Aviatsiya kelajagi: Pratt & Whitney gibrid dvigatelni sinovdan oʻtkazishni boshladi

·33·Texno
Aviatsiya kelajagi: Pratt & Whitney gibrid dvigatelni sinovdan oʻtkazishni boshladi

Aviatsiya sanoatining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Pratt & Whitney Canada kompaniyasi mintaqaviy samolyotlar uchun moʻljallangan yangi gibrid-elektr kuch qurilmasini yer usti sinovlaridan oʻtkazishga kirishdi. Ushbu texnologiya kelajakda havo kemalarining yoqilgʻi sarfini va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim yoqilgʻi samaradorligini qariyb 30 foizga oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator loyihasi doirasida ishlab chiqilgan ushbu qurilma Pratt & Whitney turbovintli dvigateli hamda Collins Aerospace tomonidan yaratilgan 1 MW quvvatga ega elektr motorining oʻzaro uygʻunligiga asoslangan. Tizimni quvvat bilan taʼminlash uchun Shveytsariyaning H55 kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan 200 kW·soat sigʻimli akkumulyator batareyalari qoʻllanilgan. Hozirda sinovlar kompaniyaning Kanadadagi Kvebek provinsiyasida joylashgan korxonasida olib borilmoqda.

Texnologiyaning ishlash tamoyili va afzalliklari

Loyiha doirasidagi asosiy yangilik yuklamaning ikki xil turdagi dvigatel oʻrtasida taqsimlanishidir. Elektr motori samolyotning yerda harakatlanishi, havoga koʻtarilishi va dastlabki balandlikni egallashi vaqtida ishga tushadi. Aynan mana shu bosqichlarda anʼanaviy aviatsiya dvigatellari eng koʻp yoqilgʻi sarflaydi. Samolyot kreyser rejimiga, yaʼni barqaror parvoz balandligiga chiqqanidan soʻng, asosiy tortish kuchini turbovintli dvigatel oʻz zimmasiga oladi.

Muhandislarning hisob-kitoblariga koʻra, taxminan 460 kilometr (250 dengiz mili) masofadagi mintaqaviy yoʻnalishlarda ushbu sxema yoqilgʻi tejamkorligini 30 foizga taʼminlaydi. Bu nafaqat aviakompaniyalarning xarajatlarini kamaytiradi, balki ekologik vaziyatni yaxshilashda ham muhim qadam boʻladi. Sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, yangi qurilma De Havilland Canada Dash 8-100 rusumli modifikatsiya qilingan samolyotga oʻrnatiladi va 2027-yilda ilk parvozini amalga oshiradi.

Xavfsizlik va sohadagi raqobat

Yangi tizimni yaratishda xavfsizlik masalalariga alohida eʼtibor qaratilgan. Yuqori kuchlanishli arxitekturada zamonaviy yarimoʻtkazgichlar qoʻllanilgan, akkumulyator modullari esa maxsus oʻtga chidamli konteynerlarga joylashtirilgan. Favqulodda vaziyatlarda issiqlik va gazlarni chiqarib yuborish tizimi ham koʻzda tutilgan boʻlib, bu parvoz xavfsizligini kafolatlaydi.

Taʼkidlash joizki, Pratt & Whitney gibrid aviatsiya ustida ishlayotgan yagona kompaniya emas. Hozirda NASA tomonidan muvofiqlashtiriladigan Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) dasturi doirasida ham shunga oʻxshash texnologiyalar faol rivojlantirilmoqda. Masalan, GE Aerospace kompaniyasi Boeing va boshqa hamkorlar bilan birgalikda Saab 340B samolyotida gibrid dvigatelni muvaffaqiyatli sinab koʻrgan va qariyb 9 kilometr balandlikda parvozlarni amalga oshirgan.

Oʻzbekiston kabi mintaqaviy aviatsiya rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda ichki reyslar tannarxini pasaytirish va ekologik toza transport tizimini shakllantirishda katta ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

AviatsiyaTexnologiyaPratt & WhitneyEkologiyaGibrid Dvigatel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob