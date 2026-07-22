Elon Musk 2026-yilda Grok Imagine yordamida “Odisseya” filmini suratga olishni rejalashtirmoqda

·69·Texno
Elon Musk 2026-yilda Grok Imagine yordamida “Odisseya” filmini suratga olishni rejalashtirmoqda

Dunyoning eng boy insonlaridan biri va texnologik magnat Elon Musk sunʼiy intellekt sohasida navbatdagi inqilobiy qadamni eʼlon qildi. Uning xabar berishicha, xAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Grok Imagine neyrotarmogʻi 2026-yilning oxiriga qadar Gomerning mashhur “Odisseya” asari asosida toʻliq metrajli badiiy film yaratadi. Ushbu loyiha sunʼiy intellektning kino sanoatidagi imkoniyatlarini namoyish etishda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Elon Muskning taʼkidlashicha, yangi film tarixiy haqiqatlarga maksimal darajada mos keladi va Gomerning original adabiy merosiga sodiq qolgan holda tayyorlanadi. Tadbirkor ushbu bayonotni Grok Imagine imkoniyatlarini koʻrsatuvchi uch daqiqalik maxsus lavha namoyishidan soʻng berdi. Mazkur videoda neyrotarmoq nafaqat murakkab vizual sahnalarni, balki qahramonlar oʻrtasidagi chuqur dialoglarni ham mustaqil ravishda generatsiya qila olishini isbotlagan.

Tarixiy aniqlik va anʼanaviy kino bilan raqobat

Muskning ushbu tashabbusi shunchaki texnologik tajriba emas, balki zamonaviy Gollivud standartlariga oʻziga xos javobdir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, milliarder oʻz loyihasida tarixiy davrning aniq tasvirlanishiga alohida urgʻu bermoqchi. Bu borada u anʼanaviy kinostudiyalar tomonidan yoʻl qoʻyilayotgan baʼzi “erkinliklar”ni keskin tanqid qilib keladi.

Eslatib oʻtamiz, 2026-yilning iyul oyida dunyo prokatiga rejissyor Christopher Nolan tomonidan suratga olingan “Odisseya” blokbasteri chiqqan edi. Garchi film kassabop boʻlsa-da, u Elon Musk va bir qator konservativ tomoshabinlarning eʼtiroziga sabab boʻldi. Xususan, afsonaviy Yelena Troyanskaya rolini Lupita Nyongʻo ijro etgani ijtimoiy tarmoqlarda qizgʻin bahslarni keltirib chiqargan edi.

Endilikda Grok Imagine yordamida yaratiladigan film aynan mana shunday “kasting qarorlari”dan xoli boʻlishi va qadimiy yunon dostonining klassik talqinini taqdim etishi vaʼda qilinmoqda. Muskning fikricha, sunʼiy intellekt inson omili taʼsirida oʻzgarib ketadigan badiiy qarashlardan koʻra, tarixiy manbalarga koʻproq tayana oladi.

Sunʼiy intellektning kino sanoatidagi kelajagi

Agar ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, 2026-yil kino sanʼati tarixida yangi sahifa ochishi mumkin. Hozirga qadar sunʼiy intellekt faqat qisqa videolar yoki maxsus effektlar yaratishda yordamchi vosita sifatida ishlatilayotgan edi. Grok Imagine tomonidan toʻliq metrajli, mantiqiy ketma-ketlikka ega va yuqori sifatli filmning yaratilishi yirik studiyalar uchun jiddiy raqobat tugʻdiradi.

Oʻzbekistondagi texnologiya ixlosmandlari va kino tanqidchilari uchun ham bu voqea katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan kontentning ommalashishi kelajakda dublyaj va mahalliylashtirish jarayonlarini ham tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Hozircha dunyo hamjamiyati Grok Imagine taqdim etadigan yakuniy mahsulotni kutmoqda.

Shuni ham aytib oʻtish joizki, Elon Muskning bunday dadil vaʼdalari koʻpincha texnologik hamjamiyatda shubha bilan qarshi olinadi. Biroq, Tesla va SpaceX loyihalari misolida koʻringanidek, u imkonsiz tuyulgan gʻoyalarni hayotga tatbiq etishda katta tajribaga ega. “Odisseya”ning sunʼiy intellekt talqini qanchalik muvaffaqiyatli chiqishini vaqt koʻrsatadi.

Elon MuskGrok ImagineSunʼiy IntellektOdisseyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob