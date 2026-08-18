Alessio Takkinardi A Seriya favoritlarini eʼlon qildi

·20·Sport
Alessio Takkinardi A Seriya favoritlarini eʼlon qildi
Qisqacha

Alessio Takkinardi A Seriyada ayni damda Inter barchadan ustun ekanini, Napoli esa tarkib kuchi bo'yicha Yuventusdan biroz oldinda turishini aytdi. Yuventus yozgi transferlar vaqtida Kerim Alajbegovich, Randal Kolo Muani va Jhon Lucumi bilan kuchaygan, shuningdek, Guglielmo Vicario transferini kutmoqda. Takkinardining fikricha, Roma, Milan va Atalanta tarkib sifati hamda chuqurligi bo'yicha Yuventusdan ustun emas.

Italiya chempionatining yangi mavsumi oldidan Turinning Yuventus klubi transfer bozorida faol harakat qilib, oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirib oldi. Biroq, Biankonerining sobiq yarim himoyachisi Alessio Takkinardi SportMediaset nashriga bergan intervyusida jamoaning imkoniyatlarini yuqori baholaganiga qaramay, ularni asosiy chempionlik favoriti deb atashga hali erta ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SportMediaset xabar berishicha, yozgi transferlar oynasi davomida Yuventus tarkibi bir qator iqtidorli va tajribali futbolchilar bilan toʻldirildi. Xususan, Kerim Alajbegovich, Randal Kolo Muani hamda Jhon Lucumi kabi oʻyinchilarning xarid qilinishi jamoaning umumiy salohiyatini oshirgan. Shuningdek, turinliklar darvozabon Guglielmo Vicarioʼning ham ehtimoliy transferini kutishmoqda.

Inter va Napoli raqobatchilardan oldinda

Tarkibdagi ijobiy oʻzgarishlarga qaramay, Takkinardi A Seriyadagi boshqa ayrim jamoalar hozircha Yuventusdan ustunroq ekanini qayd etdi. Uning fikricha, amaldagi raqobat muhitida chempionlik uchun kurashda asosiy ustunlik boshqa klublar tomonida saqlanib qolmoqda.

"Ayni damda Inter barchadan ustun turibdi", — deya taʼkidladi sobiq futbolchi. U shuningdek, Napoli klubining ham umumiy tarkib kuchi boʻyicha Turin jamoasidan biroz oldinda ekanini qoʻshimcha qildi.

Boshqa daʼvogarlar va raqobatchilar tahlili

Sobiq yarim himoyachi A Seriyaning boshqa ambitsiyali klublari, jumladan Roma, Milan, Atalanta, Fiorentina hamda Chempionlar ligasiga chiqqan Komo jamoalarining imkoniyatlarini ham baholab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu jamoalarning hech biri chuqurlik va tarkib sifati boʻyicha Yuventusdan ustun emas.

"Roma va Milan Yuventusdan ustun emas. Atalanta tarkibi ham turinliklarnikidan kuchli emas", — dedi Takkinardi. Shuningdek, u Chempionlar ligasiga yoʻllanma olgan Komo jamoasi haqida gapirar ekan, Chesk Fabregasning muvaffaqiyatlarini hurmat qilishini, biroq ularning bu darajaga chiqishida Yuventusning oʻz imkoniyatlarini boy bergani ham sabab boʻlganini eslatib oʻtdi. Fiorentina haqida fikr bildirar ekan, florensiyaliklar qiziqarli futbolchilarni yigʻgani, biroq hali Yuventus darajasiga yetmaganini xulosa qildi.

YuventusInterA SeriyaFutbol transferlariItaliya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiBugun, 15:39Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiSerxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiBugun, 15:34Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiUeyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiBugun, 15:17Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanJey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanBugun, 14:53Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 14:50Pep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiPep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi