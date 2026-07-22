Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun Copilot tizimiga Xitoyning Kimi K3 modelini joriy etmoqda
AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik qarama-qarshiliklar kuchayib borayotgan bir paytda, Microsoft korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellekt xizmatlari tannarxini pasaytirish maqsadida kutilmagan qadam tashlamoqda. Kompaniya Copilot servislarining bir qismini OpenAI va Anthropic modellaridan voz kechib, Xitoyning Moonshot laboratoriyasi tomonidan ishlab chiqilgan Kimi K3 ochiq modeliga oʻtkazish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
The Information nashri xabariga koʻra, Microsoft ushbu oʻzgarish orqali hisoblash quvvatlari uchun sarflanadigan mablagʻlarni qariyb 600 million dollargacha tejab qolishni rejalashtirgan. Hozirda mutaxassislar Kimi K3 modelini Azure bulutli platformasi orqali ishga tushirish ustida faol ish olib bormoqda. Bu qadam Copilot Cowork xizmatining isteʼmol qilingan tokenlar uchun haq toʻlash tizimiga oʻtayotgani bilan bevosita bogʻliq.
Tejamkorlik va texnik imkoniyatlarMicrosoft uchun arzonroq modellarga oʻtish nafaqat moliyaviy foyda, balki xizmatlar barqarorligini taʼminlash vositasi hamdir. Kimi K3 modeli 2,8 trillion parametrga ega boʻlib, u turli turdagi maʼlumotlar bilan ishlash va 1 millionga yaqin token hajmidagi kontekst oynasini qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega. Uning oʻziga xos arxitekturasi grafik protsessorlar oʻrtasida yuklamani samarali taqsimlash imkonini beradi, bu esa maʼlumotlar markazlarida xotira resurslariga boʻlgan talabni kamaytiradi.
Qizigʻi shundaki, Kimi K3 bozordagi eng arzon model hisoblanmaydi. Intelligence Index testlariga koʻra, bitta topshiriqni bajarish narxi oʻrtacha 0,94 dollarni tashkil etadi. Biroq, uning arxitekturasidagi optimallashtirishlar yirik maʼlumotlar markazlari miqyosida foydalanilganda uni raqobatbardosh qiladi. Microsoft avvalroq DeepSeek V4 kabi boshqa Xitoy modellarini ham koʻrib chiqqan edi, bu esa kompaniyaning diversifikatsiya strategiyasidan dalolat beradi.
Siyosiy toʻsiqlar va xavfsizlik masalalariUshbu hamkorlik AQSH maʼmuriyatining Xitoy texnologiyalariga nisbatan cheklovlarni kuchaytirish niyatlari fonida amalga oshirilmoqda. Donald Tramp maʼmuriyati Xitoyda ishlab chiqilgan ochiq kodli sunʼiy intellekt modellaridan foydalanishni cheklash choralarini koʻrib chiqmoqda. Shuningdek, AQSH Savdo vazirligi bir qator Xitoy laboratoriyalarini "qora roʻyxat"ga kiritish ehtimolini oʻrganmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli. Microsoft xizmatlari tannarxining pasayishi kelajakda sunʼiy intellektga asoslangan mahsulotlarning yanada hamyonbop boʻlishiga olib kelishi mumkin. Biroq, geosiyosiy vaziyat tufayli yuzaga keladigan cheklovlar global texnologik ekotizimning boʻlinishiga sabab boʻlishi xavfi ham mavjud.
Xulosa qilib aytganda, Microsoft va Moonshot oʻrtasidagi ehtimoliy hamkorlik texnologik gigantlarning iqtisodiy samaradorlik va milliy xavfsizlik talablari oʻrtasida muvozanat izlayotganiga yorqin misoldir. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, bu sunʼiy intellekt bozorida Xitoy ishlanmalarining nufuzi yanada oshishiga xizmat qiladi.
…