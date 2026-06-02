Dunyodagi ilk xususiy kosmik stansiya: Haven-1 ga uchuvchi ilk astronavt aniqlandi

·39·Texno
Dunyodagi ilk xususiy kosmik stansiya: Haven-1 ga uchuvchi ilk astronavt aniqlandi

Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Choose France sammitida Fransiyaning Vast Amerika kompaniyasi bilan kelishuvi haqida maʻlum qildi. Unga koʻra, 2027-yilda ikki nafar fransuz astronavti koinotga yoʻl oladi. Afsonaviy astronavt Thomas Pesquet Xalqaro kosmik stansiyaga xususiy missiya qoʻmondoni etib tayinlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shu bilan birga, YeKAning zaxiradagi astronavti Arnaud Prost dunyodagi birinchi tijoriy kosmik stansiya — Haven-1 ga amalga oshiriladigan ilk boshqariladigan parvozda sinovchi-muhandis sifatida ishtirok etadi. Bu qadam xususiy kosmik tadqiqotlar tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda.

Ikki marta koinotga uchgan tajribali Thomas Pesquet NASA xodimi boʻlmagan holda bunday missiyaga rahbarlik qiladigan birinchi astronavtga aylanishi mumkin. Vast kompaniyasi Haven-1 stansiyasini 2027-yilda orbitaga chiqarishni rejalashtirgan boʻlib, u koinotdagi ilk tijoriy platforma sifatida xizmat qiladi.

Avvalroq Vast kompaniyasi Haven Demo namoyish missiyasini muvaffaqiyatli yakunlagan edi. Ushbu sinov davomida qurilmaning orbitadan xavfsiz chiqish imkoniyati tasdiqlandi, bu esa boʻlajak Haven-1 stansiyasining xavfsizligi uchun eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi.

VastHaven-1KoinotAstronavtTehnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin