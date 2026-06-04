SpaceX yana 24 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi
SpaceX kompaniyasi 2026-yil 3-iyun kuni Starlink-17.47 missiyasi doirasida navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqqan Falcon 9 Block 5 raketasini muvaffaqiyatli uchirdi. Start AQSH Kosmik kuchlarining Kaliforniyadagi Vandenberg bazasida joylashgan SLC-4E maydonchasidan amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu missiya doirasida orbitaga 24 ta koinot apparati chiqarildi. Parvoz muvaffaqiyatli yakunlanib, barcha sunʼiy yoʻldoshlar belgilangan orbitaga joylashtirildi. Bu SpaceX kompaniyasining global internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadami boʻldi.
Mazkur parvozda B1088 raqamli birinchi bosqich raketa tashuvchisidan 16-marta foydalanildi. Parvoz vazifasini bajargandan soʻng, raketa bosqichi dengizdagi maxsus platformaga muvaffaqiyatli qoʻndi. Bu koʻp marotaba foydalaniladigan texnologiyalarning ishonchliligini yana bir bor isbotladi.
SpaceX joriy yilning 3-iyunidan 10-iyuniga qadar Starlink apparatlarini orbitaga chiqarish boʻyicha jami toʻrtta missiyani rejalashtirgan. Bugungi parvoz ushbu seriyadagi birinchisi boʻlib, qolgan missiyalar ham yaqin kunlar ichida amalga oshirilishi kutilmoqda.
…