Sunʼiy intellekt uchun maxsus: Dunyodagi ilk 192 GB operativ xotirali Framework kompyuteri

·79·Texno
Sunʼiy intellekt uchun maxsus: Dunyodagi ilk 192 GB operativ xotirali Framework kompyuteri

Modulli qurilmalari bilan tanilgan Framework kompaniyasi oʻzining yangi Framework Desktop kompyuterini taqdim etdi. Ushbu qurilma dunyodagi eng kuchli 16 yadroli AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 protsessori va rekord darajadagi 192 GB operativ xotira bilan jihozlangan birinchi shaxsiy kompyuterga aylandi. Mazkur yangilik nafaqat apparat taʼminoti ishqibozlari, balki sunʼiy intellekt (AI) modellari bilan ishlovchi mutaxassislar uchun ham muhim voqelikdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning yuragi boʻlgan Ryzen AI Max+ Pro 495 protsessori 5,2 GGs gacha takt chastotasida ishlaydi. Grafika masalasiga kelsak, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaga RDNA 3.5 arxitekturasiga asoslangan Radeon 8065S oʻrnatilgan. Ushbu oʻrnatilgan grafik yadro 40 ta hisoblash blokiga ega boʻlib, u hozirgi kunda AMD tomonidan taqdim etilgan eng unumdor grafik yechim hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, kompyuter zamonaviy oʻyinlarni Full HD formatida diskret videokartasiz ham bemalol oʻynash imkonini beradi.

Mahalliy sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Framework Desktop modelining asosiy oʻziga xosligi uning 192 GB hajmdagi LPDDR5x operativ xotirasidir. Bunday ulkan hajm foydalanuvchilarga yirik til modellarini (LLM) bulutli servislarga murojaat qilmasdan, bevosita kompyuterning oʻzida ishga tushirish imkonini beradi. Masalan, tizim DeepSeek-V4-Flash kabi murakkab modellarni Q8 konfiguratsiyasida muammosiz qayta ishlay oladi.

Ushbu kompyuter asosan dasturchilar, kontent yaratuvchilar va maʼlumotlar tahlili bilan shugʻullanuvchi muhandislar uchun moʻljallangan. Oʻzbekiston bozoridagi mutaxassislar uchun ham bu kabi qurilmalar dolzarb, chunki mahalliy serverlarda yoki shaxsiy qurilmalarda AI modellarini oʻqitish va ulardan foydalanish maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Narx va bozor istiqbollari

Yangi konfiguratsiya avvalgi versiyalardan sezilarli darajada qimmat boʻlishi kutilmoqda. Hozirda Ryzen AI Max+ 395 protsessori va 128 GB operativ xotiraga ega model 3449 dollardan sotilmoqda. Taqqoslash uchun, 2025-yil fevral oyida ushbu model 1999 dollar deb baholangan edi. Narxlarning bunday keskin koʻtarilishini Framework kompaniyasi jahon bozorida operativ xotira komponentlarining qimmatlashgani bilan izohladi.

Hozircha 192 GB xotirali top-versiyaning rasmiy narxi ochiqlanmagan boʻlsa-da, ekspertlar uning narxi 4000 dollardan oshishini taxmin qilmoqdalar. Sotuvlarning boshlanish sanasi ham yaqin kunlarda eʼlon qilinishi kutilmoqda. Framework Desktop oʻzining modulli tuzilishi bilan ajralib turadi, yaʼni foydalanuvchilar kelajakda qurilmaning har bir qismini mustaqil ravishda yangilashlari yoki taʼmirlashlari mumkin boʻladi.

FrameworkAMDRyzen AIKompyuterTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob