Google iPhone foydalanuvchilarini Android ekotizimiga oʻtkazishni osonlashtirmoqda
Google korporatsiyasi iPhone foydalanuvchilari uchun Android ekotizimiga oʻtish jarayonini tubdan soddalashtiruvchi yangi migratsiya tizimini taqdim etdi. Android 15 operatsion tizimiga integratsiya qilingan ushbu yechim Apple qurilmalaridan maʼlumotlarni koʻchirishda yuzaga keladigan koʻplab toʻsiqlarni olib tashlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi texnologiyaning asosiy afzalligi shundaki, endilikda foydalanuvchilar iPhoneʼdan maʼlumotlarni simsiz uzatish uchun alohida ilovalarni yuklab olishlari shart emas. Google ushbu onboarding (moslashuv) jarayonini tizimning oʻziga oʻrnatib, uni maksimal darajada intuitiv va tezkor holatga keltirgan. Bu qadam smartfon bozoridagi ikki yirik raqib oʻrtasidagi oʻtish jarayonini ancha yumshatishi kutilmoqda.
Maʼlumotlar koʻlami va yangi imkoniyatlarYangi migratsiya usuli orqali nafaqat standart maʼlumotlar, balki foydalanuvchi uchun oʻta muhim boʻlgan maxfiy axborotlar ham xavfsiz koʻchiriladi. Google maʼlumotlariga koʻra, tizim quyidagi maʼlumot turlarini qoʻllab-quvvatlaydi:
- Suratlar va videolar;
- Kontaktlar, xabarlar va kalendar qaydlari;
- Google Account va saqlangan parollar;
- Wi-Fi tarmoqlari maʼlumotlari;
- eSIM (elektron sim-karta) sozlamalari.
Hozirgi vaqtda ushbu yangilanish Google Pixel seriyasidagi tanlangan qurilmalarda ishga tushirildi. Shuningdek, bugun rasman taqdim etilgan Samsung Galaxy Z Flip8 va Z Fold8 flagmanlari ham ushbu qulaylikdan birinchilardan boʻlib foydalanish imkoniyatiga ega boʻldi.
Bozordagi raqobat va foydalanuvchilar uchun ahamiyatiOʻzbekiston smartfon bozorida ham iPhone va Android qurilmalar oʻrtasidagi raqobat doimo yuqori boʻlib kelgan. Koʻp hollarda foydalanuvchilar oʻzlarining yillar davomida toʻplangan maʼlumotlarini yoʻqotib qoʻyishdan qoʻrqib, yangi platformaga oʻtishga ikkilanishadi. Google tomonidan taqdim etilgan ushbu yechim aynan mana shu psixologik va texnik toʻsiqni bartaraf etishga qaratilgan.
Kelgusida Google ushbu migratsiya funksiyasini boshqa Android ishlab chiqaruvchilari (Xiaomi, Honor, vivo va boshqalar) uchun ham ochiq qilishi kutilmoqda. Bu esa global miqyosda smartfon ekotizimlari oʻrtasidagi foydalanuvchilar oqimini yanada jadallashtiradi.
…