Google iPhone foydalanuvchilarini Android ekotizimiga oʻtkazishni osonlashtirmoqda

·39·Texno
Google iPhone foydalanuvchilarini Android ekotizimiga oʻtkazishni osonlashtirmoqda

Google korporatsiyasi iPhone foydalanuvchilari uchun Android ekotizimiga oʻtish jarayonini tubdan soddalashtiruvchi yangi migratsiya tizimini taqdim etdi. Android 15 operatsion tizimiga integratsiya qilingan ushbu yechim Apple qurilmalaridan maʼlumotlarni koʻchirishda yuzaga keladigan koʻplab toʻsiqlarni olib tashlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi texnologiyaning asosiy afzalligi shundaki, endilikda foydalanuvchilar iPhoneʼdan maʼlumotlarni simsiz uzatish uchun alohida ilovalarni yuklab olishlari shart emas. Google ushbu onboarding (moslashuv) jarayonini tizimning oʻziga oʻrnatib, uni maksimal darajada intuitiv va tezkor holatga keltirgan. Bu qadam smartfon bozoridagi ikki yirik raqib oʻrtasidagi oʻtish jarayonini ancha yumshatishi kutilmoqda.

Maʼlumotlar koʻlami va yangi imkoniyatlar

Yangi migratsiya usuli orqali nafaqat standart maʼlumotlar, balki foydalanuvchi uchun oʻta muhim boʻlgan maxfiy axborotlar ham xavfsiz koʻchiriladi. Google maʼlumotlariga koʻra, tizim quyidagi maʼlumot turlarini qoʻllab-quvvatlaydi:

  • Suratlar va videolar;
  • Kontaktlar, xabarlar va kalendar qaydlari;
  • Google Account va saqlangan parollar;
  • Wi-Fi tarmoqlari maʼlumotlari;
  • eSIM (elektron sim-karta) sozlamalari.
Ayniqsa, Wi-Fi parollari va eSIMʼning avtomatik koʻchirilishi yangi qurilmani sozlash vaqtini bir necha barobarga qisqartiradi. Ilgari bu jarayonlar qoʻlda bajarilishi yoki murakkab uchinchi tomon dasturlarini talab qilar edi.

Hozirgi vaqtda ushbu yangilanish Google Pixel seriyasidagi tanlangan qurilmalarda ishga tushirildi. Shuningdek, bugun rasman taqdim etilgan Samsung Galaxy Z Flip8 va Z Fold8 flagmanlari ham ushbu qulaylikdan birinchilardan boʻlib foydalanish imkoniyatiga ega boʻldi.

Bozordagi raqobat va foydalanuvchilar uchun ahamiyati

Oʻzbekiston smartfon bozorida ham iPhone va Android qurilmalar oʻrtasidagi raqobat doimo yuqori boʻlib kelgan. Koʻp hollarda foydalanuvchilar oʻzlarining yillar davomida toʻplangan maʼlumotlarini yoʻqotib qoʻyishdan qoʻrqib, yangi platformaga oʻtishga ikkilanishadi. Google tomonidan taqdim etilgan ushbu yechim aynan mana shu psixologik va texnik toʻsiqni bartaraf etishga qaratilgan.

Kelgusida Google ushbu migratsiya funksiyasini boshqa Android ishlab chiqaruvchilari (Xiaomi, Honor, vivo va boshqalar) uchun ham ochiq qilishi kutilmoqda. Bu esa global miqyosda smartfon ekotizimlari oʻrtasidagi foydalanuvchilar oqimini yanada jadallashtiradi.

GoogleAndroidiPhoneSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob