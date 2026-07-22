Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra taqdim etildi: Korpus qalinligi bor-yoʻgʻi 4,1 mm
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining eng yangi va eng yupqa buklama smartfoni — Galaxy Z Fold 8 Ultra modelini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat dizayn borasidagi inqilobiy oʻzgarishlari, balki ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda Android 17 operatsion tizimida ishlovchi ilk flagmanlardan biri boʻlgani bilan texnologiya olami eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Galaxy Z Fold 8 Ultra oʻzining rekord darajadagi ixchamligi bilan ajralib turadi. Qurilmaning ochiq holatdagi qalinligi atigi 4,1 millimetrni, yopiq holatda esa 8,9 millimetrni tashkil etadi. Ogʻirligi 215 gramm boʻlgan ushbu gadjet Fold seriyasi tarixidagi eng yupqa flagmanga aylandi. Shunga qaramay, uning ichki displeyi 8 dyuymli Dynamic AMOLED 2X panelidan iborat boʻlib, QXGA+ aniqligi va 120 Hz gacha adaptiv yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Texnik quvvat va kamera imkoniyatlariSmartfonning apparat qismi eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy protsessoriga asoslangan. Qurilmaning xotira konfiguratsiyasi foydalanuvchi ehtiyojiga qarab uch xil koʻrinishda taklif etiladi:
- 12/256 GB;
- 12/512 GB;
- 16 GB/1 TB.
Galaxy AI va intellektual funksiyalarSamsung muhandislari katta ekranni yangilangan Galaxy AI imkoniyatlari bilan boyitishgan. Xususan, yangilangan Gemini Intelligence tizimi bir vaqtning oʻzida oʻnlab ilovalarda murakkab ssenariylarni bajarishga qodir. Yangi “Mening kunim” xulosasi va yozishmalar asosida aqlli maslahatlar berish funksiyasi foydalanuvchining kundalik ish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.
Qurilma 5000 mA·sh sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, 45 W quvvatli simli va 20 W quvvatli simsiz zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi. IP48 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan smartfon Wi-Fi 7 hamda Bluetooth 6.0 kabi eng soʻnggi aloqa standartlariga ega. Qurilma grafit, krem va binafsha ranglarda sotuvga chiqariladi.
Oʻzbekiston bozorida ushbu modelning paydo boʻlishi buklama ekranli smartfonlar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Samsung Knox va Knox Vault tizimlari esa foydalanuvchi maʼlumotlarining xavfsizligini kafolatlaydi.
…