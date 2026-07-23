Intel daromad oʻsishiga qaramay maʼlumotlar markazi boʻlinmasida xodimlarni qisqartirmoqda

·81·Texno
Intel daromad oʻsishiga qaramay maʼlumotlar markazi boʻlinmasida xodimlarni qisqartirmoqda

Yarimoʻtkazgichlar bozorining giganti Intel korporatsiyasi oʻzining eng daromadli yoʻnalishlaridan biri boʻlgan Data Center Group (maʼlumotlar markazlari boʻlimi) tarkibida navbatdagi qisqartirishlarni amalga oshirmoqda. Ushbu boʻlinma Xeon server protsessorlari va sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi uchun uskunalar ishlab chiqarishga masʼul hisoblanadi. Kompaniya rahbariyati ushbu qarorni biznesni uzoq muddatli rivojlantirish uchun zarur boʻlgan kadrlar tarkibini optimallashtirish bilan izohladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

The Oregonian nashriga berilgan rasmiy bayonotda Intel vakillari tashkiliy oʻzgarishlar kompaniyaning umumiy strategiyasiga muvofiq amalga oshirilayotganini tasdiqlashdi. Kompaniya qancha xodim ishdan boʻshatilishini ochiqlamagan boʻlsa-da, bu jarayon mijozlar oldidagi majburiyatlar yoki mahsulotlarning ishlab chiqarilish rejasiga (roadmaps) salbiy taʼsir koʻrsatmasligini taʼkidladi.

Daromad oshgan, ammo raqobat kuchli

Qizigʻi shundaki, ushbu qisqartirishlar maʼlumotlar markazlari yoʻnalishida moliyaviy koʻrsatkichlar yaxshilangan bir paytda yuz bermoqda. Oʻtgan chorak yakunlariga koʻra, mazkur boʻlinma 5 milliard dollar daromad keltirgan, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 22 foizga koʻpdir. Bunday oʻsishga asosiy sabab sifatida sunʼiy intellekt tizimlarida keng qoʻllaniladigan Xeon protsessorlariga boʻlgan talabning ortishi koʻrsatilmoqda.

Biroq, ijobiy moliyaviy natijalarga qaramay, Intel hozircha NVIDIA kompaniyasining grafik protsessorlari (GPU) bilan raqobatlasha oladigan darajadagi AI tezlatkichlarini taqdim eta olmadi. Bu esa kompaniyaning bozorning eng istiqbolli segmentlaridan birida oʻz ulushini boy berishiga sabab boʻlmoqda. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, aynan shu omil kompaniyani xarajatlarni qayta koʻrib chiqishga majbur qilgan.

Global qayta qurish strategiyasi

Mazkur qisqartirishlar Intel tomonidan 2025-yil martigacha yakunlanishi koʻzda tutilgan keng koʻlamli transformatsiyaning bir qismidir. Kompaniya yil oxiriga qadar jami xodimlar sonini taxminan 75 000 nafargacha kamaytirishni rejalashtirgan. Bu strategiya xarajatlarni qisqartirish va kompaniya tuzilmasini soddalashtirishga qaratilgan boʻlib, uning ijrosi uchun masʼullardan biri Lip-Bu Tan hisoblanadi.

Kelajakda Intel oʻz eʼtiborini quyidagi ustuvor yoʻnalishlarga qaratmoqchi:

  • Intel 18A texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarishni kengaytirish;
  • Kontrakt asosida yarimoʻtkazgichlar tayyorlash (foundry) biznesini rivojlantirish;
  • Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun moʻljallangan Xeon protsessorlari savdosini oshirish.
Oʻzbekiston bozorida ham Intel mahsulotlari server yechimlari orasida yetakchi oʻrinni egallaydi. Mahalliy maʼlumotlar markazlari va davlat IT-loyihalarida Xeon protsessorlaridan keng foydalaniladi. Shu sababli, kompaniyaning global miqyosdagi tarkibiy oʻzgarishlari va yangi mahsulotlar liniyasi kelajakda mintaqaviy texnologik yangilanishlarga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin.

IntelXeonSunʼiy IntellektTexnologiyaNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob