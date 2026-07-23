Katta adron kollayderi yangilandi: CERN rekord darajadagi quvvatga erishdi

·78·Texno
Katta adron kollayderi yangilandi: CERN rekord darajadagi quvvatga erishdi

Yevropa yadroviy tadqiqotlar markazi (CERN) Katta adron kollayderini (LHC) modernizatsiya qilish yoʻlidagi eng muhim bosqichlardan birini muvaffaqiyatli yakunladi. Inner Triplet (IT String) sinov majmuasida muhandislar yangi avlod oʻta oʻtkazuvchan magnitlarni ilk bor toʻliq hisoblangan ishchi tok kuchi — 16 230 amperga qadar chiqarishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu sinovlar High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) loyihasi doirasida amalga oshirilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu keng koʻlamli yangilanishdan koʻzlangan asosiy maqsad elementar zarralar toʻqnashuvi sonini bir necha barobar oshirishdir. Bu olimlarga koʻproq eksperimental maʼlumotlar toʻplash va Standart modeldan tashqaridagi yangi fizik hodisalarni kashf etish imkonini beradi.

Texnologik inqilob: Niobiy-qalay birikmasi

Yangi tizimning asosiy oʻziga xosligi uning kvadrupol magnitlarida namoyon boʻladi. Hozirgi niobiy-titanli oʻtkazgichlardan farqli oʻlaroq, yangi magnitlar niobiy-qalay birikmasidan tayyorlangan chulgʻamlardan foydalanadi. Bu magnit maydon kuchlanishini 11,3 teslagacha oshirish imkonini berdi, bu esa amaldagi tizimlardan taxminan 35 foizga yuqoridir.

Muhandislar, shuningdek, magnitlarning ishchi kanali diametrini deyarli ikki barobarga — 70 millimetrdan 150 millimetrgacha kengaytirishdi. Buning natijasida proton dastalari toʻqnashuvdan oldin ancha aniqroq fokuslanadi. Bu tezlatkichning yorqinligini (luminosity) oshiradi, yaʼni qayd etiladigan zarralar toʻqnashuvi soni keskin koʻpayadi.

Sinovlarning eng hayratlanarli natijasi shundaki, magnitlar oʻta oʻtkazuvchanlik holatini yoʻqotmasdan (quench) darhol hisoblangan ishchi tokka chiqdi. Odatda yangi magnitlar uzoq muddatli "mashq qildirish" jarayonini talab etadi, biroq bu galgi qurilmalar nominal rejimda barqaror ishlashini birinchi urinishdayoq isbotladi.

Xavfsizlik va kelajak rejalari

Tajriba davomida mutaxassislar majmuaning barcha 17 ta elektr zanjirini, jumladan, toʻqnashuvdan keyin dastalarni ajratuvchi yangi dipol magnitini ham tekshiruvdan oʻtkazdilar. Shuningdek, suyuq geliy muhitida (taxminan −271 °C haroratda) 38 megajoulgacha boʻlgan energiyani xavfsiz tarqata oladigan himoya tizimi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdi.

CERN vakillarining taʼkidlashicha, ushbu bosqichning yakunlanishi apparat qismini tekshirishdagi eng murakkab jarayon ortda qolganini anglatadi. Hozirda muhandislar toʻplangan maʼlumotlarni tahlil qilib, kollayderni ishga tushirish tartiblarini optimallashtirishmoqda. Navbatdagi sinovlar sentyabr oyida oʻtkazilishi rejalashtirilgan.

High-Luminosity LHC loyihasining toʻliq ishga tushishi kelasi oʻn yillikning boshiga moʻljallangan. Ushbu yangilanish fundamental fizika sohasida yangi davrni ochib berishi va koinotning tuzilishi haqidagi tasavvurlarimizni tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda.

CERNLHCFizikaTexnologiyaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob