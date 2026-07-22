Substack matnlarni sunʼiy intellekt yozganini aniqlaydigan yangi vositani ishga tushirdi

·46·Texno
Substack matnlarni sunʼiy intellekt yozganini aniqlaydigan yangi vositani ishga tushirdi

Mustaqil jurnalistika va mualliflik bloglari uchun dunyodagi eng yirik platformalardan biri boʻlgan Substack oʻz foydalanuvchilari uchun kutilmagan yangilikni taqdim etdi. Endilikda oʻquvchilar oʻzlari kuzatib boradigan mualliflarning maqolalari inson tomonidan yozilganmi yoki ChatGPT kabi sunʼiy intellekt (AI) mahsulimi ekanini aniqlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Mazkur qadam platformadagi kontent sifatini saqlab qolish va oʻquvchilar ishonchini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Substack ushbu yangilikni Pangram dasturiy taʼminoti bilan integratsiya qilish orqali amalga oshirdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi vosita platformadagi postlar, sharhlar va javoblarni skanerlab, matnning necha foizi inson tomonidan, qancha qismi esa sunʼiy intellekt yordamida yaratilganini taxminiy koʻrsatib beradi. Bu funksiya 100 tadan ortiq belgidan iborat boʻlgan har qanday matn uchun amal qiladi.

Shaffoflik va mualliflik masʼuliyati

Qisqa muddatli istiqbolda bu yangilik Substack biznesiga biroz salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin, chunki u koʻplab mashhur byulletenlarning aslida robotlar tomonidan yozilayotganini fosh qilib qoʻyadi. Biroq uzoq muddatda bu chora platformani "AI slop" (sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan sifatsiz kontent)dan tozalashga va oʻquvchilarda oʻzlari oʻqiyotgan maʼlumotga nisbatan ishonchni shakllantirishga xizmat qiladi.

Substack bosh direktori Chris Best ushbu texnologiyadan foydalanishni ijobiy baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, dasturiy taʼminot barcha texnik ishlarni bajarishi mumkin, ammo oʻqishga arziydigan gʻoya va his-tuygʻuni faqat inson bera oladi. "Men yozuvchilarga Substack'ni taklif qilganimda, biz siz uchun eng qiyin qismdan tashqari hamma narsani qilamiz, deb aytardim. Oʻsha qiyin qism — bu insonning fikri va gʻoyasidir", — deya taʼkidladi Best.

Taqiq emas, balki maʼlumot berish

Shuni taʼkidlash kerakki, Substack sunʼiy intellektdan foydalanishni taqiqlamoqchi emas. Aksincha, kompaniya mualliflarga oʻz matnlariga maxsus "AI Authorʼs note" (Muallifning AI haqidagi eslatmasi) qoʻshish imkoniyatini beradi. Bu orqali ijodkorlar oʻz ish jarayonida texnologiyalardan qanday foydalanganliklarini ochiq tushuntirishlari mumkin boʻladi. Nashriyotchilar oʻz qoralamalarini chop etishdan oldin Pangram orqali tekshirishlari va xatoliklarni bartaraf etishlari ham mumkin.

Ushbu tendensiya bugungi kunda global texnologiya olamida keng tarqalmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda AI yordamida yaratilgan surat va videolar belgilab qoʻyilmoqda, musiqa striming xizmatlari esa neyrotarmoqlar yaratgan treklarga nisbatan cheklovlar oʻrnatmoqda. Substack ham ushbu oqimga qoʻshilib, matnli kontent sohasida haqiqiylikni birinchi oʻringa qoʻymoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mualliflar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mahalliy kontent yaratuvchilar orasida ham sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish ommalashib borayotgan bir paytda, bunday shaffoflik vositalari sifatli va original oʻzbek tili kontentini ajratib olishga yordam beradi.

SubstackSunʼiy IntellektTexnologiyaPangramChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob