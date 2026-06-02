Xiaomi konditsionerlarni vakuumli raqamli tozalash xizmatini yoʻlga qoʻydi
Xiaomi kompaniyasi Mi Home servis markazlari orqali taqdim etilayotgan konditsionerlarni vakuumli raqamli tozalash xizmati boʻyicha ulkan natijalarni eʼlon qildi. Mazkur xizmat ishga tushirilganidan buyon oʻtgan olti oy davomida undan bir milliondan ortiq xonadon foydalandi. Hozirda xizmat koʻrsatish tarmogʻi mamlakatning 31 ta maʼmuriy hududini qamrab olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mijozlarning mamnunlik darajasi juda yuqori — foydalanuvchilarning 99 foizdan ortigʻi koʻrsatilgan xizmatdan toʻliq rozi boʻlgan. Shu bilan birga, Xiaomi mutaxassislarni tayyorlash tizimini ham faol rivojlantirmoqda. Onlayn va oflayn oʻquv kurslari doirasida 100 000 dan ortiq montajchilar tayyorlandi, bu esa uskunalarni oʻrnatish va ularga xizmat koʻrsatish sifatini oshirishga xizmat qiladi.
Servisning oʻziga xosligi intellektual qurilmalar yordamida vakuumli tozalash jarayonini raqamli nazorat qilishdan iborat. Tizim tozalash parametrlarini qayd etib boradi va inson omilining taʼsirini minimallashtiradi. Anʼanaviy usullarda yoʻl qoʻyiladigan xatolar iqlim texnikasining samaradorligini pasaytirib yuborishi mumkin edi.
Xiaomi mutaxassislarining taʼkidlashicha, notoʻgʻri bajarilgan vakuumli tozalash sovutish va isitish jarayonini yomonlashtiradi, shuningdek, uskunaning xizmat qilish muddatini qisqartiradi. Yangi servis har bir bosqich boʻyicha hisobot shakllantirib, jarayonning shaffofligini va natijalarni tekshirish imkoniyatini taʼminlaydi.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq Xiaomi global bozor uchun Mijia Air Conditioner GentleAir nomli yangi aqlli konditsionerini taqdim etgan edi. Kompaniya nafaqat zamonaviy qurilmalar ishlab chiqarish, balki ularga yuqori texnologik xizmat koʻrsatishga ham alohida eʼtibor qaratmoqda.
…