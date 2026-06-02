Blue Origin portlashdan soʻng New Glenn parvozlarini tiklamoqchi
Blue Origin kompaniyasi oʻtgan haftadagi kuchli portlashga qaramay, 2026-yilda New Glenn raketasini yana parvozga chiqarishni rejalashtirmoqda. Kompaniya bosh direktori Dave Limp dushanba kuni bergan bayonotida, Florida shtatidagi Kanaveral burnida sodir boʻlgan halokatdan soʻng uchirish maydonchasi infratuzilmasi kutilganidan koʻra yaxshiroq holatda ekanini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Limpning soʻzlariga koʻra, majmuada boʻlgan boshqa bir New Glenn raketa kuchaytirgichi va uchta yuqori bosqich ham shikastlanmagan. "Biz joriy yil yakuniga qadar yana parvoz qilamiz", — deya taʼkidladi u. Bu kompaniya tarixidagi eng yirik va koʻzga koʻringan muvaffaqiyatsizlikdan soʻng parvozlarga qaytish uchun juda qatʼiy muddat hisoblanadi.
Koinot sanoati mutaxassislari Blue Origin kamida 2027-yilgacha parvozlarni tiklay olmasligini taxmin qilishgan edi, chunki hozirda kompaniyada New Glenn raketasini qoʻllab-quvvatlaydigan faqat bitta uchirish maydonchasi mavjud. Hozircha Blue Origin portlash sabablarini ochiqlamadi. NASA ham oʻzining Artemis oy missiyalari uchun aynan ushbu raketaga tayanmoqda.
Jeff Bezos asos solgan kompaniya ushbu dasturga eʼtibor qaratish uchun yanvar oyida kichikroq New Shepard raketasidagi koinot turizmi parvozlarini kamida ikki yilga toʻxtatgan edi. New Glenn ilk bor 2025-yil yanvarida uchirilgan boʻlib, oʻshanda yuqori bosqich orbitaga chiqqan, biroq kuchaytirgich Yerga qaytishda portlab ketgan edi.
Kompaniya parvozlarga qaytganida raketalarni uchirish maydonchasiga yetkazish va ularni tiklash uslubini oʻzgartiradi. Avvalroq Blue Origin ikkala vazifa uchun ham "transporter-erector" qurilmasidan foydalangan edi. Dave Limp yangi yechim qanday boʻlishiga aniqlik kiritmadi, biroq Amazon sunʼiy yoʻldoshlarini koinotga olib chiqish rejalari oʻz kuchida qolayotganini bildirdi.
…