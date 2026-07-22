Ferran Torres Barselona bilan xayrlashish arafasida: Ispaniya terma jamoasi yulduzi PSJga oʻtishi mumkin
Barselona hujumchisi Ferran Torres Kataloniya klubi rahbariyati tomonidan taklif qilingan yangi shartnoma shartlaridan keskin norozi boʻlmoqda. Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempionligini qoʻlga kiritgan futbolchi klubning moliyaviy taklifini hamda unga vaʼda qilinayotgan oʻyin vaqtini yetarli emas deb hisoblamoqda. ElDesmarque nashrining maʼlum qilishicha, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Torres yangi bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida asosiy tarkibda barqaror oʻrin egallashni va maoshi sezilarli darajada oshirilishini talab qilmoqda. Futbolchi oʻzining maydondagi samaradorligi va jamoa muvaffaqiyatiga qoʻshayotgan hissasi klub tomonidan munosib baholanmayotganidan xafa. Agar Barselona sport direktori Deku yaqin vaqt ichida taklifni yaxshilamasa, futbolchi yozgi taʼtildan soʻng jamoani tark etishga tayyor.
Parij varianti va Luis Enrique omiliVaziyatdan unumli foydalanib qolishga urinayotgan Pari Sen-Jermen allaqachon futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqqan. Parijliklar Ferran Torres uchun nafaqat yuqori maosh, balki jamoada yetakchi rolini ham taklif qilmoqda. Luis Enrique bilan Ispaniya terma jamoasida birga ishlagan hujumchi murabbiyning ishonchini his qilmoqda va bu omil uning Fransiya poytaxtiga koʻchib oʻtish qaroriga asosiy sabab boʻlishi mumkin.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Ferran Torres 2022-yil yanvarida Manchester Siti safidan Barselona tarkibiga kelib qoʻshilganidan buyon 207 oʻyinda maydonga tushib, 65 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Oʻtgan mavsumning oʻzida u 49 ta uchrashuvda 21 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilib, jamoaning eng samarali hujumchilaridan biriga aylandi.
Barselona rahbariyati futbolchining shartnomasi 2027-yilda yakunlanishini inobatga olib, uni hozir sotib yuborish orqali transfer bozorida mablagʻ ishlab olishni rejalashtirmoqda. Goal.com xabariga koʻra, klub Torresning transfer narxini 50 million yevro etib belgilagan. Bu mablagʻlar kelgusida Manchester Siti hujumchisi Julian Alvarez transferini moliyalashtirishga yoʻnaltirilishi mumkin.
Hozirda futbolchi yakuniy qarorni taʼtildan qaytgach qabul qilishi kutilmoqda. Biroq Barselona tomonidan taklif qilinayotgan shartlar oʻzgarmasa, Ferran Torresning keyingi manzili Parij boʻlishi deyarli aniq. Bu transfer Kataloniya klubi uchun ham moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish va yangi futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazishda qoʻshimcha imkoniyat yaratishi mumkin.
…