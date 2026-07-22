Texnologiya olamida katta sana: Afsonaviy Zilog Z80 protsessori 50 yoshga toʻldi

·39·Texno
Texnologiya olamida katta sana: Afsonaviy Zilog Z80 protsessori 50 yoshga toʻldi

Hisoblash texnikasi tarixidagi eng mashhur va uzoq umr koʻrgan 8 bitli chiplardan biri — Zilog Z80 protsessori oʻzining 50 yillik yubileyini nishonlamoqda. 1976-yilning iyul oyida taqdim etilgan ushbu mikrosxema nafaqat oʻz davrining inqilobiy mahsuloti boʻldi, balki yarim asr davomida sanoat va maishiy elektronika sohasida oʻz oʻrnini saqlab qola oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Zilog Z80 protsessori deyarli 48 yil davomida uzluksiz ishlab chiqarildi. Faqatgina 2024-yilning iyun oyiga kelibgina Zilog kompaniyasi Z84C00 oilasiga mansub chiplar uchun buyurtmalarni qabul qilishni toʻxtatdi. Bu kabi uzoq ishlab chiqarish sikli texnologiya olamida juda kam uchraydigan hodisa boʻlib, protsessorning naqadar ishonchli va ommabop boʻlganidan dalolat beradi.

ZX Spectrum va Game Boy davrining poydevori

Z80 oʻz davrida koʻplab afsonaviy qurilmalarning "yuragi" vazifasini oʻtagan. Ayniqsa, 1980-yillarda butun dunyoda, jumladan, sobiq ittifoq hududida ham nihoyatda mashhur boʻlgan ZX Spectrum kompyuterlari aynan shu protsessor bazasida ishlagan. Shuningdek, TRS-80, MSX va Osborne 1 kabi ilk shaxsiy kompyuterlar ham ushbu chip tufayli keng ommalashgan.

Oʻyin sanoatida ham Zilog Z80 oʻchmas iz qoldirdi. Quyidagi mashhur oʻyin tizimlari aynan shu chip yordamida ishlagan:

  • Nintendo Game Boy portativ konsolasi;
  • Sega Master System va Game Gear oʻyin pristavkalari;
  • ColecoVision tizimi;
  • Pac-Man kabi mashhur arkada avtomatlari.
Texnik jihatdan original Z80 protsessori 4 mikrometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan va oʻz ichiga qariyb 8,5 mingta tranzistorni jamlagan edi. Uning standart takt chastotasi 2,5 MHz ni tashkil etgan boʻlsa, keyinchalik chiqarilgan zamonaviy CMOS-versiyalari 20 MHz tezlikkacha chiqa olgan.

Arzonlik va samaradorlik uygʻunligi

Z80 ning muvaffaqiyati uning Intel 8080 protsessori bilan toʻliq dasturiy mosligida edi. Bu esa mavjud CP/M operatsion tizimi va dasturlarini hech qanday qiyinchiliksiz ishlatish imkonini bergan. Bundan tashqari, chip ichiga oʻrnatilgan DRAM xotirani yangilash kontrolleri kompyuterlar platasidagi qoʻshimcha mikrosxemalar sonini kamaytirish va qurilma tannarxini arzonlashtirishga xizmat qilgan.

Kompyuter tarixi muzeyi maʼlumotlariga koʻra, ushbu loyihani ishlab chiqish uchun Exxon kompaniyasi tomonidan 500 ming dollar investitsiya kiritilgan boʻlib, ishchi prototiplarni yaratishga 400 ming dollar atrofida mablagʻ sarflangan. Bu sarmoya oʻzini bir necha ming barobar oqladi deb baralla aytish mumkin.

Hatto uy kompyuterlari kuchliroq protsessorlarga oʻtib ketganidan keyin ham, Z80 sanoat avtomatikasida, turli kontrollerlar va maxsus uskunalar tarkibida uzoq yillar xizmat qildi. 2024-yil bahorida Zilog yarim oʻtkazgichli plastinalar ishlab chiqarishni toʻxtatishi munosabati bilan ushbu afsonaviy oilaning hayotiy sikli yakunlanganini rasman eʼlon qildi. Shunga qaramay, Z80 texnologiya tarixida eng muvaffaqiyatli va taʼsir doirasi keng arxitektura sifatida qoladi.

Zilog Z80ProtsessorTexnologiya TarixiZX SpectrumGame Boy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob