Microsoft xizmatlarida global uzilish: Office va Teams ishlamay qoldi

·136·Texno
Microsoft xizmatlarida global uzilish: Office va Teams ishlamay qoldi

2026-yil 1-iyun, dushanba kuni butun dunyo boʻylab foydalanuvchilar Microsoft bulutli xizmatlari faoliyatida jiddiy uzilishlarga duch kelishdi. Muammolar asosan Microsoft 365 paketining veb-versiyalariga, xususan, Microsoft Teams va Office for the web ilovalariga taʼsir koʻrsatdi. Natijada korporativ muhitda fayllarni ochish va oʻzaro xabar almashish imkoniyati vaqtincha yoʻqoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Microsoft 365 Status rasmiy sahifasi kompaniya foydalanuvchilarning Office for the web va Microsoft Teams platformalarida fayllarni ocha olmayotgani haqidagi xabarlarni oʻrganayotganini tasdiqladi. Koʻp oʻtmay, dasturchilar tomonidan vaziyatga aniqlik kiritildi: servis telemetriyasi tahlili barcha Office veb-ilovalarida xatolik koʻrsatkichlari keskin oshganini koʻrsatdi.

Bir necha soat davomida nosozlikning aniq sababi va muammoning geografik koʻlami ochiqlanmadi. Biroq Microsoft mutaxassislari muammoni bartaraf etish ustida tezkor ish olib bordilar. Microsoft 365 Status yangilangan xabarida barcha texnik nosozliklar toʻliq bartaraf etilganini rasman eʼlon qildi.

Hozirgi vaqtda Excel, SharePoint veb-ilovalari hamda Teams messenjeriga kirish imkoniyati barcha foydalanuvchilar uchun toʻliq tiklangan. Kompaniya foydalanuvchilarga keltirilgan noqulayliklar uchun uzr soʻradi va tizim barqaror ishlashini nazorat qilib bormoqda.

MicrosoftMicrosoft 365Microsoft TeamsOfficeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin