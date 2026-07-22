Lothar Matthaus Michael Olise va Real Madrid oʻrtasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi
Germaniya futboli afsonasi Lothar Matthaus "Bavariya"ning iqtidorli vingeri Michael Olise atrofida aylanayotgan transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi. Soʻnggi kunlarda Ispaniyaning Real Madrid klubi fransiyalik futbolchi uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashga tayyorligi haqidagi xabarlar koʻpaygan edi. Biroq Matthaus bu borada Myunxen klubi muxlislarini xotirjamlikka chorlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport nashri uchun yozgan oʻzining yangi maqolasida Matthaus Michael Olise kelajagi borasidagi taxminlarni rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub rahbariyati allaqachon bu masalada qatʼiy qarorga kelib boʻlgan. Matthaus oʻz maqolasida Uli Hoenessning bir necha hafta oldin aytgan gaplarini eslatib, Real Madrid qoʻngʻiroq qilib vaqtini sarflab oʻtirmasa ham boʻlishini taʼkidlagan.
Klubning qatʼiy pozitsiyasi va transfer rejalari"Men bu vaziyatga mutlaqo xotirjam qarayman. Olisening Myunxen klubi bilan amaldagi shartnomasi bor va "Bavariya" uni sotishni istamaydi. Klub muvaffaqiyatga erishishni maqsad qilgan va allaqachon ikkita juda yaxshi transferni amalga oshirdi. Ishonchim komilki, jamoaning tarkibni shakllantirish boʻyicha rejalari hali yakuniga yetmagan", — deb yozadi Lothar Matthaus.
Michael Olise oʻtgan mavsumda "Bavariya" tarkibida ajoyib oʻyin koʻrsatdi va oʻzining yuqori darajadagi transfer qiymatini isbotladi. Barcha musobaqalarda 57 ta uchrashuvda maydonga tushgan hujumkor yarim himoyachi 25 ta gol urishga va 28 ta golli uzatmani amalga oshirishga muvaffaq boʻldi. Aynan shu samaradorlik Madridning Real Madrid klubi eʼtiborini tortgan asosiy omil boʻldi.
Matthaus, shuningdek, futbolchining taktik ahamiyatiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Michael Olise Fransiya terma jamoasi safida markaziy oʻnlik sifatida harakat qilgan boʻlsa-da, Germaniya chempioni safida oʻng qanot vingeri sifatida oʻzini ancha qulay his qiladi va samaraliroq oʻyin namoyish etadi.
Fransiyalik yulduz yozgi xalqaro turnirlarda ham oʻzini koʻrsata oldi. Garchi Fransiya terma jamoasi Amerikadagi jahon chempionatida toʻrtinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, Michael Olise yetti golli uzatma bilan turnirning eng yaxshi pleymeykeri sifatida eʼtirof etildi. Bu koʻrsatkichlar uning nafaqat klub, balki xalqaro miqyosda ham eng xavfli hujumchilardan biri ekanligini tasdiqlaydi.
Hozirda "Bavariya" yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlagan, ammo xalqaro turnirlarda ishtirok etgan yulduzlar hali jamoaga qoʻshilmagan. Matthaus buni muammo deb hisoblamaydi. Uning fikricha, murabbiy uchun jamoani imkon qadar erta yigʻish yaxshi boʻlsa-da, tajribali futbolchilarning biroz kechroq qoʻshilishi raqobatda jiddiy kamchilik tugʻdirmaydi.
…