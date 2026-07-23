Samsung smartfonlar olamida inqilob qildi: Galaxy Z Fold 8 rasman taqdim etildi

·205·Texno
Samsung smartfonlar olamida inqilob qildi: Galaxy Z Fold 8 rasman taqdim etildi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi muhandislik durdonasi — Galaxy Z Fold 8 buklama smartfonini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat brend tarixidagi, balki butun mobil sanoatidagi eng yupqa va yengil flagmanlardan biriga aylanishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi model oʻzining avvalgi avlodlaridan tubdan farq qiluvchi dizayn va texnik xususiyatlarga ega boʻlib, bozordagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning tashqi koʻrinishi sezilarli darajada oʻzgargan: korpus yanada kengroq va kvadrat shakliga yaqin formatda ishlangan. Qurilmaning eng hayratlanarli jihati uning oʻlchamlaridir. Ochiq holatda Galaxy Z Fold 8 qalinligi bor-yoʻgʻi 4,5 mm ni tashkil etadi, vazni esa atigi 206 grammga teng. Bu koʻrsatkichlar buklama smartfonlar orasida rekord darajadagi qulaylikni taʼminlaydi va uni oddiy monoblok smartfonlar bilan bir qatorga qoʻyadi.

Yangi materiallar va ekran texnologiyasi

Samsung muhandislari bu safar ekrandagi buklanish izini (qatlamni) maksimal darajada kamaytirishga muvaffaq boʻlishdi. Buning uchun kompaniya ilk bor Flex Titanium deb nomlangan innovatsion materialdan foydalangan. Ichki 7,6 dyuymli egiluvchan displey ushbu material tufayli yanada mustahkam va tekis koʻrinishga ega boʻldi. Shuningdek, qurilma oq rangli korpus va zamonaviy qoʻshaloq kamera moduli bilan jihozlangan.

Texnologik jihatdan Galaxy Z Fold 8 oʻz toifasidagi eng kuchli protsessorlar bilan taʼminlangan. Komplekt tarkibida foydalanuvchilar Samsung brendiga mansub original quvvatlash qurilmasini ham koʻrishlari mumkin. Bu esa soʻnggi yillarda flagmanlar qutisidan aksessuarlarning olib tashlanishi fonida xaridorlar uchun kutilmagan va yoqimli yangilik boʻldi.

Apple bilan boʻlajak raqobat

Ekspertlarning fikricha, Galaxy Z Fold 8 modeli Apple kompaniyasi tomonidan 2026-yil sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan iPhone Ultra buklama smartfoniga asosiy raqib boʻladi. Mish-mishlarga koʻra, Apple qurilmasi 7,8 dyuymli ekranga ega boʻladi va aynan Samsung oʻrnatgan yuqori standartlarga qarshi kurashadi. Hozirda Samsung oʻzining Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra modellari bilan bozorda yetakchilikni saqlab qolishga intilmoqda.

Taqdimotdan soʻng darhol yangi smartfonlar va brendning aqlli soatlari uchun ayrim mintaqalarda, jumladan Rossiya bozorida ham oldindan buyurtmalar qabul qilina boshlandi. Oʻzbekiston bozoriga ushbu qurilmalarning kirib kelishi yaqin haftalar ichida kutilmoqda. Yangi avlod Galaxy Z Fold 8 nafaqat texnologik ishqibozlar, balki biznes vakillari uchun ham eng jozibador gadjetga aylanishi shubhasiz.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonTexnologiyaApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob