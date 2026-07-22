Roberto De Zerbi Tottenxemda katta islohotlarni davom ettirmoqda: Transferlar hali tugamadi
Londonning Tottenxem klubi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi jamoaning yozgi transfer bozoridagi faolligi hali yakuniga yetmaganini maʼlum qildi. Shu vaqtga qadar klub yangi futbolchilar uchun 237 million funt sterling sarflagan boʻlsa-da, italiyalik mutaxassis tarkibni kuchaytirishda davom etish niyatida. Bu haqda SpursPlay nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsum Tottenxem uchun oʻta ogʻir kechdi. Jamoa Angliya Premer-ligasida 17-oʻrinni egallab, quyi ligaga tushib ketishdan arang qutulib qoldi. Mart oyida Igor Tudor oʻrnini egallagan De Zerbi klub rahbariyati bilan kelishgan holda tarkibni tubdan yangilashga kirishgan. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad nafaqat mahoratli oʻyinchilarni yigʻish, balki jamoaning yangi "qalbini" va gʻoliblik ruhini shakllantirishdir.
Yangi yulduzlar va rekord darajadagi xarajatlarJoriy transfer oynasining eng shov-shuvli xaridi Sandro Tonali boʻldi. Nyukasl Yunayteddan transfer qilingan italiyalik yarim himoyachi uchun London klubi bonuslar bilan birga 100 million funt sterlinggacha mablagʻ sarflashi mumkin. Shuningdek, tarkibga Vest Xemdan 85 million funt evaziga Mateus Fernandes va Braytondan 52 million funtga himoyachi Jan Paul van Hecke kelib qoʻshildi.
Klub nafaqat qimmatbaho xaridlar, balki tajribali erkin agentlarni ham jalb qilmoqda. Darvozabon Martin Dubravka, qanot himoyachisi Andy Robertson va markaziy himoyachi Marcos Senesi jamoa mudofaasini mustahkamlashi kutilmoqda. De Zerbi bu oʻzgarishlar klub tarixidagi yangi sahifaning boshlanishi ekanini taʼkidladi.
Tarkibni tozalash va kelajak rejalariYangi kelganlar bilan bir qatorda, klub bir qator yosh oʻyinchilarni sotish orqali byudjetni toʻldirmoqda. Xususan, Will Lankshear va Luka Vuskovic jami 70 million funt sterling evaziga Midlsbro va Brayton klublariga yoʻl oldi. Bu esa Tottenxemga moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilgan holda yangi transferlarni amalga oshirish imkonini beradi.
Roberto De Zerbi futbolchilardan nafaqat maydonda, balki shaxsiy hayotda ham professional boʻlishni talab qilmoqda. Uning fikricha, Tottenxem oʻyinchisi boʻlish — bu 24 soatlik masʼuliyatdir. Murabbiy transfer oynasi yopilgunga qadar ham yangi kelishuvlar, ham jamoani tark etadiganlar borligiga ishora qildi. Londonliklar yangi mavsumda autsayderlar safida emas, balki yuqori oʻrinlar uchun kurashadigan jamoaga aylanishni koʻzlamoqda.
…