Lothar Matthaus Michael Olise va Real Madrid oʻrtasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi

·131·Sport
Lothar Matthaus Michael Olise va Real Madrid oʻrtasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi

Germaniya futboli afsonasi Lothar Matthaus "Bavariya"ning iqtidorli vingeri Michael Olise atrofida aylanayotgan transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi. Soʻnggi kunlarda Ispaniyaning Real Madrid klubi fransiyalik futbolchi uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashga tayyorligi haqidagi xabarlar koʻpaygan edi. Biroq Matthaus bu borada Myunxen klubi muxlislarini xotirjamlikka chorlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport nashri uchun yozgan oʻzining yangi maqolasida Matthaus Michael Olise kelajagi borasidagi taxminlarni rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub rahbariyati allaqachon bu masalada qatʼiy qarorga kelib boʻlgan. Matthaus oʻz maqolasida Uli Hoenessning bir necha hafta oldin aytgan gaplarini eslatib, Real Madrid qoʻngʻiroq qilib vaqtini sarflab oʻtirmasa ham boʻlishini taʼkidlagan.

Klubning qatʼiy pozitsiyasi va transfer rejalari

"Men bu vaziyatga mutlaqo xotirjam qarayman. Olisening Myunxen klubi bilan amaldagi shartnomasi bor va "Bavariya" uni sotishni istamaydi. Klub muvaffaqiyatga erishishni maqsad qilgan va allaqachon ikkita juda yaxshi transferni amalga oshirdi. Ishonchim komilki, jamoaning tarkibni shakllantirish boʻyicha rejalari hali yakuniga yetmagan", — deb yozadi Lothar Matthaus.

Michael Olise oʻtgan mavsumda "Bavariya" tarkibida ajoyib oʻyin koʻrsatdi va oʻzining yuqori darajadagi transfer qiymatini isbotladi. Barcha musobaqalarda 57 ta uchrashuvda maydonga tushgan hujumkor yarim himoyachi 25 ta gol urishga va 28 ta golli uzatmani amalga oshirishga muvaffaq boʻldi. Aynan shu samaradorlik Madridning Real Madrid klubi eʼtiborini tortgan asosiy omil boʻldi.

Matthaus, shuningdek, futbolchining taktik ahamiyatiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Michael Olise Fransiya terma jamoasi safida markaziy oʻnlik sifatida harakat qilgan boʻlsa-da, Germaniya chempioni safida oʻng qanot vingeri sifatida oʻzini ancha qulay his qiladi va samaraliroq oʻyin namoyish etadi.

Fransiyalik yulduz yozgi xalqaro turnirlarda ham oʻzini koʻrsata oldi. Garchi Fransiya terma jamoasi Amerikadagi jahon chempionatida toʻrtinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, Michael Olise yetti golli uzatma bilan turnirning eng yaxshi pleymeykeri sifatida eʼtirof etildi. Bu koʻrsatkichlar uning nafaqat klub, balki xalqaro miqyosda ham eng xavfli hujumchilardan biri ekanligini tasdiqlaydi.

Hozirda "Bavariya" yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlagan, ammo xalqaro turnirlarda ishtirok etgan yulduzlar hali jamoaga qoʻshilmagan. Matthaus buni muammo deb hisoblamaydi. Uning fikricha, murabbiy uchun jamoani imkon qadar erta yigʻish yaxshi boʻlsa-da, tajribali futbolchilarning biroz kechroq qoʻshilishi raqobatda jiddiy kamchilik tugʻdirmaydi.

BavariyaReal MadridMichael OliseTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...