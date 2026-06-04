SpaceX yana 24 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi

·54·Texno
SpaceX yana 24 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi
Audio versiyasi

SpaceX kompaniyasi 2026-yil 3-iyun kuni Starlink-17.47 missiyasi doirasida navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqqan Falcon 9 Block 5 raketasini muvaffaqiyatli uchirdi. Start AQSH Kosmik kuchlarining Kaliforniyadagi Vandenberg bazasida joylashgan SLC-4E maydonchasidan amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu missiya doirasida orbitaga 24 ta koinot apparati chiqarildi. Parvoz muvaffaqiyatli yakunlanib, barcha sunʼiy yoʻldoshlar belgilangan orbitaga joylashtirildi. Bu SpaceX kompaniyasining global internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadami boʻldi.

Mazkur parvozda B1088 raqamli birinchi bosqich raketa tashuvchisidan 16-marta foydalanildi. Parvoz vazifasini bajargandan soʻng, raketa bosqichi dengizdagi maxsus platformaga muvaffaqiyatli qoʻndi. Bu koʻp marotaba foydalaniladigan texnologiyalarning ishonchliligini yana bir bor isbotladi.

SpaceX joriy yilning 3-iyunidan 10-iyuniga qadar Starlink apparatlarini orbitaga chiqarish boʻyicha jami toʻrtta missiyani rejalashtirgan. Bugungi parvoz ushbu seriyadagi birinchisi boʻlib, qolgan missiyalar ham yaqin kunlar ichida amalga oshirilishi kutilmoqda.

SpaceXStarlinkFalcon 9KoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi