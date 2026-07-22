Monday.com sunʼiy intellektga eʼtibor qaratish uchun yuzlab xodimlarni ishdan boʻshatmoqda
Isroilning ish jarayonlarini boshqarish dasturiy taʼminoti ishlab chiqaruvchisi Monday.com kompaniyasi oʻz faoliyatini qayta tashkil etish doirasida yuzlab xodimlari bilan xayrlashmoqda. Ushbu qaror kompaniyaning asosiy resurslarini sunʼiy intellekt (AI) loyihalariga yoʻnaltirish strategiyasining bir qismidir. Mazkur oʻzgarishlar global texnologiya bozorida AI texnologiyalariga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda yuz bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya rahbariyati jami ishchi kuchining qariyb 20 foizini yoki taxminan 630 nafar xodimni qisqartirishini maʼlum qildi. Bunday qadamdan koʻzlangan asosiy maqsad — yanada ixcham va samarali operatsion modelni yaratish hamda bor eʼtiborni AI Work Platform loyihasiga qaratishdir. Monday.com joriy yil boshidan buyon oʻz mahsulotlarini sunʼiy intellekt atrofida qayta shakllantirishga katta urgʻu berib kelmoqda.
AI Work Platform: Kelajak sari yangi qadamMonday.com maʼlumotlariga koʻra, korporativ mijozlar tobora koʻproq AI agentlarining oddiy xodimlar bilan bir jamoada ishlashini xohlamoqda. Yangilangan platforma bir nechta muhim vositalarni oʻz ichiga oladi. Ular orasida kod yozishni talab qilmaydigan ilovalar konstruktori, moslashtirilgan AI agenti, ish jarayonlarini avtomatlashtirish vositasi va murakkab hisobotlarni shakllantiruvchi chat-botlar mavjud.
Ushbu qayta qurish jarayoni kompaniya uchun arzon tushmaydi. Monday.com hisob-kitoblariga koʻra, xodimlarni qisqartirish va tarkibiy oʻzgarishlar bilan bogʻliq xarajatlar 45 million dollardan 55 million dollargacha yetishi kutilmoqda. Biroq, kompaniya uzoq muddatli istiqbolda sunʼiy intellektga tikilgan garov oʻzini oqlashiga ishonadi.
Texnologiya sohasidagi global tendensiyaMonday.com bu borada yolgʻiz emas. Soʻnggi vaqtlarda koʻplab yirik texnologik gigantlar AI sohasiga sarmoya kiritish uchun minglab xodimlarni ishdan boʻshatmoqda. Layoffs.fyi portali maʼlumotlariga koʻra, 2024-yilning may oyida texnologiya sohasidagi ish oʻrinlarini qisqartirish koʻrsatkichi soʻnggi yillardagi rekord darajaga yetdi.
Statistik maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, joriy yilda ishdan boʻshatish qarorini qabul qilgan kompaniyalarning 78 foizi bunga asosiy sabab sifatida aynan sunʼiy intellektga eʼtibor qaratish zarurligini koʻrsatgan. Umumiy hisobda, yil boshidan buyon texnologiya sektorida 122 mingdan ortiq mutaxassis oʻz ish joyini yoʻqotgan.
Oʻzbekiston bozorida ham korporativ boshqaruv tizimlari va AI yechimlariga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, Monday.com kabi global oʻyinchilarning strategiyasi mahalliy IT-ekotizim uchun ham muhim signal hisoblanadi. Sunʼiy intellekt nafaqat yangi imkoniyatlar yaratmoqda, balki anʼanaviy ish oʻrinlari va kompaniya tuzilmalarini ham jiddiy sinovdan oʻtkazmoqda.
…