MS-21 va SJ-100 samolyotlari Wi-Fi va multimedia tizimlari bilan jihozlanadi

·28·Texno
MS-21 va SJ-100 samolyotlari Wi-Fi va multimedia tizimlari bilan jihozlanadi

Rossiyaning yangi MS-21 va SJ-100 yoʻlovchi samolyotlari bortida sunʼiy yoʻldosh interneti, Wi-Fi va koʻngilochar tizimlar oʻrnatiladi. Ushbu texnologiyalar toʻliq mahalliy apparat vositalari asosida ishlashi koʻzda tutilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) rahbari Vadim Badexa maʼlum qilishicha, tegishli texnik yechimlar laynerlar konstruksiyasiga allaqachon kiritilgan. Uning soʻzlariga koʻra, parvoz vaqtidagi internet aloqasi toʻliq Rossiya uskunalarida amalga oshiriladi.

Bu chora xorijiy texnologiyalarga bogʻliqlikni kamaytirish va parvoz davomida uzluksiz raqamli xizmatlarni taʼminlash imkonini beradi. Shu bilan birga, salonning yakuniy konfiguratsiyasi — oʻrindiqlardagi ekranlar va boshqa qulayliklar aviakompaniyalar talabiga koʻra shakllantiriladi.

OAK vakillarining taʼkidlashicha, yangi samolyotlarni ishlab chiqishda yoʻlovchilar uchun qulaylik darajasini oshirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Zamonaviy multimedia tizimlari parvoz sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

AviatsiyaTexnologiyaMS-21SJ-100Wi-Fi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin