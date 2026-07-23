Honda Yevropa bozorini zabt etish uchun oʻziga xos va «gʻayritabiiy» modellarga tayanmoqda
Yaponiyaning Honda avtokonserni Yevropa bozoridagi mavqeini tiklash maqsadida yangi strategiyani eʼlon qildi. Kompaniya ommaviy modellardan koʻra, mijozlarning his-tuygʻulariga taʼsir qiluvchi hamda muhandislik jihatidan mukammal boʻlgan «oʻziga xos» avtomobillarni ishlab chiqarishga eʼtibor qaratmoqchi. Bu haqda Autocar nashri Honda kompaniyasining Yevropadagi prezidenti Xans De Yagerga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan yili Honda butun Yevropa boʻylab bor-yoʻgʻi 72 ming dona avtomobil sotgan. Taqqoslash uchun, 2007-yilda ushbu koʻrsatkich 313 mingtani tashkil etgan edi. Hozirda brendning savdo hajmi Lexus bilan deyarli tenglashib qolgan boʻlsa, uning asosiy raqobatchilari boʻlmish Mazda va Suzuki ikki baravar koʻproq, Toyota esa qariyb 900 mingta avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan.
Muhandislik orzulari va yangi PreludeXans De Yagerning soʻzlariga koʻra, Honda mintaqada «yirik oʻyinchi» emasligini tan oladi, biroq savdo hajmini «barqaror va sogʻlom» tarzda oshirishni rejalashtirmoqda. Buning uchun brend oʻz ildizlariga, yaʼni mijozlar kutganidan yuqori boʻlgan muhandislik yechimlarini taqdim etishga qaytadi. Goodwood Festival of Speed tadbirida namoyish etilgan Prelude HRC konsepti bu yoʻldagi ilk qadamlardan biri boʻldi.
Ushbu sport kupesi gibrid dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, uning ustida kompaniyaning motorsport boʻlimi mutaxassislari ishlagan. Garchi Prelude HRC modelining seriyali ishlab chiqarilishi rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, u brendning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi asosiy ramz sifatida koʻrilmoqda. Honda oʻz mijozlarining yuzida tabassum uygʻotadigan avtomobillar yaratishni maqsad qilgan.
Strategik maqsadlar va oʻziga xoslikHonda rahbariyati savdo hajmini keskin, masalan, ikki yoki uch baravar oshirishni maqsad qilmagan. Asosiy eʼtibor Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya va Turkiya bozorlarida bozor ulushini bosqichma-bosqich kengaytirishga qaratiladi. Hozirda ushbu hududlar jami 100 mingga yaqin yillik savdoni taʼminlamoqda.
Kompaniyaning yangi strategiyasida quyidagi jihatlar ustuvor etib belgilangan:
- Mijozlarning ehtiyojlariga moslashtirilgan oʻziga xos dizayn;
- Yuqori darajadagi muhandislik va texnik mukammallik;
- Haydash zavqi va amaliylikning uygʻunligi;
- Anʼanaviy trendlardan voz kechgan holda brendning alohida oʻrnini yaratish.
Yana bir eʼtiborga molik model — bu Super-N ixcham elektromobilidir. 1980-yillardagi afsonaviy City Turbo II modelidan ilhomlanib yaratilgan ushbu «gʻayritabiiy» va quvnoq xetchbek jamoatchilik tomonidan juda ijobiy kutib olindi. De Yagerning taʼkidlashicha, aynan mana shunday oʻziga xos modellar Hondaʼning bozordagi oʻrnini mustahkamlashga yordam beradi. Oʻzbekiston bozorida ham Honda modellariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, brendning global miqyosdagi bunday yangilanishlari mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham ahamiyatli boʻlishi mumkin.
…