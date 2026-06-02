Dunyodagi ilk xususiy kosmik stansiya: Haven-1 ga uchuvchi ilk astronavt aniqlandi
Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Choose France sammitida Fransiyaning Vast Amerika kompaniyasi bilan kelishuvi haqida maʻlum qildi. Unga koʻra, 2027-yilda ikki nafar fransuz astronavti koinotga yoʻl oladi. Afsonaviy astronavt Thomas Pesquet Xalqaro kosmik stansiyaga xususiy missiya qoʻmondoni etib tayinlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shu bilan birga, YeKAning zaxiradagi astronavti Arnaud Prost dunyodagi birinchi tijoriy kosmik stansiya — Haven-1 ga amalga oshiriladigan ilk boshqariladigan parvozda sinovchi-muhandis sifatida ishtirok etadi. Bu qadam xususiy kosmik tadqiqotlar tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda.
Ikki marta koinotga uchgan tajribali Thomas Pesquet NASA xodimi boʻlmagan holda bunday missiyaga rahbarlik qiladigan birinchi astronavtga aylanishi mumkin. Vast kompaniyasi Haven-1 stansiyasini 2027-yilda orbitaga chiqarishni rejalashtirgan boʻlib, u koinotdagi ilk tijoriy platforma sifatida xizmat qiladi.
Avvalroq Vast kompaniyasi Haven Demo namoyish missiyasini muvaffaqiyatli yakunlagan edi. Ushbu sinov davomida qurilmaning orbitadan xavfsiz chiqish imkoniyati tasdiqlandi, bu esa boʻlajak Haven-1 stansiyasining xavfsizligi uchun eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi.
…