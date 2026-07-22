Google Texasda yangi maʼlumotlar markazlarini qurish uchun 1 milliard dollar ajratadi
AQSHning Google korporatsiyasi Texas shtatida sunʼiy intellekt va bulutli xizmatlar infratuzilmasini kengaytirish maqsadida yirik investitsiya loyihasini boshlamoqda. Kompaniya Texasning Uilbarger okrugida umumiy qiymati qariyb 1 milliard dollarga teng boʻlgan ikkita yangi maʼlumotlar markazini (data-center) barpo etish uchun rasmiy arizalar topshirdi. Ushbu qadam texnologiya gigantining global miqyosda ortib borayotgan hisoblash quvvatlariga boʻlgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Project Rise 1A va Project Rise 2A deb nomlangan ushbu loyihalar bir xil miqyosda amalga oshirilishi koʻzda tutilgan. Hujjatlarga koʻra, har bir obyektning maydoni deyarli 92 065 kvadrat metrni tashkil etadi. Bu esa Texasning ushbu hududida jami 184 ming kvadrat metrdan ortiq maydonga ega ulkan texnologik majmua paydo boʻlishini anglatadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyihalar shtatning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda.
Qurilish bosqichlari va texnik imkoniyatlarTexas litsenziyalash va tartibga solish departamentiga (TDLR) taqdim etilgan hujjatlarda qurilish ishlarining aniq muddatlari belgilangan. Project Rise 1A loyihasining qurilish ishlari 2026-yil 31-martda boshlanib, 2028-yilning mart oyi oxiriga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan. Ikkinchi obyekt — Project Rise 2A ham xuddi shunday grafik asosida barpo etiladi. Bu Google kompaniyasining uzoq muddatli strategik rejalari naqadar jiddiy ekanidan dalolat beradi.
Har bir loyiha doirasida nafaqat maʼlumotlarni qayta ishlash binolari, balki murakkab muhandislik kommunikatsiyalari ham quriladi. Bunga mexanik va elektr maydonchalari, yongʻin xavfsizligi yoʻlaklari, kirishni nazorat qilish zonalari va barcha zaruriy texnik infratuzilmalar kiradi. Bunday kompleks yondashuv maʼlumotlar markazining uzluksiz va xavfsiz ishlashini taʼminlash uchun oʻta muhimdir.
Ekologik barqarorlik va energetikaGoogle yangi markazlarni AES kompaniyasining energetika obyekti yaqinida joylashtirishni rejalashtirmoqda. Bu strategik tanlov bejiz emas: bunday joylashuv kompaniyaga past uglerodli energiya manbalaridan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar dunyosida maʼlumotlar markazlarining ekologiyaga taʼsirini kamaytirish va "yashil energiya"ga oʻtish asosiy ustuvor vazifalardan biriga aylangan.
Kompaniya Texas shtatidagi oʻz ishtirokini izchil ravishda kengaytirib bormoqda. 2025-yilning noyabr oyida Google 2027-yilga qadar shtat infratuzilmasiga jami 40 milliard dollar sarmoya kiritish niyatini eʼlon qilgan edi. Hozirda Texasning turli okruglarida bir nechta faol va qurilayotgan obyektlar mavjud boʻlib, Uilbarger okrugidagi yangi loyihalar ushbu tarmoqning muhim boʻgʻiniga aylanadi.
Taʼkidlash joizki, hozircha Uilbarger okrugi Texasning yirik texnologik xablari qatoriga kirmaydi. Biroq Google kabi gigantning tashrifi hududning jozibadorligini oshirib, boshqa texnologik kompaniyalarni ham jalb qilishi mumkin. Bu kabi loyihalar nafaqat global servislar (masalan, Google Search, YouTube yoki Google Cloud) tezligini oshiradi, balki mahalliy aholi uchun yangi ish oʻrinlari yaratilishiga ham zamin yaratadi.
…