Umar Borkan tanlagan ayol kim? Yasmin haqida qiziq faktlar...
Bir vaqtlar «dunyodagi eng kelishgan arab» sifatida mashhur bo‘lgan Umar Borkan al-Galaning shaxsiy hayoti ham uning tashqi ko‘rinishi kabi ko‘p muhokama qilingan. Millionlab muxlislar e’tiboridagi model qalbini moda dizayneri Yasmin Oveyda zabt etgan.
Ayrim internet foydalanuvchilari Yasminni Umarga «mos emas» deb baholagan bo‘lsa-da, u nafaqat o‘ziga xos go‘zallikka ega, balki moda sohasida o‘z o‘rnini topgan ishbilarmon ayol hamdir.
Umar Borkan qanday mashhur bo‘lgan?
Umar Borkan al-Gala Iroqda tug‘ilib, Dubayda ulg‘aygan. U maktabni tamomlagach, mehmonxona boshqaruvi yo‘nalishida tahsil olgan va bir vaqtning o‘zida modellik faoliyati bilan ham shug‘ullangan.
U 2013 yilda butun dunyoga tanildi. O‘sha paytda internet va xorijiy nashrlarda Umarning Saudiya Arabistonidagi tadbirdan «haddan tashqari kelishgani» sabab chiqarib yuborilgani haqida xabarlar tarqalgandi.
Ushbu voqeaning rasmiy tafsilotlari turlicha talqin qilinsa-da, aynan shu hikoya Umarni xalqaro darajada mashhur qildi. U intervyularga taklif etildi, moda jurnallarida ko‘rindi va muxlislar tomonidan «dunyodagi eng kelishgan arab» deb atala boshlandi.
Uning qalbini zabt etgan Yasmin kim?
Umar mashhurlikka erishganidan keyin Yasmin Oveyda bilan munosabat boshlagan. Yasmin AQSHning Pensilvaniya shtatida tug‘ilgan bo‘lib, bolaligidan moda va kiyim dizayniga qiziqqan.
U o‘z orzusini amalga oshirish uchun Parijdagi moda ta’lim muassasasida kiyim dizayni bo‘yicha tahsil olgan. Keyinchalik u Sharqona uslub va zamonaviy dizaynni uyg‘unlashtirgan liboslar yaratish bilan shug‘ullana boshladi.
Yasmin Umar bilan munosabati tufayli keng ommaga tanilgan bo‘lsa-da, u mustaqil ijodiy faoliyatga va shaxsiy biznesiga ega.
Turmush va oilaviy hayot
Umar va Yasmin 2015 yilda turmush qurishga qaror qildi. Oradan bir yil o‘tib, ular o‘g‘il farzandli bo‘ldi.
Juftlikning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlari ko‘plab muxlislarda qiziqish uyg‘otardi. Biroq Yasminning tashqi ko‘rinishi ayrim internet foydalanuvchilari tomonidan asossiz tanqidlarga ham uchradi.
Ko‘pchilik Umar o‘zining mashhurligi va tashqi ko‘rinishi sabab «boshqacha ayolni tanlashi kerak edi», degan fikrlarni bildirgan. Ammo bunday baholar Yasminning shaxsiyati, iste’dodi va juftlik o‘rtasidagi munosabatlarni hisobga olmasdi.
Ajralish xabaridan keyin nima bo‘ldi?
2018 yilda Umar va Yasminning ajrashgani haqida xabarlar paydo bo‘ldi. Ular munosabatlarining buzilishi sabablarini ommaga batafsil tushuntirmagan.
Shu bois ijtimoiy tarmoqlarda turli taxminlar tarqaldi. Ayrim muxlislar xabardan afsuslangan bo‘lsa, boshqalar Umarning yana bo‘ydoq bo‘lganidan xursandligini yashirmagan.
Keyinchalik juftlik munosabatlarini tiklagani haqida ham ma’lumotlar tarqaldi. Ular ma’lum vaqt Vankuverda yashab, so‘ng Dubayga ko‘chib o‘tgani aytilgan.
Yasmin faqat mashhur modelning rafiqasi emas
Yasmin Oveyda tashqi ko‘rinishi muhokama qilinadigan ommaviy shaxs bo‘lish bilan cheklanib qolmagan. U dizayner va tadbirkor sifatida o‘z brendini rivojlantirgan.
U yaratadigan liboslarda Sharq an’analari va zamonaviy moda elementlari birlashtiriladi. Shu jihatdan Yasmin o‘zining alohida auditoriyasi va mijozlariga ega bo‘lgan ijodkor ayol hisoblanadi.
Umar esa modellik va ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatini davom ettirmoqda. Uning qalin soqoli va o‘ziga xos uslubi hanuz uning asosiy imij belgilaridan biri bo‘lib qolmoqda.
Umar va Yasminning hikoyasi tashqi ko‘rinishga asoslangan internet baholari insonlar o‘rtasidagi haqiqiy munosabatlarni to‘liq ifodalay olmasligini yana bir bor ko‘rsatadi.
…