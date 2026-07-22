“Godzilla Kongga qarshi” filmi qahramoni Kayli Xottl 18 yoshida hayotdan ko‘z yumdi

·9.3K·Madaniyat
“Godzilla Kongga qarshi” filmi qahramoni Kayli Xottl 18 yoshida hayotdan ko‘z yumdi

"Godzilla Kongga qarshi" kartinasining Jia obrazi orqali tanilgan aktrisa Kayli Xottl 18 yoshida avtohalokatda halok bo‘ldi. Eshitish imkoniyati cheklangan yosh aktrisa Merilend shtatida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasidan keyin shifoxonaga yetkazilgan.

Hodisa seshanba kuni tungi soat 03:00 larda Ijamsvillda yuz bergan. Kayli o‘tirgan mashina yo‘ldan chiqib ketib, suv o‘tkazgichga urilgan. U og‘ir ahvolda vertolyot orqali shifoxonaga olib borilgan, biroq ko‘rsatilgan yordamga qaramay vafot etgan.

Avtomobilni boshqargan 19 yoshli haydovchi yengil jarohatlangan. Mashinadagi boshqa yo‘lovchi tibbiy yordam olishni istamagan. Politsiya tezlik me’yordan oshirilgan bo‘lishi mumkinligini aytmoqda.

Kaylining otasi Joshua Xottl haydovchini kechirganini bildirib, bu fojia uning butun hayotini barbod qilmasligi kerakligini aytdi. Kayli "Godzilla va Kong: Yangi imperiya" filmida ham Jia rolini ijro etgan. U ekranda Kong bilan imo-ishora tili orqali muloqot qilgan qahramon sifatida muxlislar xotirasida qoldi. Yosh aktrisaning kutilmagan o‘limi haqidagi xabar kino muxlislari orasida qayg‘u uyg‘otdi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hodisani tekshirishni davom ettirmoqda. Va qo‘shimcha dalillarni ham o‘rganmoqda.

Kaylee HottleGodzilla vs. KongMarylandIjamsvilleGodzilla x Kong: The New Empire
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahloxonim heyterlarga hazilomuz ogohlantirish berdi (video)Shahloxonim heyterlarga hazilomuz ogohlantirish berdi (video)Bugun, 01:49Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiShakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiBugun, 01:39«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdiKecha, 20:11Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Kecha, 15:30Bred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiBred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiKecha, 01:55Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Kecha, 01:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)