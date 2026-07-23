Honda Yevropa bozorini zabt etish uchun oʻziga xos va «gʻayritabiiy» modellarga tayanmoqda

·72·Avto
Honda Yevropa bozorini zabt etish uchun oʻziga xos va «gʻayritabiiy» modellarga tayanmoqda

Yaponiyaning Honda avtokonserni Yevropa bozoridagi mavqeini tiklash maqsadida yangi strategiyani eʼlon qildi. Kompaniya ommaviy modellardan koʻra, mijozlarning his-tuygʻulariga taʼsir qiluvchi hamda muhandislik jihatidan mukammal boʻlgan «oʻziga xos» avtomobillarni ishlab chiqarishga eʼtibor qaratmoqchi. Bu haqda Autocar nashri Honda kompaniyasining Yevropadagi prezidenti Xans De Yagerga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan yili Honda butun Yevropa boʻylab bor-yoʻgʻi 72 ming dona avtomobil sotgan. Taqqoslash uchun, 2007-yilda ushbu koʻrsatkich 313 mingtani tashkil etgan edi. Hozirda brendning savdo hajmi Lexus bilan deyarli tenglashib qolgan boʻlsa, uning asosiy raqobatchilari boʻlmish Mazda va Suzuki ikki baravar koʻproq, Toyota esa qariyb 900 mingta avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan.

Muhandislik orzulari va yangi Prelude

Xans De Yagerning soʻzlariga koʻra, Honda mintaqada «yirik oʻyinchi» emasligini tan oladi, biroq savdo hajmini «barqaror va sogʻlom» tarzda oshirishni rejalashtirmoqda. Buning uchun brend oʻz ildizlariga, yaʼni mijozlar kutganidan yuqori boʻlgan muhandislik yechimlarini taqdim etishga qaytadi. Goodwood Festival of Speed tadbirida namoyish etilgan Prelude HRC konsepti bu yoʻldagi ilk qadamlardan biri boʻldi.

Ushbu sport kupesi gibrid dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, uning ustida kompaniyaning motorsport boʻlimi mutaxassislari ishlagan. Garchi Prelude HRC modelining seriyali ishlab chiqarilishi rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, u brendning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi asosiy ramz sifatida koʻrilmoqda. Honda oʻz mijozlarining yuzida tabassum uygʻotadigan avtomobillar yaratishni maqsad qilgan.

Strategik maqsadlar va oʻziga xoslik

Honda rahbariyati savdo hajmini keskin, masalan, ikki yoki uch baravar oshirishni maqsad qilmagan. Asosiy eʼtibor Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya va Turkiya bozorlarida bozor ulushini bosqichma-bosqich kengaytirishga qaratiladi. Hozirda ushbu hududlar jami 100 mingga yaqin yillik savdoni taʼminlamoqda.

Kompaniyaning yangi strategiyasida quyidagi jihatlar ustuvor etib belgilangan:

  • Mijozlarning ehtiyojlariga moslashtirilgan oʻziga xos dizayn;
  • Yuqori darajadagi muhandislik va texnik mukammallik;
  • Haydash zavqi va amaliylikning uygʻunligi;
  • Anʼanaviy trendlardan voz kechgan holda brendning alohida oʻrnini yaratish.

Yana bir eʼtiborga molik model — bu Super-N ixcham elektromobilidir. 1980-yillardagi afsonaviy City Turbo II modelidan ilhomlanib yaratilgan ushbu «gʻayritabiiy» va quvnoq xetchbek jamoatchilik tomonidan juda ijobiy kutib olindi. De Yagerning taʼkidlashicha, aynan mana shunday oʻziga xos modellar Hondaʼning bozordagi oʻrnini mustahkamlashga yordam beradi. Oʻzbekiston bozorida ham Honda modellariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, brendning global miqyosdagi bunday yangilanishlari mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham ahamiyatli boʻlishi mumkin.

HondaAvtomobilYevropaPreludeElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan