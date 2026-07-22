Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun Copilot tizimiga Xitoyning Kimi K3 modelini joriy etmoqda

·64·Texno
Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun Copilot tizimiga Xitoyning Kimi K3 modelini joriy etmoqda

AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik qarama-qarshiliklar kuchayib borayotgan bir paytda, Microsoft korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellekt xizmatlari tannarxini pasaytirish maqsadida kutilmagan qadam tashlamoqda. Kompaniya Copilot servislarining bir qismini OpenAI va Anthropic modellaridan voz kechib, Xitoyning Moonshot laboratoriyasi tomonidan ishlab chiqilgan Kimi K3 ochiq modeliga oʻtkazish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

The Information nashri xabariga koʻra, Microsoft ushbu oʻzgarish orqali hisoblash quvvatlari uchun sarflanadigan mablagʻlarni qariyb 600 million dollargacha tejab qolishni rejalashtirgan. Hozirda mutaxassislar Kimi K3 modelini Azure bulutli platformasi orqali ishga tushirish ustida faol ish olib bormoqda. Bu qadam Copilot Cowork xizmatining isteʼmol qilingan tokenlar uchun haq toʻlash tizimiga oʻtayotgani bilan bevosita bogʻliq.

Tejamkorlik va texnik imkoniyatlar

Microsoft uchun arzonroq modellarga oʻtish nafaqat moliyaviy foyda, balki xizmatlar barqarorligini taʼminlash vositasi hamdir. Kimi K3 modeli 2,8 trillion parametrga ega boʻlib, u turli turdagi maʼlumotlar bilan ishlash va 1 millionga yaqin token hajmidagi kontekst oynasini qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega. Uning oʻziga xos arxitekturasi grafik protsessorlar oʻrtasida yuklamani samarali taqsimlash imkonini beradi, bu esa maʼlumotlar markazlarida xotira resurslariga boʻlgan talabni kamaytiradi.

Qizigʻi shundaki, Kimi K3 bozordagi eng arzon model hisoblanmaydi. Intelligence Index testlariga koʻra, bitta topshiriqni bajarish narxi oʻrtacha 0,94 dollarni tashkil etadi. Biroq, uning arxitekturasidagi optimallashtirishlar yirik maʼlumotlar markazlari miqyosida foydalanilganda uni raqobatbardosh qiladi. Microsoft avvalroq DeepSeek V4 kabi boshqa Xitoy modellarini ham koʻrib chiqqan edi, bu esa kompaniyaning diversifikatsiya strategiyasidan dalolat beradi.

Siyosiy toʻsiqlar va xavfsizlik masalalari

Ushbu hamkorlik AQSH maʼmuriyatining Xitoy texnologiyalariga nisbatan cheklovlarni kuchaytirish niyatlari fonida amalga oshirilmoqda. Donald Tramp maʼmuriyati Xitoyda ishlab chiqilgan ochiq kodli sunʼiy intellekt modellaridan foydalanishni cheklash choralarini koʻrib chiqmoqda. Shuningdek, AQSH Savdo vazirligi bir qator Xitoy laboratoriyalarini "qora roʻyxat"ga kiritish ehtimolini oʻrganmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli. Microsoft xizmatlari tannarxining pasayishi kelajakda sunʼiy intellektga asoslangan mahsulotlarning yanada hamyonbop boʻlishiga olib kelishi mumkin. Biroq, geosiyosiy vaziyat tufayli yuzaga keladigan cheklovlar global texnologik ekotizimning boʻlinishiga sabab boʻlishi xavfi ham mavjud.

Xulosa qilib aytganda, Microsoft va Moonshot oʻrtasidagi ehtimoliy hamkorlik texnologik gigantlarning iqtisodiy samaradorlik va milliy xavfsizlik talablari oʻrtasida muvozanat izlayotganiga yorqin misoldir. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, bu sunʼiy intellekt bozorida Xitoy ishlanmalarining nufuzi yanada oshishiga xizmat qiladi.

MicrosoftCopilotSunʼiy IntellektKimi K3Azure
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob