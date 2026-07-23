AQSHda Kronos MMR mikroyadro reaktori loyihasining muhim bosqichi yakunlandi

·57·Texno
AQSHda Kronos MMR mikroyadro reaktori loyihasining muhim bosqichi yakunlandi

AQSHning NANO Nuclear Energy kompaniyasi energetika sohasida inqilobiy qadam hisoblangan Kronos MMR mikroyadro reaktorini yaratish yoʻlida muhim muvaffaqiyatga erishdi. Kompaniya Fortil muhandislik firmasi bilan hamkorlikda qurilmaning eng muhim qismlaridan biri — yadro yoqilgʻisini saqlash va boshqarish tizimini loyihalashning konseptual bosqichini yakunladi. Bu yangilik kichik hajmli atom energetikasini tijoratlashtirish sari tashlangan jiddiy qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur tizim reaktorning butun ishlash davri davomida yadro yoqilgʻisini xavfsiz tashish, saqlash va yuklash jarayonlari uchun javobgar hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha ustida mexanika, avtomatlashtirish, tizimli muhandislik, radiatsiyadan himoya va yadro xavfsizligi boʻyicha mutaxassislardan iborat koʻp tarmoqli guruh ish olib borgan. Konseptual bosqichda tizimning umumiy arxitekturasi belgilab olindi va boshqa komponentlar bilan oʻzaro aloqasi muvofiqlashtirildi.

Xavfsizlik va texnologik ustunlik

Kronos MMR — bu yuqori haroratli, gaz bilan sovutiladigan statsionar mikrorreaktor boʻlib, u atmosferaga minimal darajada karbonat angidrid chiqarishi bilan ajralib turadi. Bunday texnologiyalar ayniqsa uzoq hududlarni, sanoat obʼyektlarini va harbiy bazalarni barqaror energiya bilan taʼminlashda qoʻl keladi. Tizimning yangi bosqichga oʻtishi muhandislarga endi konstruksiyani batafsil ishlab chiqish va uskunalar xarakteristikasini aniqlashtirish imkonini beradi.

NANO Nuclear Energy faqatgina ushbu loyiha bilan cheklanib qolmayapti. Kompaniya portfelida koʻchma mikrorreaktor hisoblangan Zeus va koinotni tadqiq qilish uchun moʻljallangan Loki MMR loyihalari ham mavjud. Bu kabi ishlanmalar kelajakda nafaqat Yerda, balki koinot missiyalarida ham avtonom energiya manbalariga boʻlgan ehtiyojni qondirishi kutilmoqda.

Litsenziyalash va kelajak rejalari

Hozirda kompaniya AQSHda zarur litsenziyalarni olish jarayonidan oʻtmoqda. Joriy yilning boshida AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasi (NRC) Illinoys universiteti hududida birinchi Kronos MMR reaktorini qurish boʻyicha arizani koʻrib chiqish uchun qabul qildi. Bu akademik muhitda yangi texnologiyani sinovdan oʻtkazish uchun katta imkoniyat yaratadi.

Agar barcha kelishuv jarayonlari kutilganidek, kechikishlarsiz davom etsa, demonstratsion reaktorning qurilish ishlari 2027-yilning ikkinchi yarmida boshlanishi rejalashtirilgan. Bu Oʻzbekiston kabi energetika xavfsizligiga intilayotgan davlatlar uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin, chunki kichik modulli reaktorlar yirik AESlarga qaraganda tezroq va kamroq xarajat bilan barpo etiladi.

Yadro energetikasining bunday ixcham koʻrinishga kelishi kelajakda global iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda va barqaror yashil iqtisodiyotga oʻtishda hal qiluvchi rol oʻynashi shubhasiz. AQSHdagi ushbu loyiha muvaffaqiyati butun dunyoda mikrorreaktorlar bozorining shakllanishiga turtki beradi.

TexnologiyaEnergetikaKronos MMRYadro EnergiyasiAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob