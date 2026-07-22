Makaodagi 98 ming yaproqli dunyodagi eng qimmat oltin daraxt
Makaodagi mashhur inshootlardan biri 98 mingta oltin qoplamali yaproqdan tashkil topgan. Ulkan daraxt ko‘rinishida ishlangan bu konstruksiyaning qiymati taxminan 256 million dollarga baholanadi.
Inshoot farovonlik ramzi sifatida loyihalashtirilgan. Minglab yaproqlar bir butun holda ulkan oltin daraxtni hosil qiladi. Uning hajmi, tayyorlanish uslubi va ishlatilgan materiallar qiymati Makaodagi eng ko‘p e’tibor tortadigan manzillardan biriga aylanishiga sabab bo‘lgan.
Oltin daraxt faqat bezak vazifasini bajarmaydi. U Makaoning qimmatbaho mehmonxonalar, ko‘ngilochar maskanlar va sayyohlarni jalb qilishga qaratilgan yirik me’moriy loyihalar bilan bog‘liq qiyofasini ham aks ettiradi.
Bir qarashda u oddiy dekorativ haykalga o‘xshaydi. Ammo qiymati va unda qo‘llangan oltin miqdori jihatidan dunyodagi eng qimmat ommaviy namoyish obyektlaridan biri sifatida tilga olinadi.
Mazkur inshoot shaharning sayyohlik imijini shakllantirish uchun ham xizmat qiladi. Makaoga kelgan ko‘plab mehmonlar oltin daraxtni ko‘rish va uni suratga olish uchun ushbu manzilga tashrif buyuradi.
…