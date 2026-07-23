IBM moliyaviy inqiroz yoqasida: Sunʼiy intellekt bumining kutilmagan zarbasi
Dunyoning eng keksa va nufuzli texnologik gigantlaridan biri boʻlgan IBM kompaniyasi joriy chorak yakunlari boʻyicha kutilmagan va ogʻriqli moliyaviy hisobotni eʼlon qildi. Kompaniya daromadlari Wall Street tahlilchilari prognozlaridan sezilarli darajada past boʻlib chiqdi, bu esa aksiyalar narxining bir kunda 25 foizga pasayishiga olib keldi. Bu IBM tarixidagi eng yirik bir kunlik pasayish sifatida qayd etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya rahbari Arvind Krishna va direktorlar kengashi vaziyat jiddiyligini anglagan holda, investorlarni oldindan ogohlantirishga majbur boʻldi. Eʼlon qilingan raqamlarga koʻra, IBM chorak davomida 17,2 milliard dollar tushum va 2,2 milliard dollar sof foyda koʻrgan boʻlsa-da, asosiy koʻrsatkichlar investorlar kutganidan ancha yomonroq boʻlib chiqdi. Ayniqsa, kompaniyaning "infotuzilma" boʻlimidagi pasayish barchani hayratda qoldirdi.
Meynfreymlar biznesidagi inqiroz sabablariIBM moliyaviy barqarorligining ustuni hisoblangan meynfreym (yuqori unumdorlikka ega serverlar) biznesi 42 foizga qisqardi. Bu kompaniya uchun oʻta xavfli signaldir, chunki moliya direktori Jim Kavanaugh tushuntirishicha, sotilgan har 1 dollar qiymatidagi meynfreym apparat taʼminoti ortidan kompaniya dasturiy taʼminot orqali yana 3 dollar daromad oladi. Meynfreymlar sotuvining kamayishi zanjir boʻylab barcha daromadlarga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Kompaniya rahbariyatining taʼkidlashicha, ushbu pasayish vaqtinchalik hodisadir. Maʼlum boʻlishicha, chorak davomida yangi tizimlarni sotib olishni rejalashtirgan oʻnlab yirik mijozlar soʻnggi lahzada bitimlardan voz kechishgan. Garchi mijozlar soni kamdek koʻrinsa-da, har bir meynfreym tizimi millionlab dollar turishini va uzoq muddatli xizmat koʻrsatish shartnomalarini nazarda tutsa, bu yoʻqotishlar kompaniya budjetida ulkan tuynuk hosil qilgan.
Sunʼiy intellekt: Ham najot, ham xavfQizigʻi shundaki, IBM aksiyalarini soʻnggi yillarda yuqori darajada ushlab turgan sunʼiy intellekt (AI) bumu, endilikda uning anʼanaviy biznesiga zarba bermoqda. Arvind Krishnaning soʻzlariga koʻra, mijozlar oʻz budjetlarini qayta koʻrib chiqmoqdalar. Ular yangi meynfreymlar sotib olish oʻrniga, mablagʻlarini AI maʼlumotlar markazlari uchun zarur boʻlgan boshqa turdagi apparat vositalariga yoʻnaltirishmoqda.
Maʼlumotlar markazlari uchun moʻljallangan uskunalar va kompyuter texnikasining narxi 15 foizdan 30 foizgacha oshgani sababli, kompaniyalar tanlov oldida qolmoqda. Koʻplab korporatsiyalar eskirgan boʻlsa-da, ishonchli ishlayotgan meynfreymlarni yangilashdan koʻra, zamonaviy sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish uchun zarur boʻlgan resurslarga investitsiya qilishni afzal koʻrmoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, IBM rahbariyati yil yakuni boʻyicha oʻsish prognozlarini pasaytirdi. Bu esa joriy muvaffaqiyatsiz chorakning asoratlari butun yil davomida sezilishini anglatadi. Shunga qaramay, kompaniya meynfreymlar davri tugayotgani haqidagi gap-soʻzlarni rad etmoqda va tez orada vaziyat barqarorlashishiga ishonch bildirmoqda.
…