Google Texasda yangi maʼlumotlar markazlarini qurish uchun 1 milliard dollar ajratadi

·44·Texno
Google Texasda yangi maʼlumotlar markazlarini qurish uchun 1 milliard dollar ajratadi

AQSHning Google korporatsiyasi Texas shtatida sunʼiy intellekt va bulutli xizmatlar infratuzilmasini kengaytirish maqsadida yirik investitsiya loyihasini boshlamoqda. Kompaniya Texasning Uilbarger okrugida umumiy qiymati qariyb 1 milliard dollarga teng boʻlgan ikkita yangi maʼlumotlar markazini (data-center) barpo etish uchun rasmiy arizalar topshirdi. Ushbu qadam texnologiya gigantining global miqyosda ortib borayotgan hisoblash quvvatlariga boʻlgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Project Rise 1A va Project Rise 2A deb nomlangan ushbu loyihalar bir xil miqyosda amalga oshirilishi koʻzda tutilgan. Hujjatlarga koʻra, har bir obyektning maydoni deyarli 92 065 kvadrat metrni tashkil etadi. Bu esa Texasning ushbu hududida jami 184 ming kvadrat metrdan ortiq maydonga ega ulkan texnologik majmua paydo boʻlishini anglatadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyihalar shtatning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda.

Qurilish bosqichlari va texnik imkoniyatlar

Texas litsenziyalash va tartibga solish departamentiga (TDLR) taqdim etilgan hujjatlarda qurilish ishlarining aniq muddatlari belgilangan. Project Rise 1A loyihasining qurilish ishlari 2026-yil 31-martda boshlanib, 2028-yilning mart oyi oxiriga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan. Ikkinchi obyekt — Project Rise 2A ham xuddi shunday grafik asosida barpo etiladi. Bu Google kompaniyasining uzoq muddatli strategik rejalari naqadar jiddiy ekanidan dalolat beradi.

Har bir loyiha doirasida nafaqat maʼlumotlarni qayta ishlash binolari, balki murakkab muhandislik kommunikatsiyalari ham quriladi. Bunga mexanik va elektr maydonchalari, yongʻin xavfsizligi yoʻlaklari, kirishni nazorat qilish zonalari va barcha zaruriy texnik infratuzilmalar kiradi. Bunday kompleks yondashuv maʼlumotlar markazining uzluksiz va xavfsiz ishlashini taʼminlash uchun oʻta muhimdir.

Ekologik barqarorlik va energetika

Google yangi markazlarni AES kompaniyasining energetika obyekti yaqinida joylashtirishni rejalashtirmoqda. Bu strategik tanlov bejiz emas: bunday joylashuv kompaniyaga past uglerodli energiya manbalaridan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar dunyosida maʼlumotlar markazlarining ekologiyaga taʼsirini kamaytirish va "yashil energiya"ga oʻtish asosiy ustuvor vazifalardan biriga aylangan.

Kompaniya Texas shtatidagi oʻz ishtirokini izchil ravishda kengaytirib bormoqda. 2025-yilning noyabr oyida Google 2027-yilga qadar shtat infratuzilmasiga jami 40 milliard dollar sarmoya kiritish niyatini eʼlon qilgan edi. Hozirda Texasning turli okruglarida bir nechta faol va qurilayotgan obyektlar mavjud boʻlib, Uilbarger okrugidagi yangi loyihalar ushbu tarmoqning muhim boʻgʻiniga aylanadi.

Taʼkidlash joizki, hozircha Uilbarger okrugi Texasning yirik texnologik xablari qatoriga kirmaydi. Biroq Google kabi gigantning tashrifi hududning jozibadorligini oshirib, boshqa texnologik kompaniyalarni ham jalb qilishi mumkin. Bu kabi loyihalar nafaqat global servislar (masalan, Google Search, YouTube yoki Google Cloud) tezligini oshiradi, balki mahalliy aholi uchun yangi ish oʻrinlari yaratilishiga ham zamin yaratadi.

GoogleTexasData-centerInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob