Real Madrid yozgi rejalarida 5 ta hal qiluvchi masala: Vinicius Junior va yangi transferlar
Shimoliy Amerikada yakuniga yetgan 2026-yilgi jahon chempionatidan soʻng, jahon sport matbuotining diqqat-markazi yana klublar miqyosidagi katta transferlar va ichki masalalarga qaratildi. Ispaniyaning Real Madrid klubi bu borada hamisha yetakchi boʻlib kelgan va joriy yozgi mavsum ham bundan mustasno emas. Florentino Perez boshchiligidagi rahbariyat oldida jamoaning kelajagini belgilab beruvchi bir qator muhim vazifalar turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Madrid yozgi transfer oynasini juda faol boshladi. Jamoa portugaliyalik tajribali mutaxassis Joze Mourinyo bilan shartnoma imzolab, oʻz tarkibini bir nechta jahon darajasidagi yulduzlar bilan kuchaytirishga ulgurdi. Biroq, Santiago Bernabeu ofislarida hali-hanuz yopilmagan va hal qilinishi lozim boʻlgan bir nechta "qaynoq" masalalar saqlanib qolmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, klub rahbariyati aynan jahon chempionati yakunlanishini kutgan edi.
Vinicius Juniorning qaytishi va yangi investitsiyalarHozirda Madrid klubini eng koʻp quvontirayotgan masalalardan biri bu Vinicius Juniorning sport formasidir. Braziliyalik hujumchi AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan mundialda oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etdi. Turnir davomida u 5 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu esa uning klubdagi yetakchilik maqomini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Klub oldida turgan ikkinchi muhim masala — bu futbol tarixidagi eng yirik investitsiyalarni amalga oshirishdir. Real Madrid nafaqat maydonda, balki moliyaviy bozorda ham oʻz hukmronligini saqlab qolishni koʻzlamoqda. Yangi homiylik shartnomalari va stadionning tijoriy imkoniyatlarini kengaytirish boʻyicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan.
Shuningdek, jamoa tarkibidagi rotatsiya va yosh iqtidorlarni asosiy tarkibga integratsiya qilish masalasi ham kun tartibida turibdi. Joze Mourinyo kelishi bilan jamoaning taktik chizmasida jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Murabbiy oʻzining himoyaviy mustahkamlik va tezkor qarshi hujumlarga asoslangan falsafasini joriy etish uchun yangi ijrochilarni talab qilishi tabiiy.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Real Madrid atrofidagi yangiliklar hamisha qiziqarli. Zero, ushbu klubning har bir transferi va ichki oʻzgarishlari butun Yevropa futboli landshaftini oʻzgartirib yuboradi. Yaqin kunlarda klub rahbariyati tomonidan rasmiy bayonotlar berilishi va kutilmagan transferlar eʼlon qilinishi ehtimoli yuqori.
…