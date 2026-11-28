Krishtianu Ronaldu “M” siriga yana bir ishora berdi — muxlislar yangi taxminni ilgari surmoqda
Portugaliyalik futbol yulduzi Krishtianu Ronaldu so‘nggi haftalarda muxlislar e’tiborini tortayotgan sirli “M” ishorasiga yana bir bor murojaat qildi. Uning Instagram sahifasidagi yangi posti esa ushbu belgining ma’nosi haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi.
Futbolchi so‘nggi videolaridan birida “MAAAAUU” deya hayqirayotgandek ko‘rinadi. U postiga ham aynan shu so‘zni yozib qoldirgan. Bu esa muxlislarni uning ortida qanday ma’no yashiringani haqida o‘ylashga undadi.
Portugal tilida “mau” so‘zi “yomon” degan ma’noni anglatadi. Shu sabab ayrimlar Ronalduning bu ishorasini hazilomuz ogohlantirish, ya’ni “Men xavfliman” degan mazmunda talqin qilmoqda.
Avvalroq esa muxlislar “M” harfi futbolchining gol urish bo‘yicha navbatdagi marrasiga ishora qilishi mumkinligini taxmin qilishgan edi. Ularning fikricha, bu belgi portugal tilidagi “mil” — ming so‘zi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Hozircha Ronaldu sirli ishorasining asl ma’nosiga izoh bergani yo‘q. Shu bois uning yangi posti ham muxlislar orasida turli taxminlarga sabab bo‘lmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…