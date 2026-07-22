Erkak nega indamay uzoqlashadi? Sabab janjalda emas...
Munosabatlar har doim ham katta janjal, xiyonat yoki dramatik xayrlashuv bilan tugamaydi. Ba’zida oradagi iliqlik shovqinsiz yo‘qoladi: juftlik avvalgidek bir uyda yashaydi, kundalik vazifalarni bajaradi, ammo bir-birini his qilishdan to‘xtaydi.
Eng og‘iri — tashqi tomondan hammasi joyidadek ko‘rinishi. Lekin suhbatlar qisqaradi, qiziqish susayadi va bir paytlar munosabatni jonli saqlagan uchqun asta-sekin so‘na boshlaydi.
Hammasi joyida, ammo iliqlik qolmagan
U sizdan kuningiz qanday o‘tganini so‘rashi, uy ishlarida yordam berishi va oilaviy sanalarni eslab qolishi mumkin. Chetdan qaraganda siz oddiy va ahil juftlikka o‘xshaysiz.
Ammo munosabat ichida boshqa manzara paydo bo‘ladi: siz gapirasiz, lekin bir-biringizni eshitmaysiz. Birgalikda vaqt o‘tkazasiz, ammo ruhan yaqinlasha olmaysiz.
Bu holat ko‘pincha bir kunda paydo bo‘lmaydi. U kichik ranjishlar, aytilmagan gaplar, doimiy tanqid va bir-birining hislariga e’tiborsizlik ortidan asta-sekin shakllanadi.
Birgalikda yashashning o‘zi yetarlimi?
Ko‘pchilik munosabat mustahkam bo‘lishi uchun umumiy uy, rejalar, farzandlar va birga boshdan kechirilgan qiyinchiliklar yetarli, deb hisoblaydi.
Albatta, bular muhim. Biroq odam o‘z juftining hayotida qanday o‘rin tutishini ham his etishi kerak.
Erkak uchun ham uning harakati, maslahati va g‘amxo‘rligi qadrlanayotganini bilish muhim bo‘lishi mumkin. U faqat vazifalarni bajarayotgan inson emas, balki sevgan odamining hayotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatayotganini his qilishni xohlaydi.
Bu faqat erkaklarga xos ehtiyoj emas. Aslida har bir inson o‘zining kerakli, eshitilgan va qadrlanganini his etishga muhtoj.
Nega u hislari haqida gapirmaydi?
Har bir inson hissiyotini turlicha ifodalaydi. Ayrimlar muammoni ochiq muhokama qiladi, boshqalar esa indamay uzoqlashadi.
Bunday vaziyatda kimdir o‘zini ishga uradi, kimdir telefonda ko‘proq vaqt o‘tkazadi, yana birov televizor yoki boshqa mashg‘ulotlar ortiga yashirinadi.
Shunda tashqi tomondan sevgi so‘ngandek ko‘rinadi. Ammo ayrim holatlarda hislar emas, balki juftlikning muloqot qilish usuli yo‘qolgan bo‘ladi.
Muammo o‘z vaqtida muhokama qilinmasa, jimlik ikki inson o‘rtasida ko‘rinmas devorga aylanishi mumkin.
Mayda gaplar ham katta ma’no kasb etadi
Munosabatda ko‘p narsa aytilgan so‘zdan ko‘ra uning qanday aytilganiga bog‘liq bo‘ladi.
Masalan, uydagi nosozlikni tuzatish haqidagi oddiy iltimos ham turlicha eshitilishi mumkin. U samimiy ishonch va yordam so‘rash sifatida qabul qilinishi yoki «sen yana hech narsa qilmading» degan yashirin ta’naday tuyulishi mumkin.
Farq so‘zlarda emas, balki ohang, kayfiyat va munosabatda yashiringan bo‘ladi.
Doimiy tanqid insonni yaxshiroq harakat qilishga emas, balki o‘zini himoya qilishga majbur etadi. Samimiy minnatdorlik esa, aksincha, yaqinlikni kuchaytirishi mumkin.
Yo‘qolgan iliqlikni qaytarish mumkinmi?
Munosabatni tiklash uchun tashqi ko‘rinishni tubdan o‘zgartirish yoki sun’iy ravishda romantik muhit yaratishning o‘zi kifoya qilmasligi mumkin.
Avvalo, juftingizga har kuni qanday hissiy signallar yuborayotganingizga e’tibor berish muhim:
Uning gapini chindan tinglayapsizmi? Harakatlarini faqat xato qilgandami yoki yaxshi ish qilganda ham payqaysizmi? Suhbatlaringiz qiziqishga asoslanganmi yoki navbatdagi e’tirozdan iboratmi?
Ba’zan insonga «sen men uchun hali ham muhimsan» degan tuyg‘uni qaytarish uchun katta sovg‘a yoki balandparvoz gap kerak emas. Samimiy savol, minnatdorlik, hurmat bilan aytilgan iltimos va bo‘linmasdan tinglashning o‘zi katta o‘zgarish boshlashi mumkin.
Jimlikni befarqlik deb qabul qilishga shoshilmang
Sherikning uzoqlashishi har doim muhabbat tugaganini anglatmaydi. Ba’zan u ranjigan, charchagan yoki o‘zini keraksiz his qilayotgan bo‘lishi mumkin.
Biroq taxmin qilish o‘rniga ochiq va bosimsiz suhbat qurish muhim. «Nega bunday bo‘lib qolding?» degan ayblov o‘rniga «Oramizda masofa paydo bo‘lganini his qilyapman, sen nimani his qilyapsan?» degan savol muloqotga yo‘l ochadi.
Munosabatdagi iliqlik ko‘pincha katta voqealar orqali emas, har kuni takrorlanadigan mayda munosabatlar orqali saqlanadi. Insonni nazorat qilishga emas, uni yana qiziqish va hurmat bilan ko‘rishga harakat qilinganda, uzilish arafasidagi rishta qayta mustahkamlanishi mumkin.
…