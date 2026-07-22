Manzura yangi klipida turmush o‘rtog‘ini ham suratga tushirdi (video)
Xonanda Manzura muxlislariga «Judayam sog‘indim» nomli yangi qo‘shig‘i va unga ishlangan klipni taqdim etdi. Tarona ijodkorning turmush o‘rtog‘i Sayd Xo‘jayevga bag‘ishlangan bo‘lib, u klipda ham ishtirok etgan.
Premeradan keyin videoklip qisqa vaqt ichida tomoshabinlar e’tiborini jalb qildi. U YouTube platformasida bir sutka davomida 13 mingdan ortiq marta ko‘rildi.
Qo‘shiq turmush o‘rtog‘iga bag‘ishlangan
«Judayam sog‘indim» Manzura uchun shaxsiy mazmunga ega tarona bo‘ldi. Xonanda yangi ijod mahsulini turmush o‘rtog‘i Sayd Xo‘jayevga bag‘ishladi.
Klipda Sayd Xo‘jayevning o‘zi ham suratga tushgan. Shu bois videoda qo‘shiqning hissiy mazmuni oilaviy lavhalar va samimiy kadrlar orqali ochib berilgan.
Manzuraning muxlislari uchun bu nafaqat yangi musiqiy premera, balki xonandaning shaxsiy hayotiga oid kamdan-kam ijodiy loyihalardan biri bo‘ldi.
Tarona muallifi kim?
Yangi qo‘shiqning so‘zi va musiqasi Bobur Umarovga tegishli.
Tarona sog‘inch, muhabbat va yaqin insonga bo‘lgan samimiy tuyg‘ular haqida hikoya qiladi. Qo‘shiq mazmuniga mos ravishda klipda ham romantik va ta’sirchan muhit yaratilgan.
Klip bir kunda 13 mingdan ortiq ko‘rildi
«Judayam sog‘indim» klipi YouTube'da e’lon qilinganidan keyin dastlabki bir sutka ichida 13 mingdan ziyod tomosha to‘pladi. Bugungi kunga kelib 71 ming marta ko‘rilgan.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari taronaning mazmuni, xonandaning ijrosi va klipda turmush o‘rtog‘i ishtirok etganini muhokama qilmoqda.
Yangi premera Manzura ijodidagi oilaviy tuyg‘ularga asoslangan eng shaxsiy taronalardan biri bo‘lib qolishi mumkin.
…