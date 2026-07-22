«Hartz und herzlich» yulduzi Norbert 63 yoshida vafot etdi

·83·Dunyo
«Hartz und herzlich» yulduzi Norbert 63 yoshida vafot etdi

Germaniyaning mashhur «Hartz und herzlich» realiti-loyihasi orqali tanilgan Norbert 63 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Uning vafoti haqida RTLZWEI dasturi ijodkorlari ijtimoiy tarmoqda ma’lum qildi.

Norbert tomoshabinlar xotirasida Manjaga bo‘lgan samimiy munosabati va «Men seni abadiy sevaman» degan ta’sirli so‘zlari bilan qolgandi. Ularning yaqinda unashtirilgani haqidagi xabardan so‘ng bu fojia muxlislarni yanada qattiq qayg‘uga soldi.

«Biz sizni sog‘inamiz»

Loyiha jamoasi Norbertning vafotini Instagram sahifasida e’lon qilib, uning yaqinlariga hamdardlik bildirdi.

«Manjaning uzoq yillik hamrohi va kuyovi Norbert 63 yoshida vafot etganini katta qayg‘u bilan ma’lum qilamiz», — deyiladi bayonotda.

Ijodkorlar Manja, marhumning oilasi va do‘stlariga ta’ziya bildirib, xayrlashuv so‘zlarini yozdi:

«Tinchlikda dam oling. Biz sizni sog‘inamiz».

Norbertning o‘limi haqidagi xabar qisqa vaqt ichida loyihaning ko‘plab muxlislari orasida tarqaldi.

Ularni uysizlar boshpanasi tanishtirgan

Norbert tomoshabinlarga, avvalo, Manja bilan munosabatlari orqali tanilgan. Ular bir-biri bilan uysizlar boshpanasida uchrashgan.

Manja 2024 yilda shouda ularning tanishuvi va munosabatlari haqida ilk bor batafsil so‘zlab bergandi. Juftlik hayotida og‘ir va murakkab davrlar ham bo‘lgan.

Ular bir muddat aloqani uzgan bo‘lsa-da, Manja Norbertning muhabbatiga ishonishda davom etgan. Keyinchalik ular yana birga bo‘lib, munosabatlarini tiklagan.

«Men seni abadiy sevaman»

Tomoshabinlar Norbertning Manjaga aytgan bir gapini ayniqsa yaxshi eslashadi:

«Men seni abadiy sevaman».

Uning bu so‘zlari va Manjaga bo‘lgan munosabati ko‘plab muxlislarga ta’sir qilgandi. Yaqinda juftlik unashtirilgan va kelajakdagi hayotini birgalikda qurishni rejalashtirgan edi.

Shu sabab Norbertning kutilmagan vafoti ularning munosabatlarini kuzatib kelgan tomoshabinlar uchun og‘ir xabar bo‘ldi.

Muxlislar ta’ziya bildirmoqda

RTLZWEI jamoasi e’lon qilgan post ostida yuzlab hamdardlik izohlari qoldirildi. Foydalanuvchilar Norbertni samimiy va Manjaga g‘amxo‘r inson sifatida eslamoqda.

«Juda afsusdaman. Ular birga juda baxtli edi. Tinchlikda dam oling, aziz Norbert», — deb yozdi muxlislardan biri.

Yana bir tomoshabin Norbert Manja uchun yaxshi inson bo‘lganini ta’kidlab, uning barcha yaqinlariga hamdardlik bildirdi.

Ko‘plab foydalanuvchilar marhum xotirasiga yurak va sham belgilarini qoldirdi. Norbertning Manja bilan muhabbat tarixi esa «Hartz und herzlich» muxlislari xotirasida uzoq saqlanib qoladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi