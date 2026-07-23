Emirates aviakompaniyasi Boeing 777-9 samolyotlarini qabul qilishdan bosh tortdi
Dunyoning eng yirik aviatashuvchilaridan biri boʻlgan Emirates kompaniyasi Boeing korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan dastlabki oʻnta Boeing 777-9 samolyotini sotib olish rejalaridan voz kechdi. Farnboro aviakoʻrgazmasida chiqish qilgan Emirates prezidenti Tim Klark ushbu laynerlarni qabul qilmaslikka qaror qilinganini rasman tasdiqladi. Mazkur qaror aviatsiya bozoridagi eng kutilgan loyihalardan biri atrofidagi vaziyat qanchalik murakkab ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Gap 2019–2021-yillar oraligʻida yigʻilgan samolyotlar haqida bormoqda. Dastlabki rejalarga koʻra, ushbu laynerlar 2020-yilning aprel oyida foydalanishga topshirilishi kerak edi. Biroq Boeing 777X dasturidagi koʻp yillik kechikishlar sababli, bu samolyotlar buyurtmachiga yetib borguncha kamida sakkiz yillik tarixga ega boʻladi. Tim Klarkning soʻzlariga koʻra, ushbu mashinalar hozirgi texnik talablarga javob berishi uchun juda katta va qimmat modernizatsiyani talab qiladi.
"Konserva qutilari uchun xomashyo"Aviakompaniya rahbari oʻz chiqishida kutilmagan keskin bayonotlar bilan Boeing rahbariyatini tanqid qildi. Uning taʼkidlashicha, ishlab chiqarishning dastlabki bosqichidagi ushbu samolyotlar bugungi kunda maʼnaviy jihatdan eskirgan. Tim Klark hatto hazil aralash bu laynerlar faqat Heinz kompaniyasini qiziqtirishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, bu samolyotlarni faqatgina "loviya konservalari uchun tunuka qutilar" yasash maqsadida metallolom sifatida ishlatish mumkin.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Boeing hozirda ushbu oʻnta samolyot uchun yangi xaridorlar qidirmoqda. Biroq bozordagi real vaziyat shuni koʻrsatmoqdaki, ularni sotish deyarli imkonsiz. Klarkning fikricha, agar har bir samolyot narxi 10 million dollargacha tushirilmasa, hech kim bunday eskirgan konfiguratsiyadagi texnikani sotib olmaydi. Taqqoslash uchun, yangi Boeing 777-9 samolyotlarining katalogdagi narxi bir necha yuz million dollarni tashkil etadi.
Texnik muammolar va kelajakdagi rejalarSanoat manbalarining xabar berishicha, ishlab chiqish jarayonida Boeing 777X konstruksiyasi bir necha bor oʻzgartirilgan. Natijada, ilk yigʻilgan nusxalar jiddiy qayta ishlashni talab qiladigan darajada joriy standartlardan ortda qolib ketgan. Boeing korporatsiyasi avvalroq bunday laynerlarni modernizatsiya qilish milliardlab dollarga tushishini tan olgan edi. Hatto Emirates uchun moʻljallangan ilk nusxalardan biri iqtisodiy jihatdan samarasiz deb topilib, yaqinda butunlay utilizatsiya qilingani maʼlum boʻldi.
Shunga qaramay, Emirates kompaniyasi 777X dasturidan butunlay chiqib ketmoqchi emas. Tim Klarkning soʻzlariga koʻra, samolyotning hozirgi versiyasi dastlabki nusxalardan sezilarli darajada ustun: u kattaroq maksimal uchish vazni va ancha kuchli dvigatellarga ega. Aviakompaniya yangilangan konfiguratsiyadagi ilk Boeing 777-9 laynerini 2027-yilning ikkinchi choragida qabul qilib olishni rejalashtirmoqda.
Yaqin oylarda Boeing va Emirates oʻrtasidagi hamkorlik yangi bosqichga chiqadi. Sentyabr oyida 777X prototiplaridan biri Dubayga olib kelinadi. Bu yerda samolyot ekstremal issiq iqlim sharoitida sinovdan oʻtkaziladi. Bu Oʻzbekiston kabi issiq iqlimli hududlar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki yangi avlod laynerlarining chidamliligi aynan mana shunday sinovlarda aniqlanadi.
…