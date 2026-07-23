Ferran Torres Ispaniya qahramoniga aylandi: Barselona hujumchi borasida yakuniy qarorga keldi
Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabasi nafaqat mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi, balki hujumchi Ferran Torresning faoliyatida ham keskin burilish yasadi. Argentina terma jamoasiga qarshi kechgan dramatik finalning 106-daqiqasida kiritilgan yagona gol Torresni milliy qahramon darajasiga koʻtardi. Shu paytgacha doimiy tanqidlar ostida qolib kelgan futbolchi endilikda jahon chempionligini taʼminlagan asosiy yulduz sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Biroq, terma jamoadagi muvaffaqiyat uning klubdagi kelajagi bilan bogʻliq bahslarni yanada avj oldirdi. Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi 26 yoshli hujumchi borasida ikki xil qarashga ega boʻlib turibdi. Futbolchining kataloniyaliklar bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar imzolangan boʻlsa-da, uning transferi boʻyicha turli taxminlar bolalamoqda.
Kataloniyadagi ichki ziddiyatlarBarselona ichki koridorlarida Ferran Torresning kelajagi boʻyicha qizgʻin muhokamalar ketmoqda. Bir tomondan, futbolchining tarixiy goli uning transfer qiymatini sezilarli darajada oshirdi, bu esa moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan klub uchun uni foydali sotish imkoniyatini yaratadi. Ikkinchi tomondan, uning yirik turnirlardagi sovuqqonligi va hal qiluvchi pallada oʻzini koʻrsata olishi jamoa uchun muhim omil boʻlishi mumkin.
OAV xabarlariga koʻra, Ferran Torresga boʻlgan qiziqish ayniqsa Pari Sen-Jermen tomonidan kuchaygan. Luis Enrique boshchiligidagi parijliklar futbolchini oʻz loyihalarining muhim boʻlagi sifatida koʻrmoqda. Murabbiy uni oʻz vaqtida Ousmane Dembele bajargan funksiyalarni bajarishga qodir, ammo samaradorlik jihatidan ustunroq oʻyinchi deb hisoblaydi.
Transfer bozoridagi asosiy daʼvogarlarHozirda Ferran Torres uchun kurashda ikki yetakchi klub nomi tilga olinmoqda:
- Pari Sen-Jermen: Luis Enrique sobiq shogirdini oʻz jamoasida koʻrishni istamoqda;
- Angliya Premer-ligasi klublari: Hujumchining universal oʻyin uslubi Britaniya futboli uchun mos kelishi taʼkidlanmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ferran Torresning taqdiri yaqin oylarda hal boʻladi. U yo Barselona safida oʻz oʻrnini mustahkamlaydi, yoki faoliyatini boshqa grand jamoada davom ettirib, yangi marralarni zabt etishga kirishadi. Har qanday holatda ham, uning Argentina darvozasiga urgan goli Ispaniya futboli solnomasida abadiy qoladi.
…