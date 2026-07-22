Ferran Torres: Jahon chempionati qahramonidan Barselona uchun jumboqqa qadar

·55·Sport
Ferran Torres: Jahon chempionati qahramonidan Barselona uchun jumboqqa qadar

Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi gʻalabasi nafaqat mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi, balki hujumchi Ferran Torresning faoliyatida ham keskin burilish yasadi. Argentina terma jamoasiga qarshi kechgan final uchrashuvining 106-daqiqasida kiritilgan yagona gol Torresni milliy qahramon darajasiga koʻtardi. Biroq, bu muvaffaqiyat uning klubdagi kelajagi borasidagi bahslarni yanada qizitib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uzoq vaqt davomida mutaxassislar va muxlislar tomonidan tanqidlar ostida qolib kelgan 26 yoshli hujumchi, endilikda Ispaniya uchun ikkinchi jahon chempionligi yulduzini taqdim etgan shaxs sifatida koʻrilmoqda. Uning finaldagi qahramonligi oʻtmishdagi barcha omadsizliklarni yuvib ketgandek goʻyo. Ammo Barselona klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi uchun bu vaziyat kutilmagan transfer muammolarini keltirib chiqardi.

Kataloniya klubidagi murakkab vaziyat

Ferran Torresning Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar davom etadi. Oʻtgan mavsumdan buyon uning jamoada qolish-qolmasligi borasidagi munozaralar tinmayotgan edi. Jahon chempionatidagi zafarli yurishdan soʻng, futbolchining transfer qiymati sezilarli darajada oshdi, bu esa klub uchun ham iqtisodiy, ham sport nuqtai nazaridan qiyin tanlovni yuzaga keltirdi.

Barselona rahbariyati ayni damda ikki oʻt orasida qolgan: bir tomondan, jahon darajasidagi qahramonga aylangan futbolchini tarkibda saqlab qolish jamoa nufuzi uchun muhim, ikkinchi tomondan esa, uning yuqori narxda sotilishi klubning moliyaviy holatini yaxshilashga xizmat qilishi mumkin. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, futbolchiga Yevropaning bir qator grand jamoalari tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda.

Luis Enrique va yangi loyiha

Shu bilan birga, futbol olamida Ferran Torresning kelajagi borasida yangi taxminlar paydo boʻlmoqda. Xususan, Luis Enrique boshchiligidagi loyihalar doirasida Torresni yangi ampluada, balki Ousmane Dembele kabi kreativ va portlovchi qanot hujumchisi sifatida shakllantirish rejalari borligi aytilmoqda. Bu esa futbolchining nafaqat Ispaniya terma jamoasida, balki klub miqyosida ham yangi qirralarini ochishga yordam berishi mumkin.

Hozirda transfer bozorida ikki yirik klub Torres uchun kurashga kirishgan. Barselona rahbariyati esa yakuniy qarorni qabul qilishdan oldin barcha xavf-xatarlarni va imkoniyatlarni chamalab koʻrmoqda. Futbolchining oʻzi esa ayni damda jahon chempioni sifatidagi maqomidan bahra olmoqda va faoliyatidagi eng yuqori choʻqqida turibdi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ferran Torresning taqdiri yaqin oylarda hal boʻladi. U Barselona tarkibida oʻz oʻrnini mustahkamlaydimi yoki jahon chempioni sifatida yangi chaqiriqlarni qabul qiladimi, buni vaqt koʻrsatadi. Biroq shubhasizki, uning Argentina darvozasiga urgan goli nafaqat Ispaniya futboli, balki uning shaxsiy karyerasi uchun ham eng muhim burilish nuqtasi boʻlib qoladi.

FutbolBarselonaIspaniyaFerran TorresTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...