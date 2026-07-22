Substack matnlarni sunʼiy intellekt yozganini aniqlaydigan yangi vositani ishga tushirdi
Mustaqil jurnalistika va mualliflik bloglari uchun dunyodagi eng yirik platformalardan biri boʻlgan Substack oʻz foydalanuvchilari uchun kutilmagan yangilikni taqdim etdi. Endilikda oʻquvchilar oʻzlari kuzatib boradigan mualliflarning maqolalari inson tomonidan yozilganmi yoki ChatGPT kabi sunʼiy intellekt (AI) mahsulimi ekanini aniqlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Mazkur qadam platformadagi kontent sifatini saqlab qolish va oʻquvchilar ishonchini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Substack ushbu yangilikni Pangram dasturiy taʼminoti bilan integratsiya qilish orqali amalga oshirdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi vosita platformadagi postlar, sharhlar va javoblarni skanerlab, matnning necha foizi inson tomonidan, qancha qismi esa sunʼiy intellekt yordamida yaratilganini taxminiy koʻrsatib beradi. Bu funksiya 100 tadan ortiq belgidan iborat boʻlgan har qanday matn uchun amal qiladi.
Shaffoflik va mualliflik masʼuliyatiQisqa muddatli istiqbolda bu yangilik Substack biznesiga biroz salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin, chunki u koʻplab mashhur byulletenlarning aslida robotlar tomonidan yozilayotganini fosh qilib qoʻyadi. Biroq uzoq muddatda bu chora platformani "AI slop" (sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan sifatsiz kontent)dan tozalashga va oʻquvchilarda oʻzlari oʻqiyotgan maʼlumotga nisbatan ishonchni shakllantirishga xizmat qiladi.
Substack bosh direktori Chris Best ushbu texnologiyadan foydalanishni ijobiy baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, dasturiy taʼminot barcha texnik ishlarni bajarishi mumkin, ammo oʻqishga arziydigan gʻoya va his-tuygʻuni faqat inson bera oladi. "Men yozuvchilarga Substack'ni taklif qilganimda, biz siz uchun eng qiyin qismdan tashqari hamma narsani qilamiz, deb aytardim. Oʻsha qiyin qism — bu insonning fikri va gʻoyasidir", — deya taʼkidladi Best.
Taqiq emas, balki maʼlumot berishShuni taʼkidlash kerakki, Substack sunʼiy intellektdan foydalanishni taqiqlamoqchi emas. Aksincha, kompaniya mualliflarga oʻz matnlariga maxsus "AI Authorʼs note" (Muallifning AI haqidagi eslatmasi) qoʻshish imkoniyatini beradi. Bu orqali ijodkorlar oʻz ish jarayonida texnologiyalardan qanday foydalanganliklarini ochiq tushuntirishlari mumkin boʻladi. Nashriyotchilar oʻz qoralamalarini chop etishdan oldin Pangram orqali tekshirishlari va xatoliklarni bartaraf etishlari ham mumkin.
Ushbu tendensiya bugungi kunda global texnologiya olamida keng tarqalmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda AI yordamida yaratilgan surat va videolar belgilab qoʻyilmoqda, musiqa striming xizmatlari esa neyrotarmoqlar yaratgan treklarga nisbatan cheklovlar oʻrnatmoqda. Substack ham ushbu oqimga qoʻshilib, matnli kontent sohasida haqiqiylikni birinchi oʻringa qoʻymoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mualliflar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mahalliy kontent yaratuvchilar orasida ham sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish ommalashib borayotgan bir paytda, bunday shaffoflik vositalari sifatli va original oʻzbek tili kontentini ajratib olishga yordam beradi.
…