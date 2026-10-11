«Inter» «Parma»ni tor-mor etib, A Seriya peshqadamiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Inter» o‘z maydonida «Parma»ni 3:0 hisobida mag‘lub etib, A Seriya turnir jadvalida 16 ochko bilan peshqadam bo‘ldi.
- O‘yinning dastlabki 31 daqiqasida Suchich (13-daqiqa), Chalxono‘g‘li (18-daqiqa, penalti) va Tyuram (31-daqiqa) kiritgan gollar «Neradzurri»ning ustunligini ta’minladi.
- Ushbu g‘alaba «Inter»ning Skudetto uchun kurashdagi jiddiy favorit ekanligini yana bir bor tasdiqladi, «Parma» esa 14-o‘rinda qoldi.
Italiya A Seriyasining 6-turi doirasida Milanning «Inter» klubi o‘z maydonida «Parma»ni qabul qilib, yirik 3:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mezbonlar uchrashuv taqdirini dastlabki bo‘limning yarmidayoq hal etib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Kristian Kivu shogirdlari tomonidan namoyish etilgan yuqori temp va mahorat jamoaga navbatdagi 3 ochkoni taqdim etish bilan birga, ularni turnir jadvalining cho‘qqisiga olib chiqdi.
Birinchi bo‘limdagi 31 daqiqalik bosim va gollar xronikasi
«Neradzurri» bahsni shiddatli boshlab, har bir xavfli hujumni samarali yakunladi:
Suchichdan tezkor start (13-daqiqa): O‘yin boshidanoq tashabbusni qo‘lga olgan milanliklar 13-daqiqada Petar Suchichning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi;
Chalxono‘g‘lining sovuqqonligi (18-daqiqa): Oradan atigi besh daqiqa o‘tib, «Inter» penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi va Hoqon Chalxono‘g‘li 11 metrlik nuqtadan adashmay, ustunlikni mustahkamladi;
Tyuramdan yakuniy nuqta (31-daqiqa): Hujumlarni davom ettirgan mezbonlar safida Markus Tyuram 31-daqiqada uchinchi to‘pni kiritib, o‘yin intrigasiga amalda chek qo‘ydi. Ikkinchi bo‘limda murabbiylar shtabi bir qator asosiy yetakchilarga dam berishga qaror qildi.
Turnir jadvali: «Inter» musobaqa cho‘qqisida
Ushbu yirik natija A Seriya peshqadamlik poygasidagi kuchlar nisbatini o‘zgartirdi:
«Inter» (1-o‘rin): Ishonchli g‘alabadan so‘ng Kristian Kivu jamoasi ochkolari sonini 16 taga yetkazib, chempionat jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi;
«Parma»ning holati: Safarda yirik hisobda imkoniyatni boy bergan mehmonlar esa 14-pog‘onada qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
A Seriya. 6-tur
«Inter» — «Parma» 3:0
Gollar: Suchich (13), Chalxono‘g‘li (18 pen.), Tyuram (31).
«Inter»: Martines, Pavar, Bissek, Karlos Augusto, Diuf (Spens, 74), Suchich, Chalxono‘g‘li (Stankovich, 61), Mxitaryan, Dimarko (Luis Enrike, 73), Espozito (Bonni, 61), Tyuram (Lautaro Martines, 61).
«Parma»: Korvi, del Prato, Troylo, Karlos, Valeri, Keyta, Serro, Ture (Frigan, 84), Elfej (Romero, 62), Fabbian (Lontani, 62).
Milanliklar barqaror o‘yin namoyish etib, Skudetto uchun kurashda jiddiy favorit ekanliklarini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…