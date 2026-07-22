Ferran Torres Barselona bilan xayrlashish arafasida: Ispaniya terma jamoasi yulduzi PSJga oʻtishi mumkin

·55·Sport
Ferran Torres Barselona bilan xayrlashish arafasida: Ispaniya terma jamoasi yulduzi PSJga oʻtishi mumkin

Barselona hujumchisi Ferran Torres Kataloniya klubi rahbariyati tomonidan taklif qilingan yangi shartnoma shartlaridan keskin norozi boʻlmoqda. Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempionligini qoʻlga kiritgan futbolchi klubning moliyaviy taklifini hamda unga vaʼda qilinayotgan oʻyin vaqtini yetarli emas deb hisoblamoqda. ElDesmarque nashrining maʼlum qilishicha, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Torres yangi bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida asosiy tarkibda barqaror oʻrin egallashni va maoshi sezilarli darajada oshirilishini talab qilmoqda. Futbolchi oʻzining maydondagi samaradorligi va jamoa muvaffaqiyatiga qoʻshayotgan hissasi klub tomonidan munosib baholanmayotganidan xafa. Agar Barselona sport direktori Deku yaqin vaqt ichida taklifni yaxshilamasa, futbolchi yozgi taʼtildan soʻng jamoani tark etishga tayyor.

Parij varianti va Luis Enrique omili

Vaziyatdan unumli foydalanib qolishga urinayotgan Pari Sen-Jermen allaqachon futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqqan. Parijliklar Ferran Torres uchun nafaqat yuqori maosh, balki jamoada yetakchi rolini ham taklif qilmoqda. Luis Enrique bilan Ispaniya terma jamoasida birga ishlagan hujumchi murabbiyning ishonchini his qilmoqda va bu omil uning Fransiya poytaxtiga koʻchib oʻtish qaroriga asosiy sabab boʻlishi mumkin.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Ferran Torres 2022-yil yanvarida Manchester Siti safidan Barselona tarkibiga kelib qoʻshilganidan buyon 207 oʻyinda maydonga tushib, 65 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Oʻtgan mavsumning oʻzida u 49 ta uchrashuvda 21 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilib, jamoaning eng samarali hujumchilaridan biriga aylandi.

Barselona rahbariyati futbolchining shartnomasi 2027-yilda yakunlanishini inobatga olib, uni hozir sotib yuborish orqali transfer bozorida mablagʻ ishlab olishni rejalashtirmoqda. Goal.com xabariga koʻra, klub Torresning transfer narxini 50 million yevro etib belgilagan. Bu mablagʻlar kelgusida Manchester Siti hujumchisi Julian Alvarez transferini moliyalashtirishga yoʻnaltirilishi mumkin.

Hozirda futbolchi yakuniy qarorni taʼtildan qaytgach qabul qilishi kutilmoqda. Biroq Barselona tomonidan taklif qilinayotgan shartlar oʻzgarmasa, Ferran Torresning keyingi manzili Parij boʻlishi deyarli aniq. Bu transfer Kataloniya klubi uchun ham moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish va yangi futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazishda qoʻshimcha imkoniyat yaratishi mumkin.

BarselonaFerran TorresPSJTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...