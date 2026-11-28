Shodiyorjon Meliqo‘ziyev Jahon kubogini qozog‘istonlik raqibi ustidan g‘alaba bilan boshladi
Toshkent shahrida boks bo‘yicha Jahon kubogi final bosqichi bellashuvlariga start berildi. Musobaqaning ilk kunida O‘zbekiston terma jamoasi safida birinchi bo‘lib ringga ko‘tarilgan -50 kg vazn toifasidagi vakilimiz Shodiyorjon Meliqo‘ziyev o‘z ishtirokini ishonchli g‘alaba bilan boshladi.
O‘zbek—qozoq derbisida yaqqol ustunlik
Hamyurtimiz turnirning dastlabki bosqichida jiddiy raqib — qozog‘istonlik Daniyal Sabitga qarshi ringga chiqdi. Keskin va qiziqarli kechgan bellashuv davomida o‘zining aniq va ishonchli harakatlari bilan ustunlikni qo‘lga kiritgan Shodiyorjon Meliqo‘ziyev hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida zafar quchdi va musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.
Bahs tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa
Boks bo‘yicha Jahon kubogi final bosqichi (Toshkent)
Vazn toifasi
-50 kg
Juftlik
Shodiyorjon Meliqo‘ziyev (O‘zbekiston) — Daniyal Sabit (Qozog‘iston)
Yakuniy natija
5:0 (Shodiyorjon Meliqo‘ziyev keyingi bosqichga yo‘l oldi)
Sizningcha, Toshkentdagi Jahon kubogini yorqin g‘alaba bilan boshlab bergan Shodiyorjon Meliqo‘ziyev -50 kg vazn toifasida chempionlik shohsupasiga ko‘tarila oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi hamda Toshkentda o‘tayotgan Jahon kubogining eng muhim natijalarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu quvonchli xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…