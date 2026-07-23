Samsung smartfonlar olamida inqilob qildi: Galaxy Z Fold 8 rasman taqdim etildi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi muhandislik durdonasi — Galaxy Z Fold 8 buklama smartfonini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat brend tarixidagi, balki butun mobil sanoatidagi eng yupqa va yengil flagmanlardan biriga aylanishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi model oʻzining avvalgi avlodlaridan tubdan farq qiluvchi dizayn va texnik xususiyatlarga ega boʻlib, bozordagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning tashqi koʻrinishi sezilarli darajada oʻzgargan: korpus yanada kengroq va kvadrat shakliga yaqin formatda ishlangan. Qurilmaning eng hayratlanarli jihati uning oʻlchamlaridir. Ochiq holatda Galaxy Z Fold 8 qalinligi bor-yoʻgʻi 4,5 mm ni tashkil etadi, vazni esa atigi 206 grammga teng. Bu koʻrsatkichlar buklama smartfonlar orasida rekord darajadagi qulaylikni taʼminlaydi va uni oddiy monoblok smartfonlar bilan bir qatorga qoʻyadi.
Yangi materiallar va ekran texnologiyasiSamsung muhandislari bu safar ekrandagi buklanish izini (qatlamni) maksimal darajada kamaytirishga muvaffaq boʻlishdi. Buning uchun kompaniya ilk bor Flex Titanium deb nomlangan innovatsion materialdan foydalangan. Ichki 7,6 dyuymli egiluvchan displey ushbu material tufayli yanada mustahkam va tekis koʻrinishga ega boʻldi. Shuningdek, qurilma oq rangli korpus va zamonaviy qoʻshaloq kamera moduli bilan jihozlangan.
Texnologik jihatdan Galaxy Z Fold 8 oʻz toifasidagi eng kuchli protsessorlar bilan taʼminlangan. Komplekt tarkibida foydalanuvchilar Samsung brendiga mansub original quvvatlash qurilmasini ham koʻrishlari mumkin. Bu esa soʻnggi yillarda flagmanlar qutisidan aksessuarlarning olib tashlanishi fonida xaridorlar uchun kutilmagan va yoqimli yangilik boʻldi.
Apple bilan boʻlajak raqobatEkspertlarning fikricha, Galaxy Z Fold 8 modeli Apple kompaniyasi tomonidan 2026-yil sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan iPhone Ultra buklama smartfoniga asosiy raqib boʻladi. Mish-mishlarga koʻra, Apple qurilmasi 7,8 dyuymli ekranga ega boʻladi va aynan Samsung oʻrnatgan yuqori standartlarga qarshi kurashadi. Hozirda Samsung oʻzining Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra modellari bilan bozorda yetakchilikni saqlab qolishga intilmoqda.
Taqdimotdan soʻng darhol yangi smartfonlar va brendning aqlli soatlari uchun ayrim mintaqalarda, jumladan Rossiya bozorida ham oldindan buyurtmalar qabul qilina boshlandi. Oʻzbekiston bozoriga ushbu qurilmalarning kirib kelishi yaqin haftalar ichida kutilmoqda. Yangi avlod Galaxy Z Fold 8 nafaqat texnologik ishqibozlar, balki biznes vakillari uchun ham eng jozibador gadjetga aylanishi shubhasiz.
…