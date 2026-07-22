Monday.com sunʼiy intellektga eʼtibor qaratish uchun yuzlab xodimlarni ishdan boʻshatmoqda

·41·Texno
Monday.com sunʼiy intellektga eʼtibor qaratish uchun yuzlab xodimlarni ishdan boʻshatmoqda

Isroilning ish jarayonlarini boshqarish dasturiy taʼminoti ishlab chiqaruvchisi Monday.com kompaniyasi oʻz faoliyatini qayta tashkil etish doirasida yuzlab xodimlari bilan xayrlashmoqda. Ushbu qaror kompaniyaning asosiy resurslarini sunʼiy intellekt (AI) loyihalariga yoʻnaltirish strategiyasining bir qismidir. Mazkur oʻzgarishlar global texnologiya bozorida AI texnologiyalariga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda yuz bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya rahbariyati jami ishchi kuchining qariyb 20 foizini yoki taxminan 630 nafar xodimni qisqartirishini maʼlum qildi. Bunday qadamdan koʻzlangan asosiy maqsad — yanada ixcham va samarali operatsion modelni yaratish hamda bor eʼtiborni AI Work Platform loyihasiga qaratishdir. Monday.com joriy yil boshidan buyon oʻz mahsulotlarini sunʼiy intellekt atrofida qayta shakllantirishga katta urgʻu berib kelmoqda.

AI Work Platform: Kelajak sari yangi qadam

Monday.com maʼlumotlariga koʻra, korporativ mijozlar tobora koʻproq AI agentlarining oddiy xodimlar bilan bir jamoada ishlashini xohlamoqda. Yangilangan platforma bir nechta muhim vositalarni oʻz ichiga oladi. Ular orasida kod yozishni talab qilmaydigan ilovalar konstruktori, moslashtirilgan AI agenti, ish jarayonlarini avtomatlashtirish vositasi va murakkab hisobotlarni shakllantiruvchi chat-botlar mavjud.

Ushbu qayta qurish jarayoni kompaniya uchun arzon tushmaydi. Monday.com hisob-kitoblariga koʻra, xodimlarni qisqartirish va tarkibiy oʻzgarishlar bilan bogʻliq xarajatlar 45 million dollardan 55 million dollargacha yetishi kutilmoqda. Biroq, kompaniya uzoq muddatli istiqbolda sunʼiy intellektga tikilgan garov oʻzini oqlashiga ishonadi.

Texnologiya sohasidagi global tendensiya

Monday.com bu borada yolgʻiz emas. Soʻnggi vaqtlarda koʻplab yirik texnologik gigantlar AI sohasiga sarmoya kiritish uchun minglab xodimlarni ishdan boʻshatmoqda. Layoffs.fyi portali maʼlumotlariga koʻra, 2024-yilning may oyida texnologiya sohasidagi ish oʻrinlarini qisqartirish koʻrsatkichi soʻnggi yillardagi rekord darajaga yetdi.

Statistik maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, joriy yilda ishdan boʻshatish qarorini qabul qilgan kompaniyalarning 78 foizi bunga asosiy sabab sifatida aynan sunʼiy intellektga eʼtibor qaratish zarurligini koʻrsatgan. Umumiy hisobda, yil boshidan buyon texnologiya sektorida 122 mingdan ortiq mutaxassis oʻz ish joyini yoʻqotgan.

Oʻzbekiston bozorida ham korporativ boshqaruv tizimlari va AI yechimlariga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, Monday.com kabi global oʻyinchilarning strategiyasi mahalliy IT-ekotizim uchun ham muhim signal hisoblanadi. Sunʼiy intellekt nafaqat yangi imkoniyatlar yaratmoqda, balki anʼanaviy ish oʻrinlari va kompaniya tuzilmalarini ham jiddiy sinovdan oʻtkazmoqda.

Monday.comSunʼiy IntellektIT-BozorIshdan BoʻshatishTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob