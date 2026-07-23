Samsung yangi avlod Galaxy Watch 9 aqlli soatlarini taqdim etdi: Asosiy yangiliklar
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining yangi avlod aqlli soatlari — Galaxy Watch 9 modelini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat dizayn, balki ichki texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt funksiyalari boʻyicha ham sezilarli darajada takomillashtirilgan. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi soat foydalanuvchining salomatligini nazorat qilishda yanada aniqroq koʻrsatkichlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Galaxy Watch 9 anʼanaga koʻra 40 mm va 44 mm oʻlchamdagi alyuminiy korpuslarda chiqarildi. Garchi tashqi koʻrinish oʻzgarmagan boʻlsa-da, kompaniya bilaguzuklarni yangilashga qaror qildi. Endilikda ular havo oʻtkazuvchi tuzilishga ega yumshoq silikondan tayyorlangan boʻlib, uzoq vaqt taqib yurishda noqulaylik tugʻdirmaydi. Qurilmaning ogʻirligi oʻlchamiga qarab 31,5 grammdan 34 grammgacha yetadi, bu esa uni kundalik foydalanish uchun juda yengil qiladi.
Displey va texnik quvvatYangi modelning eng koʻzga koʻringan jihatlaridan biri — uning yorqinligidir. Super AMOLED displey sapfir shisha bilan himoyalangan va uning maksimal yorqinligi 3000 nitga yetkazilgan. Bu quyosh nuri toʻgʻridan-toʻgʻri tushib turganda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Qurilma ichiga flagman hisoblangan Snapdragon Wear Elite protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u 2 GB tezkor va 32 GB doimiy xotira bilan quvvatlanadi.
Energiya samaradorligi masalasida ham oʻsish kuzatilgan. 44 mm oʻlchamli versiya 445 mAm/soat, kichikroq model esa 390 mAm/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, soat Always-On Display funksiyasi oʻchiq holatda 40 soatgacha avtonom ishlay oladi. Shuningdek, qurilma tezkor simsiz quvvatlanish texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
Salomatlik va sunʼiy intellekt imkoniyatlariSamsung bu gal salomatlikni kuzatish tizimiga katta eʼtibor qaratgan. Yangi joriy etilgan Vitals funksiyasi uyqu paytida yurak urishi, tana harorati, qondagi kislorod miqdori va nafas olish chastotasini tahlil qiladi. Yetti kunlik kuzatuvdan soʻng tizim foydalanuvchining shaxsiy profilini yaratadi va har qanday noodatiy oʻzgarishlar haqida ogohlantiradi. Shuningdek, Fitness Index funksiyasi orqali tana tarkibi, chidamlilik va egiluvchanlik kabi parametrlar asosida mashgʻulotlar boʻyicha tavsiyalar beriladi.
Galaxy AI texnologiyasi yordamida yangi Raise to Talk funksiyasi ham qoʻshildi. Endi foydalanuvchi Google Gemini ovozli yordamchisiga murojaat qilish uchun tugmalarni bosishi shart emas, shunchaki qoʻlni koʻtarib gapirish kifoya. Bu orqali xabarlarga javob berish, musiqani boshqarish va ilovalarni ishga tushirish mumkin. Qurilma Wear OS 7 operatsion tizimi va One UI 9 Watch qobigʻida ishlaydi.
- 5 ATM va IP68 suvdan himoya standartlari;
- MIL-STD-810H harbiy chidamlilik sertifikati;
- Ikki diapazonli GPS va NFC moduli;
- Bluetooth va LTE versiyalari mavjudligi;
- Android 13 va undan yuqori tizimlar bilan moslik.
…