Real Madrid yozgi rejalarida 5 ta hal qiluvchi masala: Vinicius Junior va yangi transferlar

·107·Sport
Real Madrid yozgi rejalarida 5 ta hal qiluvchi masala: Vinicius Junior va yangi transferlar

Shimoliy Amerikada yakuniga yetgan 2026-yilgi jahon chempionatidan soʻng, jahon sport matbuotining diqqat-markazi yana klublar miqyosidagi katta transferlar va ichki masalalarga qaratildi. Ispaniyaning Real Madrid klubi bu borada hamisha yetakchi boʻlib kelgan va joriy yozgi mavsum ham bundan mustasno emas. Florentino Perez boshchiligidagi rahbariyat oldida jamoaning kelajagini belgilab beruvchi bir qator muhim vazifalar turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid yozgi transfer oynasini juda faol boshladi. Jamoa portugaliyalik tajribali mutaxassis Joze Mourinyo bilan shartnoma imzolab, oʻz tarkibini bir nechta jahon darajasidagi yulduzlar bilan kuchaytirishga ulgurdi. Biroq, Santiago Bernabeu ofislarida hali-hanuz yopilmagan va hal qilinishi lozim boʻlgan bir nechta "qaynoq" masalalar saqlanib qolmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, klub rahbariyati aynan jahon chempionati yakunlanishini kutgan edi.

Vinicius Juniorning qaytishi va yangi investitsiyalar

Hozirda Madrid klubini eng koʻp quvontirayotgan masalalardan biri bu Vinicius Juniorning sport formasidir. Braziliyalik hujumchi AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan mundialda oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etdi. Turnir davomida u 5 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu esa uning klubdagi yetakchilik maqomini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

Klub oldida turgan ikkinchi muhim masala — bu futbol tarixidagi eng yirik investitsiyalarni amalga oshirishdir. Real Madrid nafaqat maydonda, balki moliyaviy bozorda ham oʻz hukmronligini saqlab qolishni koʻzlamoqda. Yangi homiylik shartnomalari va stadionning tijoriy imkoniyatlarini kengaytirish boʻyicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan.

Shuningdek, jamoa tarkibidagi rotatsiya va yosh iqtidorlarni asosiy tarkibga integratsiya qilish masalasi ham kun tartibida turibdi. Joze Mourinyo kelishi bilan jamoaning taktik chizmasida jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Murabbiy oʻzining himoyaviy mustahkamlik va tezkor qarshi hujumlarga asoslangan falsafasini joriy etish uchun yangi ijrochilarni talab qilishi tabiiy.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Real Madrid atrofidagi yangiliklar hamisha qiziqarli. Zero, ushbu klubning har bir transferi va ichki oʻzgarishlari butun Yevropa futboli landshaftini oʻzgartirib yuboradi. Yaqin kunlarda klub rahbariyati tomonidan rasmiy bayonotlar berilishi va kutilmagan transferlar eʼlon qilinishi ehtimoli yuqori.

Real MadridVinicius JuniorJose MourinhoTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...