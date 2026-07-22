«Hartz und herzlich» yulduzi Norbert 63 yoshida vafot etdi
Germaniyaning mashhur «Hartz und herzlich» realiti-loyihasi orqali tanilgan Norbert 63 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Uning vafoti haqida RTLZWEI dasturi ijodkorlari ijtimoiy tarmoqda ma’lum qildi.
Norbert tomoshabinlar xotirasida Manjaga bo‘lgan samimiy munosabati va «Men seni abadiy sevaman» degan ta’sirli so‘zlari bilan qolgandi. Ularning yaqinda unashtirilgani haqidagi xabardan so‘ng bu fojia muxlislarni yanada qattiq qayg‘uga soldi.
«Biz sizni sog‘inamiz»
Loyiha jamoasi Norbertning vafotini Instagram sahifasida e’lon qilib, uning yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
«Manjaning uzoq yillik hamrohi va kuyovi Norbert 63 yoshida vafot etganini katta qayg‘u bilan ma’lum qilamiz», — deyiladi bayonotda.
Ijodkorlar Manja, marhumning oilasi va do‘stlariga ta’ziya bildirib, xayrlashuv so‘zlarini yozdi:
«Tinchlikda dam oling. Biz sizni sog‘inamiz».
Norbertning o‘limi haqidagi xabar qisqa vaqt ichida loyihaning ko‘plab muxlislari orasida tarqaldi.
Ularni uysizlar boshpanasi tanishtirgan
Norbert tomoshabinlarga, avvalo, Manja bilan munosabatlari orqali tanilgan. Ular bir-biri bilan uysizlar boshpanasida uchrashgan.
Manja 2024 yilda shouda ularning tanishuvi va munosabatlari haqida ilk bor batafsil so‘zlab bergandi. Juftlik hayotida og‘ir va murakkab davrlar ham bo‘lgan.
Ular bir muddat aloqani uzgan bo‘lsa-da, Manja Norbertning muhabbatiga ishonishda davom etgan. Keyinchalik ular yana birga bo‘lib, munosabatlarini tiklagan.
«Men seni abadiy sevaman»
Tomoshabinlar Norbertning Manjaga aytgan bir gapini ayniqsa yaxshi eslashadi:
«Men seni abadiy sevaman».
Uning bu so‘zlari va Manjaga bo‘lgan munosabati ko‘plab muxlislarga ta’sir qilgandi. Yaqinda juftlik unashtirilgan va kelajakdagi hayotini birgalikda qurishni rejalashtirgan edi.
Shu sabab Norbertning kutilmagan vafoti ularning munosabatlarini kuzatib kelgan tomoshabinlar uchun og‘ir xabar bo‘ldi.
Muxlislar ta’ziya bildirmoqda
RTLZWEI jamoasi e’lon qilgan post ostida yuzlab hamdardlik izohlari qoldirildi. Foydalanuvchilar Norbertni samimiy va Manjaga g‘amxo‘r inson sifatida eslamoqda.
«Juda afsusdaman. Ular birga juda baxtli edi. Tinchlikda dam oling, aziz Norbert», — deb yozdi muxlislardan biri.
Yana bir tomoshabin Norbert Manja uchun yaxshi inson bo‘lganini ta’kidlab, uning barcha yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Ko‘plab foydalanuvchilar marhum xotirasiga yurak va sham belgilarini qoldirdi. Norbertning Manja bilan muhabbat tarixi esa «Hartz und herzlich» muxlislari xotirasida uzoq saqlanib qoladi.
…