Qizlar sportni nega tashlaydi? «Katta opa» bunga yechim topdi

·83·Sport
Qizlar sportni nega tashlaydi? «Katta opa» bunga yechim topdi

Katta opa loyihasi a’zolari har hafta maktabdan keyin Istlida uchrashishadi.

Buyuk Britaniyada o‘smir qizlarni sportda ushlab qolishga qaratilgan «Katta opa» loyihasi kutilganidan ham muhim natija bermoqda. Faqat qizlar qatnashadigan mashg‘ulotlar, xotirjam muhit va yosh murabbiylarning qo‘llab-quvvatlashi ularga o‘zini erkin his qilish va sportga qayta qiziqish imkonini beryapti.

Tadqiqotlarga ko‘ra, avval o‘zini sportchi deb hisoblagan qizlarning 43 foizi o‘smirlik davrida jismoniy faollikka bo‘lgan muhabbatini yo‘qotadi. Loyiha ana shu xavotirli tendensiyani o‘zgartirishga urinmoqda.

Qizlar nega mashg‘ulotlarni tashlab ketadi?

«Sportdagi ayollar» xayriya tashkiloti o‘tkazgan o‘rganishda qizlarning sportdan uzoqlashishiga bir nechta omil sabab bo‘lishi aniqlangan.

Eng ko‘p tilga olingan muammolardan biri — boshqalar ularni doim baholayotgandek his qilish. Ayrim o‘smirlar o‘zini yetarlicha kuchli, epchil yoki yaxshi ko‘rinmaydi, deb o‘ylaydi.

O‘g‘il bolalar bilan birga o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarda esa ba’zi qizlar xato qilishdan, masxara bo‘lishdan yoki o‘zini boshqalar bilan taqqoslashdan xavotir oladi. Natijada ular imkoniyatini sinab ko‘rish o‘rniga sportni butunlay tashlab ketadi.

Faqat qizlar qatnashadigan xavfsiz muhit

«Katta opa» dasturida 9 yoshdan 15 yoshgacha bo‘lgan qizlar turli sport turlarini sinab ko‘rishga rag‘batlantiriladi. Mashg‘ulotlarda basketbol, futbol, fitnes va sport zalidagi jismoniy mashqlar qamrab olinadi.

Loyihaning eng faol markazlaridan biri Hempshir grafligining Istli shahridagi Places Leisure Center'da joylashgan.

Bu yerda qizlar har hafta maktabdan keyin uchrashadi. Ulardan darhol yuqori natija talab qilinmaydi. Asosiy e’tibor harakatdan zavq olish, yangi do‘stlar orttirish va o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlashga qaratiladi.

11 yoshli Poppi dasturdagi mashg‘ulotlarni «qiziqarli» deb atadi.

«Men do‘stlar orttiraman va jismonan baquvvat bo‘laman», — dedi u.

«Qizlar ham hamma narsani qila oladi»

14 yoshli Xollining fikricha, faqat qizlardan iborat muhit alohida qo‘llab-quvvatlash hissini beradi.

«O‘g‘il bolalar ko‘pincha o‘zlarini hamma narsada, ayniqsa sportda yaxshiroq deb o‘ylaydi. Bu mashg‘ulot esa qizlar ham ular qila oladigan ishlarni bajarishini ko‘rsatadi», — dedi u.

Xolliga ko‘ra, mashg‘ulotda faqat qizlarning bo‘lishi ularni erkinroq harakat qilishga va o‘z kuchini sinab ko‘rishga undaydi.

Bu yerda natijadan ko‘ra ishtirok, raqobatdan ko‘ra bir-birini qo‘llab-quvvatlash muhimroq.

Murabbiy emas, ishonchli «katta opa»

21 yoshli Taliya Bruks loyihada yo‘riqchi va elchi sifatida faoliyat yuritadi. Uning vazifasi faqat mashqlarni ko‘rsatib berishdan iborat emas.

Taliya qizlar uchun ishonchli «katta opa» bo‘lishga, ularning jismoniy va ruhiy holatini qo‘llab-quvvatlashga harakat qiladi.

«Ular menga ishonishi mumkin. Biror muammosi bo‘lsa, kelib maktab, hayz yoki boshqa tashvishlari haqida gaplashishi mumkin», — dedi u.

Bruksning ta’kidlashicha, o‘g‘il bolalar ishtirokida ayrim qizlar o‘zini to‘xtatib, mashqni bajarishdan voz kechadi. Faqat qizlar qatnashadigan muhitda esa ular o‘zini erkin tutib, yangi harakatlarni qo‘rqmasdan sinab ko‘radi.

Natija: qizlarning 60 foizi sportni ko‘proq yoqtirgan

Dastlab davlatning tampon solig‘i granti hisobidan moliyalashtirilgan loyiha hozir Places Leisure bilan hamkorlikda Buyuk Britaniyaning 80 dan ortiq markazida amalga oshirilmoqda.

Ayrim ishtirokchilar sport zaliga bepul a’zo bo‘lish va mashg‘ulotlarda qatnashish imkoniyatiga ega. Boshqalar uchun esa imtiyozli tariflar taklif qilinadi.

«Sportdagi ayollar» tashkiloti vakili Reychel Uilyamsning aytishicha, dasturda qatnashgan qizlarning 60 foizi keyinchalik sportni avvalgidan ko‘proq yoqtirishini bildirgan.

Loyiha nafaqat jismoniy faollikni oshirmoqda, balki qizlarning baxti, chidamliligi va yangi narsalarni sinab ko‘rishga tayyorligiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Eng muhim saboq — boshqalarning fikridan qo‘rqmaslik

Taliya Bruks mashg‘ulotlardan keyin qizlarning tobora ishonchli va xotirjam bo‘lib borayotganini ko‘rishini aytdi.

U sport zalida hamma ularga qarayotgandek tuyuladigan qizlarga oddiy, ammo ta’sirli fikrni tushuntiradi:

«Aslida hech kim sizga qaramayapti. Odamlar ko‘zguda o‘zlariga qarayapti».

Poppi esa dasturda o‘rgangan eng katta sabog‘ini bir jumla bilan ifodaladi:

«Hech kimning fikrini o‘ylama, faqat o‘zing bo‘lishni o‘yla».

«Katta opa» tajribasi qizlarni sportda ushlab qolish uchun qimmat jihozlardan ko‘ra, xavfsiz muhit, ishonch va ularni tushunadigan inson muhimroq ekanini ko‘rsatmoqda.

Big SisterEastleighUnited KingdomWomen in SportHampshire
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...