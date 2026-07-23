Samsung yangi avlod Galaxy Watch 9 aqlli soatlarini taqdim etdi: Asosiy yangiliklar

·110·Texno
Samsung yangi avlod Galaxy Watch 9 aqlli soatlarini taqdim etdi: Asosiy yangiliklar

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining yangi avlod aqlli soatlari — Galaxy Watch 9 modelini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat dizayn, balki ichki texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt funksiyalari boʻyicha ham sezilarli darajada takomillashtirilgan. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi soat foydalanuvchining salomatligini nazorat qilishda yanada aniqroq koʻrsatkichlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Galaxy Watch 9 anʼanaga koʻra 40 mm va 44 mm oʻlchamdagi alyuminiy korpuslarda chiqarildi. Garchi tashqi koʻrinish oʻzgarmagan boʻlsa-da, kompaniya bilaguzuklarni yangilashga qaror qildi. Endilikda ular havo oʻtkazuvchi tuzilishga ega yumshoq silikondan tayyorlangan boʻlib, uzoq vaqt taqib yurishda noqulaylik tugʻdirmaydi. Qurilmaning ogʻirligi oʻlchamiga qarab 31,5 grammdan 34 grammgacha yetadi, bu esa uni kundalik foydalanish uchun juda yengil qiladi.

Displey va texnik quvvat

Yangi modelning eng koʻzga koʻringan jihatlaridan biri — uning yorqinligidir. Super AMOLED displey sapfir shisha bilan himoyalangan va uning maksimal yorqinligi 3000 nitga yetkazilgan. Bu quyosh nuri toʻgʻridan-toʻgʻri tushib turganda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Qurilma ichiga flagman hisoblangan Snapdragon Wear Elite protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u 2 GB tezkor va 32 GB doimiy xotira bilan quvvatlanadi.

Energiya samaradorligi masalasida ham oʻsish kuzatilgan. 44 mm oʻlchamli versiya 445 mAm/soat, kichikroq model esa 390 mAm/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, soat Always-On Display funksiyasi oʻchiq holatda 40 soatgacha avtonom ishlay oladi. Shuningdek, qurilma tezkor simsiz quvvatlanish texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Salomatlik va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Samsung bu gal salomatlikni kuzatish tizimiga katta eʼtibor qaratgan. Yangi joriy etilgan Vitals funksiyasi uyqu paytida yurak urishi, tana harorati, qondagi kislorod miqdori va nafas olish chastotasini tahlil qiladi. Yetti kunlik kuzatuvdan soʻng tizim foydalanuvchining shaxsiy profilini yaratadi va har qanday noodatiy oʻzgarishlar haqida ogohlantiradi. Shuningdek, Fitness Index funksiyasi orqali tana tarkibi, chidamlilik va egiluvchanlik kabi parametrlar asosida mashgʻulotlar boʻyicha tavsiyalar beriladi.

Galaxy AI texnologiyasi yordamida yangi Raise to Talk funksiyasi ham qoʻshildi. Endi foydalanuvchi Google Gemini ovozli yordamchisiga murojaat qilish uchun tugmalarni bosishi shart emas, shunchaki qoʻlni koʻtarib gapirish kifoya. Bu orqali xabarlarga javob berish, musiqani boshqarish va ilovalarni ishga tushirish mumkin. Qurilma Wear OS 7 operatsion tizimi va One UI 9 Watch qobigʻida ishlaydi.

  • 5 ATM va IP68 suvdan himoya standartlari;
  • MIL-STD-810H harbiy chidamlilik sertifikati;
  • Ikki diapazonli GPS va NFC moduli;
  • Bluetooth va LTE versiyalari mavjudligi;
  • Android 13 va undan yuqori tizimlar bilan moslik.
Oʻzbekiston bozorida ushbu qurilma yaqin oylarda paydo boʻlishi kutilmoqda. Samsung brendining aqlli soatlari mintaqamizda oʻzining ekotizimi va qulay interfeysi tufayli ancha ommalashgan boʻlib, yangi model ham yuqori texnologiyali gadjet ishqibozlari orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.

SamsungGalaxy Watch 9TexnologiyaAqlli SoatGalaxy AI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiWarner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiBugun, 01:51Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerPhineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerBugun, 01:29Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarIntel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarBugun, 01:21Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiOʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiBugun, 00:54Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaElon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaBugun, 00:24Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiNubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob