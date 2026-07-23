Ferran Torres Ispaniya qahramoniga aylandi: Barselona hujumchi borasida yakuniy qarorga keldi

·1.3K·Sport
Ferran Torres Ispaniya qahramoniga aylandi: Barselona hujumchi borasida yakuniy qarorga keldi

Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabasi nafaqat mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi, balki hujumchi Ferran Torresning faoliyatida ham keskin burilish yasadi. Argentina terma jamoasiga qarshi kechgan dramatik finalning 106-daqiqasida kiritilgan yagona gol Torresni milliy qahramon darajasiga koʻtardi. Shu paytgacha doimiy tanqidlar ostida qolib kelgan futbolchi endilikda jahon chempionligini taʼminlagan asosiy yulduz sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Biroq, terma jamoadagi muvaffaqiyat uning klubdagi kelajagi bilan bogʻliq bahslarni yanada avj oldirdi. Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi 26 yoshli hujumchi borasida ikki xil qarashga ega boʻlib turibdi. Futbolchining kataloniyaliklar bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar imzolangan boʻlsa-da, uning transferi boʻyicha turli taxminlar bolalamoqda.

Kataloniyadagi ichki ziddiyatlar

Barselona ichki koridorlarida Ferran Torresning kelajagi boʻyicha qizgʻin muhokamalar ketmoqda. Bir tomondan, futbolchining tarixiy goli uning transfer qiymatini sezilarli darajada oshirdi, bu esa moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan klub uchun uni foydali sotish imkoniyatini yaratadi. Ikkinchi tomondan, uning yirik turnirlardagi sovuqqonligi va hal qiluvchi pallada oʻzini koʻrsata olishi jamoa uchun muhim omil boʻlishi mumkin.

OAV xabarlariga koʻra, Ferran Torresga boʻlgan qiziqish ayniqsa Pari Sen-Jermen tomonidan kuchaygan. Luis Enrique boshchiligidagi parijliklar futbolchini oʻz loyihalarining muhim boʻlagi sifatida koʻrmoqda. Murabbiy uni oʻz vaqtida Ousmane Dembele bajargan funksiyalarni bajarishga qodir, ammo samaradorlik jihatidan ustunroq oʻyinchi deb hisoblaydi.

Transfer bozoridagi asosiy daʼvogarlar

Hozirda Ferran Torres uchun kurashda ikki yetakchi klub nomi tilga olinmoqda:

  • Pari Sen-Jermen: Luis Enrique sobiq shogirdini oʻz jamoasida koʻrishni istamoqda;
  • Angliya Premer-ligasi klublari: Hujumchining universal oʻyin uslubi Britaniya futboli uchun mos kelishi taʼkidlanmoqda.
Barselona rahbariyati esa shoshilinch qaror chiqarmoqchi emas. Klub prezidenti Joan Laporta va sport direktori Deku futbolchining agentlari bilan uchrashib, kelasi mavsum uchun rejalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Jahon chempionatidagi gʻalaba Torresga oʻz shartlarini diktovka qilish uchun maʼnaviy huquq berdi, bu esa muzokaralar jarayonini qiyinlashtirishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ferran Torresning taqdiri yaqin oylarda hal boʻladi. U yo Barselona safida oʻz oʻrnini mustahkamlaydi, yoki faoliyatini boshqa grand jamoada davom ettirib, yangi marralarni zabt etishga kirishadi. Har qanday holatda ham, uning Argentina darvozasiga urgan goli Ispaniya futboli solnomasida abadiy qoladi.

BarselonaFerran TorresIspaniyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...