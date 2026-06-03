Yandex ID xizmatlar bildirishnomalarini boshqarish uchun yagona markazni ishga tushirdi

·35·Texno
Yandex ID xizmatlar bildirishnomalarini boshqarish uchun yagona markazni ishga tushirdi
Audio versiyasi

Yandex jamoasi foydalanuvchilar uchun kompaniya xizmatlaridan keladigan barcha turdagi xabarnomalarni markazlashtirilgan holda boshqarish imkonini beruvchi yangi vositani taqdim etdi. Endilikda Yandex ID shaxsiy kabinetida qaysi servislar xabar yuborish huquqiga egaligini bir sahifada koʻrish va ularni sozlash mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiya orqali foydalanuvchilar "Maʼlumotlar" => "Xizmatlar bilan aloqa" boʻlimiga oʻtib, har bir alohida mahsulot, masalan, Plus, Alisa yoki Muzika uchun oʻzlariga maʼqul aloqa kanallarini (push-bildirishnomalar, elektron xatlar, qoʻngʻiroqlar yoki SMS) tanlashlari mumkin. Shu bilan birga, ilovalarning ichidagi standart sozlamalar ham oʻz kuchida qoladi.

Yangi markaz, shuningdek, akkaunt xavfsizligini nazorat qilish imkonini ham beradi. Unda profil himoyasi bilan bogʻliq bildirishnomalar keladigan qurilmalar roʻyxati aks etadi. Agar roʻyxatda eski yoki notanish qurilma aniqlansa, uni bevosita interfeysning oʻzida Yandex ID tizimidan uzib qoʻyish mumkin.

YandexYandex IDTexnologiyaXavfsizlikBildirishnomalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi