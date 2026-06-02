Xiaomi konditsionerlarni vakuumli raqamli tozalash xizmatini yoʻlga qoʻydi

·62·Texno
Xiaomi konditsionerlarni vakuumli raqamli tozalash xizmatini yoʻlga qoʻydi

Xiaomi kompaniyasi Mi Home servis markazlari orqali taqdim etilayotgan konditsionerlarni vakuumli raqamli tozalash xizmati boʻyicha ulkan natijalarni eʼlon qildi. Mazkur xizmat ishga tushirilganidan buyon oʻtgan olti oy davomida undan bir milliondan ortiq xonadon foydalandi. Hozirda xizmat koʻrsatish tarmogʻi mamlakatning 31 ta maʼmuriy hududini qamrab olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mijozlarning mamnunlik darajasi juda yuqori — foydalanuvchilarning 99 foizdan ortigʻi koʻrsatilgan xizmatdan toʻliq rozi boʻlgan. Shu bilan birga, Xiaomi mutaxassislarni tayyorlash tizimini ham faol rivojlantirmoqda. Onlayn va oflayn oʻquv kurslari doirasida 100 000 dan ortiq montajchilar tayyorlandi, bu esa uskunalarni oʻrnatish va ularga xizmat koʻrsatish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Servisning oʻziga xosligi intellektual qurilmalar yordamida vakuumli tozalash jarayonini raqamli nazorat qilishdan iborat. Tizim tozalash parametrlarini qayd etib boradi va inson omilining taʼsirini minimallashtiradi. Anʼanaviy usullarda yoʻl qoʻyiladigan xatolar iqlim texnikasining samaradorligini pasaytirib yuborishi mumkin edi.

Xiaomi mutaxassislarining taʼkidlashicha, notoʻgʻri bajarilgan vakuumli tozalash sovutish va isitish jarayonini yomonlashtiradi, shuningdek, uskunaning xizmat qilish muddatini qisqartiradi. Yangi servis har bir bosqich boʻyicha hisobot shakllantirib, jarayonning shaffofligini va natijalarni tekshirish imkoniyatini taʼminlaydi.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq Xiaomi global bozor uchun Mijia Air Conditioner GentleAir nomli yangi aqlli konditsionerini taqdim etgan edi. Kompaniya nafaqat zamonaviy qurilmalar ishlab chiqarish, balki ularga yuqori texnologik xizmat koʻrsatishga ham alohida eʼtibor qaratmoqda.

XiaomiMi HomeMijiaKonditsionerTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin