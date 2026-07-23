Argentinada JCH-2026 finalini qayta o‘tkazish uchun ovoz yig‘ish boshlandi
Argentinada 2026 yilgi jahon chempionati finalini qayta o‘tkazishni talab qiluvchi onlayn so‘rovnoma ommalashmoqda. El Mundo xabariga ko‘ra, petitsiyani 61 500 nafardan ortiq kishi qo‘llab-quvvatlagan.
Tashabbus muallifi Argentina milliy jamoasining Ispaniyaga qarshi 0:1 hisobidagi mag‘lubiyatiga hakamlik qarorlari ta’sir qilganini da’vo qilmoqda. Biroq so‘rovnomada bu fikrni tasdiqlaydigan ishonchli dalillar keltirilmagan.
Finalni qayta o‘tkazish talab qilinmoqda
Onlayn platformada e’lon qilingan so‘rovnoma muallifi JCH–2026 finali natijasini qayta ko‘rib chiqish va uchrashuvni yana bir bor o‘tkazishni talab qilgan.
Finalda Argentina Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlikni qo‘ldan chiqargan edi. Bu natija argentinalik ayrim muxlislar orasida keskin noroziliklarga sabab bo‘ldi.
Petitsiya qisqa vaqt ichida katta qiziqish uyg‘otib, 61,5 mingdan ziyod imzo to‘pladi.
Hakamning qarorlari tanqid qilindi
So‘rovnomada uchrashuvni boshqargan sloveniyalik hakam Slavko Vinchichning ayrim qarorlari natijaga ta’sir qilgani ta’kidlangan.
Tashabbus muallifi hakamlikda xatolarga yo‘l qo‘yilganini bildirgan bo‘lsa-da, da’volarni tasdiqlovchi video-tahlil, rasmiy ekspert xulosasi yoki boshqa ishonchli dalillar taqdim etilmagan.
Shu sabab bu talab hozircha muxlislarning noroziligiga asoslangan tashabbus sifatida ko‘rilmoqda.
61 mingdan ortiq muxlis qo‘llab-quvvatladi
Petitsiyaga 61 500 nafardan ko‘proq kishi imzo chekkani aytiladi. Bu raqam final natijasi Argentina muxlislari orasida hanuz qizg‘in muhokama qilinayotganini ko‘rsatadi.
Ayrimlar hakamlik qarorlarini tanqid qilsa, boshqalar futboldagi yakuniy natija maydonda qabul qilinishi va mag‘lubiyatni qabul qilish kerakligini ta’kidlamoqda.
So‘rovnoma natijani o‘zgartiradimi?
Onlayn petitsiya ko‘p imzo to‘plagani bilan, u FIFA uchun majburiy huquqiy kuchga ega emas. Final natijasini bekor qilish yoki uchrashuvni qayta o‘tkazish uchun rasmiy tartib, jiddiy qoidabuzarlik va ishonchli dalillar talab etiladi.
Hozircha FIFA tomonidan finalni qayta o‘tkazish imkoniyati yoki hakamlik yuzasidan maxsus tekshiruv boshlangani haqida ma’lumot berilmagan.
Shu tariqa, 61 mingdan ziyod imzo to‘plagan petitsiya katta jamoatchilik e’tiborini jalb qilgan bo‘lsa-da, Ispaniyaning JCH–2026dagi chempionlik natijasi amalda o‘zgarishsiz qolmoqda.
…