Umar Borkan tanlagan ayol kim? Yasmin haqida qiziq faktlar...

·3.8K·Dunyo
Umar Borkan tanlagan ayol kim? Yasmin haqida qiziq faktlar...

Bir vaqtlar «dunyodagi eng kelishgan arab» sifatida mashhur bo‘lgan Umar Borkan al-Galaning shaxsiy hayoti ham uning tashqi ko‘rinishi kabi ko‘p muhokama qilingan. Millionlab muxlislar e’tiboridagi model qalbini moda dizayneri Yasmin Oveyda zabt etgan.

Ayrim internet foydalanuvchilari Yasminni Umarga «mos emas» deb baholagan bo‘lsa-da, u nafaqat o‘ziga xos go‘zallikka ega, balki moda sohasida o‘z o‘rnini topgan ishbilarmon ayol hamdir.

Umar Borkan qanday mashhur bo‘lgan?

Umar Borkan al-Gala Iroqda tug‘ilib, Dubayda ulg‘aygan. U maktabni tamomlagach, mehmonxona boshqaruvi yo‘nalishida tahsil olgan va bir vaqtning o‘zida modellik faoliyati bilan ham shug‘ullangan.

U 2013 yilda butun dunyoga tanildi. O‘sha paytda internet va xorijiy nashrlarda Umarning Saudiya Arabistonidagi tadbirdan «haddan tashqari kelishgani» sabab chiqarib yuborilgani haqida xabarlar tarqalgandi.

Ushbu voqeaning rasmiy tafsilotlari turlicha talqin qilinsa-da, aynan shu hikoya Umarni xalqaro darajada mashhur qildi. U intervyularga taklif etildi, moda jurnallarida ko‘rindi va muxlislar tomonidan «dunyodagi eng kelishgan arab» deb atala boshlandi.

Uning qalbini zabt etgan Yasmin kim?

Umar mashhurlikka erishganidan keyin Yasmin Oveyda bilan munosabat boshlagan. Yasmin AQSHning Pensilvaniya shtatida tug‘ilgan bo‘lib, bolaligidan moda va kiyim dizayniga qiziqqan.

U o‘z orzusini amalga oshirish uchun Parijdagi moda ta’lim muassasasida kiyim dizayni bo‘yicha tahsil olgan. Keyinchalik u Sharqona uslub va zamonaviy dizaynni uyg‘unlashtirgan liboslar yaratish bilan shug‘ullana boshladi.

Umar Borkan tanlagan ayol kim? Yasmin haqida qiziq faktlar...

Yasmin Umar bilan munosabati tufayli keng ommaga tanilgan bo‘lsa-da, u mustaqil ijodiy faoliyatga va shaxsiy biznesiga ega.

Turmush va oilaviy hayot

Umar va Yasmin 2015 yilda turmush qurishga qaror qildi. Oradan bir yil o‘tib, ular o‘g‘il farzandli bo‘ldi.

Juftlikning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlari ko‘plab muxlislarda qiziqish uyg‘otardi. Biroq Yasminning tashqi ko‘rinishi ayrim internet foydalanuvchilari tomonidan asossiz tanqidlarga ham uchradi.

Ko‘pchilik Umar o‘zining mashhurligi va tashqi ko‘rinishi sabab «boshqacha ayolni tanlashi kerak edi», degan fikrlarni bildirgan. Ammo bunday baholar Yasminning shaxsiyati, iste’dodi va juftlik o‘rtasidagi munosabatlarni hisobga olmasdi.

Ajralish xabaridan keyin nima bo‘ldi?

2018 yilda Umar va Yasminning ajrashgani haqida xabarlar paydo bo‘ldi. Ular munosabatlarining buzilishi sabablarini ommaga batafsil tushuntirmagan.

Shu bois ijtimoiy tarmoqlarda turli taxminlar tarqaldi. Ayrim muxlislar xabardan afsuslangan bo‘lsa, boshqalar Umarning yana bo‘ydoq bo‘lganidan xursandligini yashirmagan.

Umar Borkan tanlagan ayol kim? Yasmin haqida qiziq faktlar...

Keyinchalik juftlik munosabatlarini tiklagani haqida ham ma’lumotlar tarqaldi. Ular ma’lum vaqt Vankuverda yashab, so‘ng Dubayga ko‘chib o‘tgani aytilgan.

Yasmin faqat mashhur modelning rafiqasi emas

Yasmin Oveyda tashqi ko‘rinishi muhokama qilinadigan ommaviy shaxs bo‘lish bilan cheklanib qolmagan. U dizayner va tadbirkor sifatida o‘z brendini rivojlantirgan.

U yaratadigan liboslarda Sharq an’analari va zamonaviy moda elementlari birlashtiriladi. Shu jihatdan Yasmin o‘zining alohida auditoriyasi va mijozlariga ega bo‘lgan ijodkor ayol hisoblanadi.

Umar esa modellik va ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatini davom ettirmoqda. Uning qalin soqoli va o‘ziga xos uslubi hanuz uning asosiy imij belgilaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Umar va Yasminning hikoyasi tashqi ko‘rinishga asoslangan internet baholari insonlar o‘rtasidagi haqiqiy munosabatlarni to‘liq ifodalay olmasligini yana bir bor ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi