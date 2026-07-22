DJ Piligrim ishtirokidagi «Sublimation To‘y» Toshkentda o‘tadi
25 iyul kuni Toshkentda elektron musiqa va jonli vokalni bir sahnada birlashtiradigan «Sublimation To‘y» kechasi bo‘lib o‘tadi. «Bahor» restoranida tashkil etiladigan tadbirning asosiy mehmoni — taniqli ijrochi DJ Piligrim.
Loyihaning o‘ziga xos jihati shundaki, elektron musiqa ijrochilari va vokalchilar maxsus jonli kollaboratsiyalarda ishtirok etadi. Tashkilotchilar ma’lumotiga ko‘ra, tayyorlangan chiqishlar sahnada faqat bir marta namoyish etiladi.
Elektron musiqa va jonli vokal bir sahnada
«Sublimation To‘y» an’anaviy konsertdan farqli ravishda turli ijodiy yo‘nalishlarni birlashtirishga qaratilgan.
Kecha davomida elektron musiqa ijrochilari vokalchilar bilan hamkorlikda maxsus kompozitsiyalarni taqdim etadi. Bu chiqishlar aynan ushbu tadbir uchun tayyorlangan bo‘lib, keyingi konsertlarda takrorlanmasligi aytilmoqda.
Shu sabab tomoshabinlarni oldindan rejalashtirilgan oddiy dastur emas, balki jonli ijro va kutilmagan musiqiy uyg‘unliklarga boy kecha kutadi.
DJ Piligrim jonli chiqish qiladi
Tadbirning asosiy ishtirokchilaridan biri DJ Piligrim bo‘ladi. Ijrochi «Bahor» restorani sahnasida maxsus jonli dastur bilan muxlislar qarshisiga chiqadi.
Uning chiqishi elektron musiqa, sahna energiyasi va vokal ijrolar uyg‘unlashgan kechaning markaziy qismiga aylanishi kutilmoqda.
Tadbir qachon va qayerda o‘tkaziladi?
«Sublimation To‘y» kechasi 25 iyul kuni soat 18:30 da boshlanadi.
Manzil:
«Bahor» restorani
Toshkent shahri, Istiqbol ko‘chasi, 8-uy
Tadbirga kirish uchun 21 yoshdan katta bo‘lish talab etiladi.
Chiptalar narxi qancha?
Kechaga chiptalar joy va toifasiga qarab:
150 000 so‘mdan 250 000 so‘mgacha narxda sotiladi.
«Sublimation To‘y» bir kechalik maxsus kollaboratsiyalar, elektron musiqa va DJ Piligrimning jonli chiqishini birlashtiradigan o‘ziga xos musiqiy tadbir bo‘lishi kutilmoqda.
…