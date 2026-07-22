Roberto De Zerbi Tottenxemda katta islohotlarni davom ettirmoqda: Transferlar hali tugamadi

·46·Sport
Roberto De Zerbi Tottenxemda katta islohotlarni davom ettirmoqda: Transferlar hali tugamadi

Londonning Tottenxem klubi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi jamoaning yozgi transfer bozoridagi faolligi hali yakuniga yetmaganini maʼlum qildi. Shu vaqtga qadar klub yangi futbolchilar uchun 237 million funt sterling sarflagan boʻlsa-da, italiyalik mutaxassis tarkibni kuchaytirishda davom etish niyatida. Bu haqda SpursPlay nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsum Tottenxem uchun oʻta ogʻir kechdi. Jamoa Angliya Premer-ligasida 17-oʻrinni egallab, quyi ligaga tushib ketishdan arang qutulib qoldi. Mart oyida Igor Tudor oʻrnini egallagan De Zerbi klub rahbariyati bilan kelishgan holda tarkibni tubdan yangilashga kirishgan. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad nafaqat mahoratli oʻyinchilarni yigʻish, balki jamoaning yangi "qalbini" va gʻoliblik ruhini shakllantirishdir.

Yangi yulduzlar va rekord darajadagi xarajatlar

Joriy transfer oynasining eng shov-shuvli xaridi Sandro Tonali boʻldi. Nyukasl Yunayteddan transfer qilingan italiyalik yarim himoyachi uchun London klubi bonuslar bilan birga 100 million funt sterlinggacha mablagʻ sarflashi mumkin. Shuningdek, tarkibga Vest Xemdan 85 million funt evaziga Mateus Fernandes va Braytondan 52 million funtga himoyachi Jan Paul van Hecke kelib qoʻshildi.

Klub nafaqat qimmatbaho xaridlar, balki tajribali erkin agentlarni ham jalb qilmoqda. Darvozabon Martin Dubravka, qanot himoyachisi Andy Robertson va markaziy himoyachi Marcos Senesi jamoa mudofaasini mustahkamlashi kutilmoqda. De Zerbi bu oʻzgarishlar klub tarixidagi yangi sahifaning boshlanishi ekanini taʼkidladi.

Tarkibni tozalash va kelajak rejalari

Yangi kelganlar bilan bir qatorda, klub bir qator yosh oʻyinchilarni sotish orqali byudjetni toʻldirmoqda. Xususan, Will Lankshear va Luka Vuskovic jami 70 million funt sterling evaziga Midlsbro va Brayton klublariga yoʻl oldi. Bu esa Tottenxemga moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilgan holda yangi transferlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Roberto De Zerbi futbolchilardan nafaqat maydonda, balki shaxsiy hayotda ham professional boʻlishni talab qilmoqda. Uning fikricha, Tottenxem oʻyinchisi boʻlish — bu 24 soatlik masʼuliyatdir. Murabbiy transfer oynasi yopilgunga qadar ham yangi kelishuvlar, ham jamoani tark etadiganlar borligiga ishora qildi. Londonliklar yangi mavsumda autsayderlar safida emas, balki yuqori oʻrinlar uchun kurashadigan jamoaga aylanishni koʻzlamoqda.

TottenxemRoberto De ZerbiAngliya Premer-ligasiFutbol transferlariSandro Tonali
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...