Ferran Torres: Jahon chempionati qahramonidan Barselona uchun jumboqqa qadar
Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi gʻalabasi nafaqat mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi, balki hujumchi Ferran Torresning faoliyatida ham keskin burilish yasadi. Argentina terma jamoasiga qarshi kechgan final uchrashuvining 106-daqiqasida kiritilgan yagona gol Torresni milliy qahramon darajasiga koʻtardi. Biroq, bu muvaffaqiyat uning klubdagi kelajagi borasidagi bahslarni yanada qizitib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uzoq vaqt davomida mutaxassislar va muxlislar tomonidan tanqidlar ostida qolib kelgan 26 yoshli hujumchi, endilikda Ispaniya uchun ikkinchi jahon chempionligi yulduzini taqdim etgan shaxs sifatida koʻrilmoqda. Uning finaldagi qahramonligi oʻtmishdagi barcha omadsizliklarni yuvib ketgandek goʻyo. Ammo Barselona klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi uchun bu vaziyat kutilmagan transfer muammolarini keltirib chiqardi.
Kataloniya klubidagi murakkab vaziyatFerran Torresning Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar davom etadi. Oʻtgan mavsumdan buyon uning jamoada qolish-qolmasligi borasidagi munozaralar tinmayotgan edi. Jahon chempionatidagi zafarli yurishdan soʻng, futbolchining transfer qiymati sezilarli darajada oshdi, bu esa klub uchun ham iqtisodiy, ham sport nuqtai nazaridan qiyin tanlovni yuzaga keltirdi.
Barselona rahbariyati ayni damda ikki oʻt orasida qolgan: bir tomondan, jahon darajasidagi qahramonga aylangan futbolchini tarkibda saqlab qolish jamoa nufuzi uchun muhim, ikkinchi tomondan esa, uning yuqori narxda sotilishi klubning moliyaviy holatini yaxshilashga xizmat qilishi mumkin. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, futbolchiga Yevropaning bir qator grand jamoalari tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda.
Luis Enrique va yangi loyihaShu bilan birga, futbol olamida Ferran Torresning kelajagi borasida yangi taxminlar paydo boʻlmoqda. Xususan, Luis Enrique boshchiligidagi loyihalar doirasida Torresni yangi ampluada, balki Ousmane Dembele kabi kreativ va portlovchi qanot hujumchisi sifatida shakllantirish rejalari borligi aytilmoqda. Bu esa futbolchining nafaqat Ispaniya terma jamoasida, balki klub miqyosida ham yangi qirralarini ochishga yordam berishi mumkin.
Hozirda transfer bozorida ikki yirik klub Torres uchun kurashga kirishgan. Barselona rahbariyati esa yakuniy qarorni qabul qilishdan oldin barcha xavf-xatarlarni va imkoniyatlarni chamalab koʻrmoqda. Futbolchining oʻzi esa ayni damda jahon chempioni sifatidagi maqomidan bahra olmoqda va faoliyatidagi eng yuqori choʻqqida turibdi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ferran Torresning taqdiri yaqin oylarda hal boʻladi. U Barselona tarkibida oʻz oʻrnini mustahkamlaydimi yoki jahon chempioni sifatida yangi chaqiriqlarni qabul qiladimi, buni vaqt koʻrsatadi. Biroq shubhasizki, uning Argentina darvozasiga urgan goli nafaqat Ispaniya futboli, balki uning shaxsiy karyerasi uchun ham eng muhim burilish nuqtasi boʻlib qoladi.
…