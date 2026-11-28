«Men bu haqda o‘ylamayman»: Sindarov jahon toji uchun bahsdagi bosim haqida gapirdi
Nomzodlar turniri g‘olibi Javohir Sindarov shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi uchun kechayotgan matchning dastlabki uchchala partiyasi durang bilan yakunlanganidan so‘ng yuzaga kelgan ruhiy bosim haqidagi savolga qisqa va dangal javob qaytardi.
«Hozir ham bu haqda o‘ylay olmayman»
Jurnalistlarning «Uch partiya, uch durang. Hisobni ochishda birinchi bo‘lish siz uchun qanchalik bosim yuklaydi?» degan savoliga o‘zbekistonlik grossmeyster ortiqcha bosimga berilmasligini ta’kidladi:
«Bu juda qiyin savol. Nima deyishni ham bilmayman. Men bu haqda umuman o‘ylamayman. Hozir ham o‘ylay olmayman. Kechirasiz, bu savolga qisqacha javobim shunday», — dedi Javohir Sindarov.
4-partiya oldidan vaziyat
Bugun bo‘lib o‘tadigan navbatdagi bahs oldidan qarama-qarshilikda to‘liq tenglik saqlanib turibdi:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Dastlabki 3 partiya natijasi
Barcha bellashuvlar durang bilan yakunlangan
Umumiy hisob
1,5 : 1,5 (durang)
4-partiya vaqti va donalar rangi
Bugun, 28 noyabr (Javohir Sindarov qora donalarda harakat qiladi)
Sizningcha, ruhiy bosimni o‘ziga yaqinlashtirmayotgan Javohir Sindarov bugungi 4-partiyada qora donalar bilan o‘ynab, matchda hisobni ochishga harakat qiladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati hamda jahon toji uchun kechayotgan tarixiy bellashuv yangiliklarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…