Qimmatga tushgan paslar: Donnarumma nima uchun tez-tez golli xatolarga yo‘l qo‘ymoqda?

1 daqiqa o'qish25
Qimmatga tushgan paslar: Donnarumma nima uchun tez-tez golli xatolarga yo‘l qo‘ymoqda?

Italiya milliy jamoasi va «Manchester Siti» darvozaboni Janluiji Donnarumma o‘z faoliyati davomida raqiblarga gol sovg‘a qilib yuborgan xatolari bilan yana diqqat markaziga tushdi. UYEFA Millatlar ligasining 5-turi doirasida Fransiyaga qarshi kechgan markaziy bahsda (3:1) mashhur posbonning navbatdagi qo‘pol xatosi gol bilan yakunlandi.

Fransiyaga qarshi o‘yindagi jiddiy xato

Uchrashuvning bor-yo‘g‘i 10-daqiqasida Janluiji Donnarumma jarima maydonchasidan markaz orqali pastdan uzatma berishga harakat qildi. Biroq uning intilishi muvaffaqiyatsiz chiqib, Fransiya terma jamoasi vingeri Maykl Olise to‘pni darhol ilib oldi, himoyachini aldab o‘tdi va aniq zarba bilan hisobni ochdi.

Ushbu holat faoliyati davomida tajriba to‘plab borayotgan posbonning o‘z darvozasiga gol urilishiga sabab bo‘lgan 38-xatosi sifatida tarixga kirdi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Donnarumma bu kabi xatolarning 31 tasini klublar miqyosida, yana 7 tasini esa Italiya milliy jamoasi safida sodir etgan.

Donnarummaning xatolar statistikasi

Ko‘rsatkichlar va tafsilotlar

Umumiy xatolar soni

38 ta (40 taga yaqinlashmoqda)

Klub miqyosidagi xatolar

31 ta (jumladan, Manchester Siti safida)

Terma jamoadagi xatolar

7 ta (Italiya milliy jamoasi safida)

So‘nggi yo‘l qo‘yilgan vaziyat

Fransiyaga qarshi bahsda Maykl Olise tomonidan urilgan gol

Joriy mavsumdagi xatolar va Manchester Siti safidagi muammolar

Eslatib o‘tamiz, iste’dodli posbonning joriy mavsumdagi xatolari faqat terma jamoa bilan cheklanib qolmayapti. Uning «Manchester Siti» safidagi mas’uliyatli o‘yinlarida ham raqiblarga imkoniyat yaratib bergan holatlar kuzatildi. Xususan, «Leypsig», «Aston Villa» va «Koventri» klubiga qarshi o‘yinlarda ham shunga o‘xshash xatolar sodir etilgani muxlislar va mutaxassislar tomonidan tanqid ostiga olingan edi.

Sizningcha, jahon darajasidagi darvozabonlarning oyoqda to‘p bilan muomala qilishga urinishi va bu kabi xavfli xatolarga yo‘l qo‘yishi zamonaviy futbolning muqarrar xavfimi yoki murabbiylar talabimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari