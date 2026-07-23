Argentinada JCH-2026 finalini qayta o‘tkazish uchun ovoz yig‘ish boshlandi

·499·Sport
Argentinada JCH-2026 finalini qayta o‘tkazish uchun ovoz yig‘ish boshlandi

Argentinada 2026 yilgi jahon chempionati finalini qayta o‘tkazishni talab qiluvchi onlayn so‘rovnoma ommalashmoqda. El Mundo xabariga ko‘ra, petitsiyani 61 500 nafardan ortiq kishi qo‘llab-quvvatlagan.

Tashabbus muallifi Argentina milliy jamoasining Ispaniyaga qarshi 0:1 hisobidagi mag‘lubiyatiga hakamlik qarorlari ta’sir qilganini da’vo qilmoqda. Biroq so‘rovnomada bu fikrni tasdiqlaydigan ishonchli dalillar keltirilmagan.

Finalni qayta o‘tkazish talab qilinmoqda

Onlayn platformada e’lon qilingan so‘rovnoma muallifi JCH–2026 finali natijasini qayta ko‘rib chiqish va uchrashuvni yana bir bor o‘tkazishni talab qilgan.

Finalda Argentina Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlikni qo‘ldan chiqargan edi. Bu natija argentinalik ayrim muxlislar orasida keskin noroziliklarga sabab bo‘ldi.

Petitsiya qisqa vaqt ichida katta qiziqish uyg‘otib, 61,5 mingdan ziyod imzo to‘pladi.

Hakamning qarorlari tanqid qilindi

So‘rovnomada uchrashuvni boshqargan sloveniyalik hakam Slavko Vinchichning ayrim qarorlari natijaga ta’sir qilgani ta’kidlangan.

Tashabbus muallifi hakamlikda xatolarga yo‘l qo‘yilganini bildirgan bo‘lsa-da, da’volarni tasdiqlovchi video-tahlil, rasmiy ekspert xulosasi yoki boshqa ishonchli dalillar taqdim etilmagan.

Shu sabab bu talab hozircha muxlislarning noroziligiga asoslangan tashabbus sifatida ko‘rilmoqda.

61 mingdan ortiq muxlis qo‘llab-quvvatladi

Petitsiyaga 61 500 nafardan ko‘proq kishi imzo chekkani aytiladi. Bu raqam final natijasi Argentina muxlislari orasida hanuz qizg‘in muhokama qilinayotganini ko‘rsatadi.

Ayrimlar hakamlik qarorlarini tanqid qilsa, boshqalar futboldagi yakuniy natija maydonda qabul qilinishi va mag‘lubiyatni qabul qilish kerakligini ta’kidlamoqda.

So‘rovnoma natijani o‘zgartiradimi?

Onlayn petitsiya ko‘p imzo to‘plagani bilan, u FIFA uchun majburiy huquqiy kuchga ega emas. Final natijasini bekor qilish yoki uchrashuvni qayta o‘tkazish uchun rasmiy tartib, jiddiy qoidabuzarlik va ishonchli dalillar talab etiladi.

Hozircha FIFA tomonidan finalni qayta o‘tkazish imkoniyati yoki hakamlik yuzasidan maxsus tekshiruv boshlangani haqida ma’lumot berilmagan.

Shu tariqa, 61 mingdan ziyod imzo to‘plagan petitsiya katta jamoatchilik e’tiborini jalb qilgan bo‘lsa-da, Ispaniyaning JCH–2026dagi chempionlik natijasi amalda o‘zgarishsiz qolmoqda.

ArgentinaIspaniyaFIFASlavko VinčićEl Mundo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...