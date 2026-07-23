Intel daromad oʻsishiga qaramay maʼlumotlar markazi boʻlinmasida xodimlarni qisqartirmoqda
Yarimoʻtkazgichlar bozorining giganti Intel korporatsiyasi oʻzining eng daromadli yoʻnalishlaridan biri boʻlgan Data Center Group (maʼlumotlar markazlari boʻlimi) tarkibida navbatdagi qisqartirishlarni amalga oshirmoqda. Ushbu boʻlinma Xeon server protsessorlari va sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi uchun uskunalar ishlab chiqarishga masʼul hisoblanadi. Kompaniya rahbariyati ushbu qarorni biznesni uzoq muddatli rivojlantirish uchun zarur boʻlgan kadrlar tarkibini optimallashtirish bilan izohladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
The Oregonian nashriga berilgan rasmiy bayonotda Intel vakillari tashkiliy oʻzgarishlar kompaniyaning umumiy strategiyasiga muvofiq amalga oshirilayotganini tasdiqlashdi. Kompaniya qancha xodim ishdan boʻshatilishini ochiqlamagan boʻlsa-da, bu jarayon mijozlar oldidagi majburiyatlar yoki mahsulotlarning ishlab chiqarilish rejasiga (roadmaps) salbiy taʼsir koʻrsatmasligini taʼkidladi.
Daromad oshgan, ammo raqobat kuchliQizigʻi shundaki, ushbu qisqartirishlar maʼlumotlar markazlari yoʻnalishida moliyaviy koʻrsatkichlar yaxshilangan bir paytda yuz bermoqda. Oʻtgan chorak yakunlariga koʻra, mazkur boʻlinma 5 milliard dollar daromad keltirgan, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 22 foizga koʻpdir. Bunday oʻsishga asosiy sabab sifatida sunʼiy intellekt tizimlarida keng qoʻllaniladigan Xeon protsessorlariga boʻlgan talabning ortishi koʻrsatilmoqda.
Biroq, ijobiy moliyaviy natijalarga qaramay, Intel hozircha NVIDIA kompaniyasining grafik protsessorlari (GPU) bilan raqobatlasha oladigan darajadagi AI tezlatkichlarini taqdim eta olmadi. Bu esa kompaniyaning bozorning eng istiqbolli segmentlaridan birida oʻz ulushini boy berishiga sabab boʻlmoqda. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, aynan shu omil kompaniyani xarajatlarni qayta koʻrib chiqishga majbur qilgan.
Global qayta qurish strategiyasiMazkur qisqartirishlar Intel tomonidan 2025-yil martigacha yakunlanishi koʻzda tutilgan keng koʻlamli transformatsiyaning bir qismidir. Kompaniya yil oxiriga qadar jami xodimlar sonini taxminan 75 000 nafargacha kamaytirishni rejalashtirgan. Bu strategiya xarajatlarni qisqartirish va kompaniya tuzilmasini soddalashtirishga qaratilgan boʻlib, uning ijrosi uchun masʼullardan biri Lip-Bu Tan hisoblanadi.
Kelajakda Intel oʻz eʼtiborini quyidagi ustuvor yoʻnalishlarga qaratmoqchi:
- Intel 18A texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarishni kengaytirish;
- Kontrakt asosida yarimoʻtkazgichlar tayyorlash (foundry) biznesini rivojlantirish;
- Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun moʻljallangan Xeon protsessorlari savdosini oshirish.
…