzatma berishga harakat qildi. Biroq uning intilishi muvaffaqiyatsiz chiqib, Fransiya terma jamoasi vingeri Maykl Olise to‘pni darhol ilib oldi, himoyachini aldab o‘tdi va aniq zarba bilan hisobni ochdi.
Ushbu holat faoliyati davomida tajriba to‘plab borayotgan posbonning o‘z darvozasiga gol urilishiga sabab bo‘lgan 38-xatosi sifatida tarixga kirdi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Donnarumma bu kabi xatolarning 31 tasini klublar miqyosida, yana 7 tasini esa Italiya milliy jamoasi safida sodir etgan.
Donnarummaning xatolar statistikasi
Ko‘rsatkichlar va tafsilotlar
Umumiy xatolar soni
38 ta (40 taga yaqinlashmoqda)
Klub miqyosidagi xatolar
31 ta (jumladan, Manchester Siti safida)
Terma jamoadagi xatolar
7 ta (Italiya milliy jamoasi safida)
So‘nggi yo‘l qo‘yilgan vaziyat
Fransiyaga qarshi bahsda Maykl Olise tomonidan urilgan gol
Joriy mavsumdagi xatolar va Manchester Siti safidagi muammolar
Eslatib o‘tamiz, iste’dodli posbonning joriy mavsumdagi xatolari faqat terma jamoa bilan cheklanib qolmayapti. Uning «Manchester Siti» safidagi mas’uliyatli o‘yinlarida ham raqiblarga imkoniyat yaratib bergan holatlar kuzatildi. Xususan, «Leypsig», «Aston Villa» va «Koventri» klubiga qarshi o‘yinlarda ham shunga o‘xshash xatolar sodir etilgani muxlislar va mutaxassislar tomonidan tanqid ostiga olingan edi.
Sizningcha, jahon darajasidagi darvozabonlarning oyoqda to‘p bilan muomala qilishga urinishi va bu kabi xavfli xatolarga yo‘l qo‘yishi zamonaviy futbolning muqarrar xavfimi yoki murabbiylar talabimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…