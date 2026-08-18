Alessio Takkinardi A Seriya favoritlarini eʼlon qildi
Alessio Takkinardi A Seriyada ayni damda Inter barchadan ustun ekanini, Napoli esa tarkib kuchi bo'yicha Yuventusdan biroz oldinda turishini aytdi. Yuventus yozgi transferlar vaqtida Kerim Alajbegovich, Randal Kolo Muani va Jhon Lucumi bilan kuchaygan, shuningdek, Guglielmo Vicario transferini kutmoqda. Takkinardining fikricha, Roma, Milan va Atalanta tarkib sifati hamda chuqurligi bo'yicha Yuventusdan ustun emas.
Italiya chempionatining yangi mavsumi oldidan Turinning Yuventus klubi transfer bozorida faol harakat qilib, oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirib oldi. Biroq, Biankonerining sobiq yarim himoyachisi Alessio Takkinardi SportMediaset nashriga bergan intervyusida jamoaning imkoniyatlarini yuqori baholaganiga qaramay, ularni asosiy chempionlik favoriti deb atashga hali erta ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SportMediaset xabar berishicha, yozgi transferlar oynasi davomida Yuventus tarkibi bir qator iqtidorli va tajribali futbolchilar bilan toʻldirildi. Xususan, Kerim Alajbegovich, Randal Kolo Muani hamda Jhon Lucumi kabi oʻyinchilarning xarid qilinishi jamoaning umumiy salohiyatini oshirgan. Shuningdek, turinliklar darvozabon Guglielmo Vicarioʼning ham ehtimoliy transferini kutishmoqda.
Inter va Napoli raqobatchilardan oldindaTarkibdagi ijobiy oʻzgarishlarga qaramay, Takkinardi A Seriyadagi boshqa ayrim jamoalar hozircha Yuventusdan ustunroq ekanini qayd etdi. Uning fikricha, amaldagi raqobat muhitida chempionlik uchun kurashda asosiy ustunlik boshqa klublar tomonida saqlanib qolmoqda.
"Ayni damda Inter barchadan ustun turibdi", — deya taʼkidladi sobiq futbolchi. U shuningdek, Napoli klubining ham umumiy tarkib kuchi boʻyicha Turin jamoasidan biroz oldinda ekanini qoʻshimcha qildi.
Boshqa daʼvogarlar va raqobatchilar tahliliSobiq yarim himoyachi A Seriyaning boshqa ambitsiyali klublari, jumladan Roma, Milan, Atalanta, Fiorentina hamda Chempionlar ligasiga chiqqan Komo jamoalarining imkoniyatlarini ham baholab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu jamoalarning hech biri chuqurlik va tarkib sifati boʻyicha Yuventusdan ustun emas.
"Roma va Milan Yuventusdan ustun emas. Atalanta tarkibi ham turinliklarnikidan kuchli emas", — dedi Takkinardi. Shuningdek, u Chempionlar ligasiga yoʻllanma olgan Komo jamoasi haqida gapirar ekan, Chesk Fabregasning muvaffaqiyatlarini hurmat qilishini, biroq ularning bu darajaga chiqishida Yuventusning oʻz imkoniyatlarini boy bergani ham sabab boʻlganini eslatib oʻtdi. Fiorentina haqida fikr bildirar ekan, florensiyaliklar qiziqarli futbolchilarni yigʻgani, biroq hali Yuventus darajasiga yetmaganini xulosa qildi.
…