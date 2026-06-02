Blue Origin portlashdan soʻng New Glenn parvozlarini tiklamoqchi

·53·Texno
Blue Origin portlashdan soʻng New Glenn parvozlarini tiklamoqchi

Blue Origin kompaniyasi oʻtgan haftadagi kuchli portlashga qaramay, 2026-yilda New Glenn raketasini yana parvozga chiqarishni rejalashtirmoqda. Kompaniya bosh direktori Dave Limp dushanba kuni bergan bayonotida, Florida shtatidagi Kanaveral burnida sodir boʻlgan halokatdan soʻng uchirish maydonchasi infratuzilmasi kutilganidan koʻra yaxshiroq holatda ekanini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Limpning soʻzlariga koʻra, majmuada boʻlgan boshqa bir New Glenn raketa kuchaytirgichi va uchta yuqori bosqich ham shikastlanmagan. "Biz joriy yil yakuniga qadar yana parvoz qilamiz", — deya taʼkidladi u. Bu kompaniya tarixidagi eng yirik va koʻzga koʻringan muvaffaqiyatsizlikdan soʻng parvozlarga qaytish uchun juda qatʼiy muddat hisoblanadi.

Koinot sanoati mutaxassislari Blue Origin kamida 2027-yilgacha parvozlarni tiklay olmasligini taxmin qilishgan edi, chunki hozirda kompaniyada New Glenn raketasini qoʻllab-quvvatlaydigan faqat bitta uchirish maydonchasi mavjud. Hozircha Blue Origin portlash sabablarini ochiqlamadi. NASA ham oʻzining Artemis oy missiyalari uchun aynan ushbu raketaga tayanmoqda.

Jeff Bezos asos solgan kompaniya ushbu dasturga eʼtibor qaratish uchun yanvar oyida kichikroq New Shepard raketasidagi koinot turizmi parvozlarini kamida ikki yilga toʻxtatgan edi. New Glenn ilk bor 2025-yil yanvarida uchirilgan boʻlib, oʻshanda yuqori bosqich orbitaga chiqqan, biroq kuchaytirgich Yerga qaytishda portlab ketgan edi.

Kompaniya parvozlarga qaytganida raketalarni uchirish maydonchasiga yetkazish va ularni tiklash uslubini oʻzgartiradi. Avvalroq Blue Origin ikkala vazifa uchun ham "transporter-erector" qurilmasidan foydalangan edi. Dave Limp yangi yechim qanday boʻlishiga aniqlik kiritmadi, biroq Amazon sunʼiy yoʻldoshlarini koinotga olib chiqish rejalari oʻz kuchida qolayotganini bildirdi.

Blue OriginNew GlennJeff BezosKoinotNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin