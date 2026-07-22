Elon Musk 2026-yilda Grok Imagine yordamida “Odisseya” filmini suratga olishni rejalashtirmoqda
Dunyoning eng boy insonlaridan biri va texnologik magnat Elon Musk sunʼiy intellekt sohasida navbatdagi inqilobiy qadamni eʼlon qildi. Uning xabar berishicha, xAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Grok Imagine neyrotarmogʻi 2026-yilning oxiriga qadar Gomerning mashhur “Odisseya” asari asosida toʻliq metrajli badiiy film yaratadi. Ushbu loyiha sunʼiy intellektning kino sanoatidagi imkoniyatlarini namoyish etishda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Elon Muskning taʼkidlashicha, yangi film tarixiy haqiqatlarga maksimal darajada mos keladi va Gomerning original adabiy merosiga sodiq qolgan holda tayyorlanadi. Tadbirkor ushbu bayonotni Grok Imagine imkoniyatlarini koʻrsatuvchi uch daqiqalik maxsus lavha namoyishidan soʻng berdi. Mazkur videoda neyrotarmoq nafaqat murakkab vizual sahnalarni, balki qahramonlar oʻrtasidagi chuqur dialoglarni ham mustaqil ravishda generatsiya qila olishini isbotlagan.
Tarixiy aniqlik va anʼanaviy kino bilan raqobatMuskning ushbu tashabbusi shunchaki texnologik tajriba emas, balki zamonaviy Gollivud standartlariga oʻziga xos javobdir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, milliarder oʻz loyihasida tarixiy davrning aniq tasvirlanishiga alohida urgʻu bermoqchi. Bu borada u anʼanaviy kinostudiyalar tomonidan yoʻl qoʻyilayotgan baʼzi “erkinliklar”ni keskin tanqid qilib keladi.
Eslatib oʻtamiz, 2026-yilning iyul oyida dunyo prokatiga rejissyor Christopher Nolan tomonidan suratga olingan “Odisseya” blokbasteri chiqqan edi. Garchi film kassabop boʻlsa-da, u Elon Musk va bir qator konservativ tomoshabinlarning eʼtiroziga sabab boʻldi. Xususan, afsonaviy Yelena Troyanskaya rolini Lupita Nyongʻo ijro etgani ijtimoiy tarmoqlarda qizgʻin bahslarni keltirib chiqargan edi.
Endilikda Grok Imagine yordamida yaratiladigan film aynan mana shunday “kasting qarorlari”dan xoli boʻlishi va qadimiy yunon dostonining klassik talqinini taqdim etishi vaʼda qilinmoqda. Muskning fikricha, sunʼiy intellekt inson omili taʼsirida oʻzgarib ketadigan badiiy qarashlardan koʻra, tarixiy manbalarga koʻproq tayana oladi.
Sunʼiy intellektning kino sanoatidagi kelajagiAgar ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, 2026-yil kino sanʼati tarixida yangi sahifa ochishi mumkin. Hozirga qadar sunʼiy intellekt faqat qisqa videolar yoki maxsus effektlar yaratishda yordamchi vosita sifatida ishlatilayotgan edi. Grok Imagine tomonidan toʻliq metrajli, mantiqiy ketma-ketlikka ega va yuqori sifatli filmning yaratilishi yirik studiyalar uchun jiddiy raqobat tugʻdiradi.
Oʻzbekistondagi texnologiya ixlosmandlari va kino tanqidchilari uchun ham bu voqea katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan kontentning ommalashishi kelajakda dublyaj va mahalliylashtirish jarayonlarini ham tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Hozircha dunyo hamjamiyati Grok Imagine taqdim etadigan yakuniy mahsulotni kutmoqda.
Shuni ham aytib oʻtish joizki, Elon Muskning bunday dadil vaʼdalari koʻpincha texnologik hamjamiyatda shubha bilan qarshi olinadi. Biroq, Tesla va SpaceX loyihalari misolida koʻringanidek, u imkonsiz tuyulgan gʻoyalarni hayotga tatbiq etishda katta tajribaga ega. “Odisseya”ning sunʼiy intellekt talqini qanchalik muvaffaqiyatli chiqishini vaqt koʻrsatadi.
…