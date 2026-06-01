MTS sunʼiy intellekt yordamida 10 milliondan ortiq xavfli oʻtishlarni toʻsib qoʻydi

·53·Texno
MTS sunʼiy intellekt yordamida 10 milliondan ortiq xavfli oʻtishlarni toʻsib qoʻydi

MTS kompaniyasining “Bezipasniy internet” servisi yangi sunʼiy intellekt (AI) modellarini joriy etish natijasida xavfli saytlar va kattalar uchun moʻjallangan kontentni filtrlash sifatini uch baravarga oshirdi. Bu haqda operator matbuot xizmati xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizimning yangilangan funksionalligi nafaqat URL-manzilni, balki sahifaning toʻliq kontekstini, jumladan, sarlavhalar, tavsiflar va asosiy mazmunni tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa “18+” toifasidagi saytlar, agressiv reklamalar, fishing sahifalari va zararli dasturlarga ega resurslardan ishonchli himoyani taʼminlaydi.

2024-yilning birinchi choragi davomida tizim istalmagan resurslarga oʻtish boʻyicha 10 milliondan ortiq urinishni muvaffaqiyatli blokladi. Yangi AI modellari 2 milliondan ortiq saytni oʻz ichiga olgan bazani doimiy ravishda yangilab boradi.

“Bezipasniy internet” yechimi endilikda MTS Junior tarifiga integratsiya qilingan boʻub, abonentlar uchun bepul taqdim etilmoqda. Himoya tarmoq darajasida faollashadi, bu esa ota-onalardan bolaning qurilmasiga qoʻshimcha ilovalar oʻrnatishni yoki filtrlarni qoʻlda sozlashni talab qilmaydi.

MTSSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin