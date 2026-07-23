AQSHda Kronos MMR mikroyadro reaktori loyihasining muhim bosqichi yakunlandi
AQSHning NANO Nuclear Energy kompaniyasi energetika sohasida inqilobiy qadam hisoblangan Kronos MMR mikroyadro reaktorini yaratish yoʻlida muhim muvaffaqiyatga erishdi. Kompaniya Fortil muhandislik firmasi bilan hamkorlikda qurilmaning eng muhim qismlaridan biri — yadro yoqilgʻisini saqlash va boshqarish tizimini loyihalashning konseptual bosqichini yakunladi. Bu yangilik kichik hajmli atom energetikasini tijoratlashtirish sari tashlangan jiddiy qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur tizim reaktorning butun ishlash davri davomida yadro yoqilgʻisini xavfsiz tashish, saqlash va yuklash jarayonlari uchun javobgar hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha ustida mexanika, avtomatlashtirish, tizimli muhandislik, radiatsiyadan himoya va yadro xavfsizligi boʻyicha mutaxassislardan iborat koʻp tarmoqli guruh ish olib borgan. Konseptual bosqichda tizimning umumiy arxitekturasi belgilab olindi va boshqa komponentlar bilan oʻzaro aloqasi muvofiqlashtirildi.
Xavfsizlik va texnologik ustunlikKronos MMR — bu yuqori haroratli, gaz bilan sovutiladigan statsionar mikrorreaktor boʻlib, u atmosferaga minimal darajada karbonat angidrid chiqarishi bilan ajralib turadi. Bunday texnologiyalar ayniqsa uzoq hududlarni, sanoat obʼyektlarini va harbiy bazalarni barqaror energiya bilan taʼminlashda qoʻl keladi. Tizimning yangi bosqichga oʻtishi muhandislarga endi konstruksiyani batafsil ishlab chiqish va uskunalar xarakteristikasini aniqlashtirish imkonini beradi.
NANO Nuclear Energy faqatgina ushbu loyiha bilan cheklanib qolmayapti. Kompaniya portfelida koʻchma mikrorreaktor hisoblangan Zeus va koinotni tadqiq qilish uchun moʻljallangan Loki MMR loyihalari ham mavjud. Bu kabi ishlanmalar kelajakda nafaqat Yerda, balki koinot missiyalarida ham avtonom energiya manbalariga boʻlgan ehtiyojni qondirishi kutilmoqda.
Litsenziyalash va kelajak rejalariHozirda kompaniya AQSHda zarur litsenziyalarni olish jarayonidan oʻtmoqda. Joriy yilning boshida AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasi (NRC) Illinoys universiteti hududida birinchi Kronos MMR reaktorini qurish boʻyicha arizani koʻrib chiqish uchun qabul qildi. Bu akademik muhitda yangi texnologiyani sinovdan oʻtkazish uchun katta imkoniyat yaratadi.
Agar barcha kelishuv jarayonlari kutilganidek, kechikishlarsiz davom etsa, demonstratsion reaktorning qurilish ishlari 2027-yilning ikkinchi yarmida boshlanishi rejalashtirilgan. Bu Oʻzbekiston kabi energetika xavfsizligiga intilayotgan davlatlar uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin, chunki kichik modulli reaktorlar yirik AESlarga qaraganda tezroq va kamroq xarajat bilan barpo etiladi.
Yadro energetikasining bunday ixcham koʻrinishga kelishi kelajakda global iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda va barqaror yashil iqtisodiyotga oʻtishda hal qiluvchi rol oʻynashi shubhasiz. AQSHdagi ushbu loyiha muvaffaqiyati butun dunyoda mikrorreaktorlar bozorining shakllanishiga turtki beradi.
…