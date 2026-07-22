Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra taqdim etildi: Korpus qalinligi bor-yoʻgʻi 4,1 mm

·118·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra taqdim etildi: Korpus qalinligi bor-yoʻgʻi 4,1 mm

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining eng yangi va eng yupqa buklama smartfoni — Galaxy Z Fold 8 Ultra modelini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat dizayn borasidagi inqilobiy oʻzgarishlari, balki ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda Android 17 operatsion tizimida ishlovchi ilk flagmanlardan biri boʻlgani bilan texnologiya olami eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Galaxy Z Fold 8 Ultra oʻzining rekord darajadagi ixchamligi bilan ajralib turadi. Qurilmaning ochiq holatdagi qalinligi atigi 4,1 millimetrni, yopiq holatda esa 8,9 millimetrni tashkil etadi. Ogʻirligi 215 gramm boʻlgan ushbu gadjet Fold seriyasi tarixidagi eng yupqa flagmanga aylandi. Shunga qaramay, uning ichki displeyi 8 dyuymli Dynamic AMOLED 2X panelidan iborat boʻlib, QXGA+ aniqligi va 120 Hz gacha adaptiv yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Texnik quvvat va kamera imkoniyatlari

Smartfonning apparat qismi eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy protsessoriga asoslangan. Qurilmaning xotira konfiguratsiyasi foydalanuvchi ehtiyojiga qarab uch xil koʻrinishda taklif etiladi:

  • 12/256 GB;
  • 12/512 GB;
  • 16 GB/1 TB.
Kamera tizimida ham jiddiy yangilanishlar mavjud. Asosiy modul 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan boʻlib, unga 50 megapikselli oʻta keng burchakli va 10 megapikselli 3 karra optik zumga ega teleobʼyektiv hamrohlik qiladi. Shuningdek, 8K formatida video yozish uchun yangi APV kodegi va professional rang korreksiyasi uchun Cine LUT funksiyasi joriy etilgan.

Galaxy AI va intellektual funksiyalar

Samsung muhandislari katta ekranni yangilangan Galaxy AI imkoniyatlari bilan boyitishgan. Xususan, yangilangan Gemini Intelligence tizimi bir vaqtning oʻzida oʻnlab ilovalarda murakkab ssenariylarni bajarishga qodir. Yangi “Mening kunim” xulosasi va yozishmalar asosida aqlli maslahatlar berish funksiyasi foydalanuvchining kundalik ish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Qurilma 5000 mA·sh sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, 45 W quvvatli simli va 20 W quvvatli simsiz zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi. IP48 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan smartfon Wi-Fi 7 hamda Bluetooth 6.0 kabi eng soʻnggi aloqa standartlariga ega. Qurilma grafit, krem va binafsha ranglarda sotuvga chiqariladi.

Oʻzbekiston bozorida ushbu modelning paydo boʻlishi buklama ekranli smartfonlar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Samsung Knox va Knox Vault tizimlari esa foydalanuvchi maʼlumotlarining xavfsizligini kafolatlaydi.

SamsungGalaxy Z Fold 8 UltraSmartfonTexnologiyaGalaxy AI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob