Gipertovushli texnologiyalar poygasi: Talon-A uchuvchisiz apparati yangi bosqichga chiqdi

·42·Texno
Gipertovushli texnologiyalar poygasi: Talon-A uchuvchisiz apparati yangi bosqichga chiqdi

AQSHning Stratolaunch kompaniyasi oʻzining koʻp marta foydalaniladigan Talon-A gipertovushli apparati sinovlarida muhim yutuqqa erishganini eʼlon qildi. Mazkur uchuvchisiz apparat hozirga qadar oʻndan ortiq muvaffaqiyatli parvozlarni amalga oshirib, gipertovushli texnologiyalarni muntazam va arzon sinovdan oʻtkazish tizimini yaratishga bir qadam yaqinlashdi. Ushbu loyiha nafaqat harbiy, balki fuqarolik aviatsiyasi kelajagi uchun ham poydevor boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Talon-A — bu havodan start oluvchi, toʻliq avtonom va koʻp marta ishlatiladigan uchish apparatidir. U maxsus tashuvchi samolyotdan ajralib chiqqach, oʻz dvigatellari yordamida 5 Max (soatiga taxminan 6170 kilometr) dan yuqori tezlikka erishadi. Belgilangan sinov dasturini bajarganidan soʻng, apparat mustaqil ravishda oddiy uchish-qoʻnish yoʻlagiga qaytib qoʻnadi. Bu esa uni texnik koʻrikdan oʻtkazib, qisqa vaqt ichida qayta parvozga tayyorlash imkonini beradi.

Arzon va samarali sinov platformasi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bitta Talon-A apparati allaqachon bir necha bor havoga koʻtarilib, qayta tiklanish va takroriy foydalanish imkoniyatini amalda isbotladi. Bunday yondashuv anʼanaviy bir martalik gipertovushli raketalar va apparatlarga qaraganda sinovlar tannarxini keskin kamaytirishga xizmat qiladi. Muhandislar parvozlar davomida aerodinamika, kuch qurilmasining ishlashi, issiqlikdan himoya qilish samaradorligi va boshqaruv tizimlari haqida qimmatli maʼlumotlarni toʻplashmoqda.

Olingan maʼlumotlar yangi avlod gipertovushli dvigatellari, chidamli materiallar va datchiklarni ishlab chiqishni sezilarli darajada tezlashtiradi. Hozirda dastur ixtiyorida ikkita tashuvchi samolyot va ikkita Talon-A apparati mavjud. Gigant ikki fuzelyajli Roc samolyotidan tashqari, kompaniya qayta jihozlangan Boeing 747-400 Spirit of Mojave platformasidan ham foydalanmoqda.

Harbiy va tijoriy istiqbollar

Mazkur sinovlar AQSH Mudofaa vazirligi buyurtmasiga binoan MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed) dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Ushbu dasturning asosiy maqsadi gipertovushli texnologiyalarni rivojlantirishni jadallashtirish va bu boradagi tadqiqotlarni kundalik amaliyotga aylantirishdir. Stratolaunch kelajakda parvozlar chastotasini oshirish va oʻz parkini kengaytirishni rejalashtirgan.

Gipertovushli tezlikda harakatlanish texnologiyasi nafaqat strategik qurollanish poygasida, balki global logistika va yoʻlovchi tashish sohasida ham inqilob yasashi mumkin. Talon-A kabi loyihalar muvaffaqiyati dunyoning istalgan nuqtasiga bir necha soat ichida yetib borish imkonini beruvchi havo kemalarini yaratish yoʻlidagi muhim texnik toʻsiqlarni bartaraf etishga yordam beradi.

StratolaunchTalon-AGipertovushTexnologiyaAviatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob