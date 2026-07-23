Emirates aviakompaniyasi Boeing 777-9 samolyotlarini qabul qilishdan bosh tortdi

·122·Texno
Emirates aviakompaniyasi Boeing 777-9 samolyotlarini qabul qilishdan bosh tortdi

Dunyoning eng yirik aviatashuvchilaridan biri boʻlgan Emirates kompaniyasi Boeing korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan dastlabki oʻnta Boeing 777-9 samolyotini sotib olish rejalaridan voz kechdi. Farnboro aviakoʻrgazmasida chiqish qilgan Emirates prezidenti Tim Klark ushbu laynerlarni qabul qilmaslikka qaror qilinganini rasman tasdiqladi. Mazkur qaror aviatsiya bozoridagi eng kutilgan loyihalardan biri atrofidagi vaziyat qanchalik murakkab ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap 2019–2021-yillar oraligʻida yigʻilgan samolyotlar haqida bormoqda. Dastlabki rejalarga koʻra, ushbu laynerlar 2020-yilning aprel oyida foydalanishga topshirilishi kerak edi. Biroq Boeing 777X dasturidagi koʻp yillik kechikishlar sababli, bu samolyotlar buyurtmachiga yetib borguncha kamida sakkiz yillik tarixga ega boʻladi. Tim Klarkning soʻzlariga koʻra, ushbu mashinalar hozirgi texnik talablarga javob berishi uchun juda katta va qimmat modernizatsiyani talab qiladi.

"Konserva qutilari uchun xomashyo"

Aviakompaniya rahbari oʻz chiqishida kutilmagan keskin bayonotlar bilan Boeing rahbariyatini tanqid qildi. Uning taʼkidlashicha, ishlab chiqarishning dastlabki bosqichidagi ushbu samolyotlar bugungi kunda maʼnaviy jihatdan eskirgan. Tim Klark hatto hazil aralash bu laynerlar faqat Heinz kompaniyasini qiziqtirishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, bu samolyotlarni faqatgina "loviya konservalari uchun tunuka qutilar" yasash maqsadida metallolom sifatida ishlatish mumkin.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Boeing hozirda ushbu oʻnta samolyot uchun yangi xaridorlar qidirmoqda. Biroq bozordagi real vaziyat shuni koʻrsatmoqdaki, ularni sotish deyarli imkonsiz. Klarkning fikricha, agar har bir samolyot narxi 10 million dollargacha tushirilmasa, hech kim bunday eskirgan konfiguratsiyadagi texnikani sotib olmaydi. Taqqoslash uchun, yangi Boeing 777-9 samolyotlarining katalogdagi narxi bir necha yuz million dollarni tashkil etadi.

Texnik muammolar va kelajakdagi rejalar

Sanoat manbalarining xabar berishicha, ishlab chiqish jarayonida Boeing 777X konstruksiyasi bir necha bor oʻzgartirilgan. Natijada, ilk yigʻilgan nusxalar jiddiy qayta ishlashni talab qiladigan darajada joriy standartlardan ortda qolib ketgan. Boeing korporatsiyasi avvalroq bunday laynerlarni modernizatsiya qilish milliardlab dollarga tushishini tan olgan edi. Hatto Emirates uchun moʻljallangan ilk nusxalardan biri iqtisodiy jihatdan samarasiz deb topilib, yaqinda butunlay utilizatsiya qilingani maʼlum boʻldi.

Shunga qaramay, Emirates kompaniyasi 777X dasturidan butunlay chiqib ketmoqchi emas. Tim Klarkning soʻzlariga koʻra, samolyotning hozirgi versiyasi dastlabki nusxalardan sezilarli darajada ustun: u kattaroq maksimal uchish vazni va ancha kuchli dvigatellarga ega. Aviakompaniya yangilangan konfiguratsiyadagi ilk Boeing 777-9 laynerini 2027-yilning ikkinchi choragida qabul qilib olishni rejalashtirmoqda.

Yaqin oylarda Boeing va Emirates oʻrtasidagi hamkorlik yangi bosqichga chiqadi. Sentyabr oyida 777X prototiplaridan biri Dubayga olib kelinadi. Bu yerda samolyot ekstremal issiq iqlim sharoitida sinovdan oʻtkaziladi. Bu Oʻzbekiston kabi issiq iqlimli hududlar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki yangi avlod laynerlarining chidamliligi aynan mana shunday sinovlarda aniqlanadi.

BoeingEmiratesAviatsiyaTexnologiyaTim Klark
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob