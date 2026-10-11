«Inter» «Parma»ni tor-mor etib, A Seriya peshqadamiga aylandi

·40·Sport
«Inter» «Parma»ni tor-mor etib, A Seriya peshqadamiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Inter» o‘z maydonida «Parma»ni 3:0 hisobida mag‘lub etib, A Seriya turnir jadvalida 16 ochko bilan peshqadam bo‘ldi.
  • O‘yinning dastlabki 31 daqiqasida Suchich (13-daqiqa), Chalxono‘g‘li (18-daqiqa, penalti) va Tyuram (31-daqiqa) kiritgan gollar «Neradzurri»ning ustunligini ta’minladi.
  • Ushbu g‘alaba «Inter»ning Skudetto uchun kurashdagi jiddiy favorit ekanligini yana bir bor tasdiqladi, «Parma» esa 14-o‘rinda qoldi.

Italiya A Seriyasining 6-turi doirasida Milanning «Inter» klubi o‘z maydonida «Parma»ni qabul qilib, yirik 3:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mezbonlar uchrashuv taqdirini dastlabki bo‘limning yarmidayoq hal etib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Kristian Kivu shogirdlari tomonidan namoyish etilgan yuqori temp va mahorat jamoaga navbatdagi 3 ochkoni taqdim etish bilan birga, ularni turnir jadvalining cho‘qqisiga olib chiqdi.

Birinchi bo‘limdagi 31 daqiqalik bosim va gollar xronikasi

«Neradzurri» bahsni shiddatli boshlab, har bir xavfli hujumni samarali yakunladi:

  • Suchichdan tezkor start (13-daqiqa): O‘yin boshidanoq tashabbusni qo‘lga olgan milanliklar 13-daqiqada Petar Suchichning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi;

  • Chalxono‘g‘lining sovuqqonligi (18-daqiqa): Oradan atigi besh daqiqa o‘tib, «Inter» penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi va Hoqon Chalxono‘g‘li 11 metrlik nuqtadan adashmay, ustunlikni mustahkamladi;

  • Tyuramdan yakuniy nuqta (31-daqiqa): Hujumlarni davom ettirgan mezbonlar safida Markus Tyuram 31-daqiqada uchinchi to‘pni kiritib, o‘yin intrigasiga amalda chek qo‘ydi. Ikkinchi bo‘limda murabbiylar shtabi bir qator asosiy yetakchilarga dam berishga qaror qildi.

Turnir jadvali: «Inter» musobaqa cho‘qqisida

Ushbu yirik natija A Seriya peshqadamlik poygasidagi kuchlar nisbatini o‘zgartirdi:

  • «Inter» (1-o‘rin): Ishonchli g‘alabadan so‘ng Kristian Kivu jamoasi ochkolari sonini 16 taga yetkazib, chempionat jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi;

  • «Parma»ning holati: Safarda yirik hisobda imkoniyatni boy bergan mehmonlar esa 14-pog‘onada qolmoqda.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • A Seriya. 6-tur

    «Inter» — «Parma» 3:0

    Gollar: Suchich (13), Chalxono‘g‘li (18 pen.), Tyuram (31).

  • «Inter»: Martines, Pavar, Bissek, Karlos Augusto, Diuf (Spens, 74), Suchich, Chalxono‘g‘li (Stankovich, 61), Mxitaryan, Dimarko (Luis Enrike, 73), Espozito (Bonni, 61), Tyuram (Lautaro Martines, 61).

  • «Parma»: Korvi, del Prato, Troylo, Karlos, Valeri, Keyta, Serro, Ture (Frigan, 84), Elfej (Romero, 62), Fabbian (Lontani, 62).

Milanliklar barqaror o‘yin namoyish etib, Skudetto uchun kurashda jiddiy favorit ekanliklarini yana bir bor isbotladi.

InterParmaA SeriyaMilan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdi15 sentabr 06:36Parma Milan akademiyasining yana bir iqtidorli yulduziga koʻz tikmoqdaParma Milan akademiyasining yana bir iqtidorli yulduziga koʻz tikmoqda23 iyul 17:19Donnarumma «Milan»ga qaytadimi? «Bavariya» va «Inter» italiyalik posbon uchun kurash boshladiDonnarumma «Milan»ga qaytadimi? «Bavariya» va «Inter» italiyalik posbon uchun kurash boshladi2 oktabr 15:03Kristian Kivu Milan derbisidagi durang va jamoaning jismoniy holati haqida gapirdiKristian Kivu Milan derbisidagi durang va jamoaning jismoniy holati haqida gapirdi5 avgust 20:16Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiKristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdi4 avgust 14:31«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!9 sentabr 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi