DJ Piligrim ishtirokidagi «Sublimation To‘y» Toshkentda o‘tadi

·105·Madaniyat
DJ Piligrim ishtirokidagi «Sublimation To‘y» Toshkentda o‘tadi

25 iyul kuni Toshkentda elektron musiqa va jonli vokalni bir sahnada birlashtiradigan «Sublimation To‘y» kechasi bo‘lib o‘tadi. «Bahor» restoranida tashkil etiladigan tadbirning asosiy mehmoni — taniqli ijrochi DJ Piligrim.

Loyihaning o‘ziga xos jihati shundaki, elektron musiqa ijrochilari va vokalchilar maxsus jonli kollaboratsiyalarda ishtirok etadi. Tashkilotchilar ma’lumotiga ko‘ra, tayyorlangan chiqishlar sahnada faqat bir marta namoyish etiladi.

Elektron musiqa va jonli vokal bir sahnada

«Sublimation To‘y» an’anaviy konsertdan farqli ravishda turli ijodiy yo‘nalishlarni birlashtirishga qaratilgan.

Kecha davomida elektron musiqa ijrochilari vokalchilar bilan hamkorlikda maxsus kompozitsiyalarni taqdim etadi. Bu chiqishlar aynan ushbu tadbir uchun tayyorlangan bo‘lib, keyingi konsertlarda takrorlanmasligi aytilmoqda.

Shu sabab tomoshabinlarni oldindan rejalashtirilgan oddiy dastur emas, balki jonli ijro va kutilmagan musiqiy uyg‘unliklarga boy kecha kutadi.

DJ Piligrim jonli chiqish qiladi

Tadbirning asosiy ishtirokchilaridan biri DJ Piligrim bo‘ladi. Ijrochi «Bahor» restorani sahnasida maxsus jonli dastur bilan muxlislar qarshisiga chiqadi.

Uning chiqishi elektron musiqa, sahna energiyasi va vokal ijrolar uyg‘unlashgan kechaning markaziy qismiga aylanishi kutilmoqda.

Tadbir qachon va qayerda o‘tkaziladi?

«Sublimation To‘y» kechasi 25 iyul kuni soat 18:30 da boshlanadi.

Manzil:

«Bahor» restorani
Toshkent shahri, Istiqbol ko‘chasi, 8-uy

Tadbirga kirish uchun 21 yoshdan katta bo‘lish talab etiladi.

Chiptalar narxi qancha?

Kechaga chiptalar joy va toifasiga qarab:

150 000 so‘mdan 250 000 so‘mgacha narxda sotiladi.

«Sublimation To‘y» bir kechalik maxsus kollaboratsiyalar, elektron musiqa va DJ Piligrimning jonli chiqishini birlashtiradigan o‘ziga xos musiqiy tadbir bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiShakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiBugun, 01:39«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdiKecha, 20:11Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Kecha, 15:30Bred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiBred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiKecha, 01:55Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Kecha, 01:34Selena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarSelena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarKecha, 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)