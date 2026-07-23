IBM moliyaviy inqiroz yoqasida: Sunʼiy intellekt bumining kutilmagan zarbasi

·65·Texno
IBM moliyaviy inqiroz yoqasida: Sunʼiy intellekt bumining kutilmagan zarbasi

Dunyoning eng keksa va nufuzli texnologik gigantlaridan biri boʻlgan IBM kompaniyasi joriy chorak yakunlari boʻyicha kutilmagan va ogʻriqli moliyaviy hisobotni eʼlon qildi. Kompaniya daromadlari Wall Street tahlilchilari prognozlaridan sezilarli darajada past boʻlib chiqdi, bu esa aksiyalar narxining bir kunda 25 foizga pasayishiga olib keldi. Bu IBM tarixidagi eng yirik bir kunlik pasayish sifatida qayd etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya rahbari Arvind Krishna va direktorlar kengashi vaziyat jiddiyligini anglagan holda, investorlarni oldindan ogohlantirishga majbur boʻldi. Eʼlon qilingan raqamlarga koʻra, IBM chorak davomida 17,2 milliard dollar tushum va 2,2 milliard dollar sof foyda koʻrgan boʻlsa-da, asosiy koʻrsatkichlar investorlar kutganidan ancha yomonroq boʻlib chiqdi. Ayniqsa, kompaniyaning "infotuzilma" boʻlimidagi pasayish barchani hayratda qoldirdi.

Meynfreymlar biznesidagi inqiroz sabablari

IBM moliyaviy barqarorligining ustuni hisoblangan meynfreym (yuqori unumdorlikka ega serverlar) biznesi 42 foizga qisqardi. Bu kompaniya uchun oʻta xavfli signaldir, chunki moliya direktori Jim Kavanaugh tushuntirishicha, sotilgan har 1 dollar qiymatidagi meynfreym apparat taʼminoti ortidan kompaniya dasturiy taʼminot orqali yana 3 dollar daromad oladi. Meynfreymlar sotuvining kamayishi zanjir boʻylab barcha daromadlarga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Kompaniya rahbariyatining taʼkidlashicha, ushbu pasayish vaqtinchalik hodisadir. Maʼlum boʻlishicha, chorak davomida yangi tizimlarni sotib olishni rejalashtirgan oʻnlab yirik mijozlar soʻnggi lahzada bitimlardan voz kechishgan. Garchi mijozlar soni kamdek koʻrinsa-da, har bir meynfreym tizimi millionlab dollar turishini va uzoq muddatli xizmat koʻrsatish shartnomalarini nazarda tutsa, bu yoʻqotishlar kompaniya budjetida ulkan tuynuk hosil qilgan.

Sunʼiy intellekt: Ham najot, ham xavf

Qizigʻi shundaki, IBM aksiyalarini soʻnggi yillarda yuqori darajada ushlab turgan sunʼiy intellekt (AI) bumu, endilikda uning anʼanaviy biznesiga zarba bermoqda. Arvind Krishnaning soʻzlariga koʻra, mijozlar oʻz budjetlarini qayta koʻrib chiqmoqdalar. Ular yangi meynfreymlar sotib olish oʻrniga, mablagʻlarini AI maʼlumotlar markazlari uchun zarur boʻlgan boshqa turdagi apparat vositalariga yoʻnaltirishmoqda.

Maʼlumotlar markazlari uchun moʻljallangan uskunalar va kompyuter texnikasining narxi 15 foizdan 30 foizgacha oshgani sababli, kompaniyalar tanlov oldida qolmoqda. Koʻplab korporatsiyalar eskirgan boʻlsa-da, ishonchli ishlayotgan meynfreymlarni yangilashdan koʻra, zamonaviy sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish uchun zarur boʻlgan resurslarga investitsiya qilishni afzal koʻrmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, IBM rahbariyati yil yakuni boʻyicha oʻsish prognozlarini pasaytirdi. Bu esa joriy muvaffaqiyatsiz chorakning asoratlari butun yil davomida sezilishini anglatadi. Shunga qaramay, kompaniya meynfreymlar davri tugayotgani haqidagi gap-soʻzlarni rad etmoqda va tez orada vaziyat barqarorlashishiga ishonch bildirmoqda.

IBMSunʼiy IntellektMeynfreymTexnologiyaMoliyaviy Hisobot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob