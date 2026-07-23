Sunʼiy intellekt uchun maxsus: Dunyodagi ilk 192 GB operativ xotirali Framework kompyuteri
Modulli qurilmalari bilan tanilgan Framework kompaniyasi oʻzining yangi Framework Desktop kompyuterini taqdim etdi. Ushbu qurilma dunyodagi eng kuchli 16 yadroli AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 protsessori va rekord darajadagi 192 GB operativ xotira bilan jihozlangan birinchi shaxsiy kompyuterga aylandi. Mazkur yangilik nafaqat apparat taʼminoti ishqibozlari, balki sunʼiy intellekt (AI) modellari bilan ishlovchi mutaxassislar uchun ham muhim voqelikdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning yuragi boʻlgan Ryzen AI Max+ Pro 495 protsessori 5,2 GGs gacha takt chastotasida ishlaydi. Grafika masalasiga kelsak, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaga RDNA 3.5 arxitekturasiga asoslangan Radeon 8065S oʻrnatilgan. Ushbu oʻrnatilgan grafik yadro 40 ta hisoblash blokiga ega boʻlib, u hozirgi kunda AMD tomonidan taqdim etilgan eng unumdor grafik yechim hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, kompyuter zamonaviy oʻyinlarni Full HD formatida diskret videokartasiz ham bemalol oʻynash imkonini beradi.
Mahalliy sunʼiy intellekt imkoniyatlariFramework Desktop modelining asosiy oʻziga xosligi uning 192 GB hajmdagi LPDDR5x operativ xotirasidir. Bunday ulkan hajm foydalanuvchilarga yirik til modellarini (LLM) bulutli servislarga murojaat qilmasdan, bevosita kompyuterning oʻzida ishga tushirish imkonini beradi. Masalan, tizim DeepSeek-V4-Flash kabi murakkab modellarni Q8 konfiguratsiyasida muammosiz qayta ishlay oladi.
Ushbu kompyuter asosan dasturchilar, kontent yaratuvchilar va maʼlumotlar tahlili bilan shugʻullanuvchi muhandislar uchun moʻljallangan. Oʻzbekiston bozoridagi mutaxassislar uchun ham bu kabi qurilmalar dolzarb, chunki mahalliy serverlarda yoki shaxsiy qurilmalarda AI modellarini oʻqitish va ulardan foydalanish maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.
Narx va bozor istiqbollariYangi konfiguratsiya avvalgi versiyalardan sezilarli darajada qimmat boʻlishi kutilmoqda. Hozirda Ryzen AI Max+ 395 protsessori va 128 GB operativ xotiraga ega model 3449 dollardan sotilmoqda. Taqqoslash uchun, 2025-yil fevral oyida ushbu model 1999 dollar deb baholangan edi. Narxlarning bunday keskin koʻtarilishini Framework kompaniyasi jahon bozorida operativ xotira komponentlarining qimmatlashgani bilan izohladi.
Hozircha 192 GB xotirali top-versiyaning rasmiy narxi ochiqlanmagan boʻlsa-da, ekspertlar uning narxi 4000 dollardan oshishini taxmin qilmoqdalar. Sotuvlarning boshlanish sanasi ham yaqin kunlarda eʼlon qilinishi kutilmoqda. Framework Desktop oʻzining modulli tuzilishi bilan ajralib turadi, yaʼni foydalanuvchilar kelajakda qurilmaning har bir qismini mustaqil ravishda yangilashlari yoki taʼmirlashlari mumkin boʻladi.
…