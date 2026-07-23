Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» durang qayd etdi
Yevropa Konferensiyalar ligasi saralashining ikkinchi bosqichida «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida Finlandiyaning «Inter Turku» klubini qabul qildi. Istanbulda o‘tgan uchrashuv 1:1 hisobida yakunlandi.
Turkiya klubi safida O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev maydonga tushdi. Endi jamoalar keyingi bosqich yo‘llanmasini 30 iyul kuni Finlandiyada hal qiladi.
Mehmonlar birinchi bo‘lib hisobni ochdi
Uchrashuv «Bashakshehir» uchun kutilmagan ssenariyda boshlandi. 16-daqiqada Jepta mezbonlar darvozasini ishg‘ol qilib, «Inter Turku»ni oldinga olib chiqdi.
Turkiya klubi tanaffusgacha hisobni tenglashtirishga uringan bo‘lsa-da, birinchi bo‘lim mehmonlarning minimal ustunligi bilan yakunlandi.
«Bashakshehir» javob golini ikkinchi bo‘lim boshida topdi. 54-daqiqada Eren Bayram aniq zarba bilan muvozanatni tikladi — 1:1.
Qolgan vaqtda har ikki jamoada g‘alaba golini kiritish imkoniyati bo‘ldi, ammo hisob boshqa o‘zgarmadi.
Shomurodov asosiy tarkibda o‘ynadi
Eldor Shomurodov uchrashuvni «Bashakshehir»ning asosiy tarkibida boshladi. O‘zbekistonlik hujumchi 69 daqiqa davomida maydonda harakat qildi.
Shundan so‘ng uning o‘rniga da Koshta maydonga tushirildi. Shomurodov bu bahsda gol yoki golli uzatma qayd eta olmadi.
O‘zbekiston terma jamoasi sardori uchun ushbu uchrashuv Yevropa musobaqalaridagi yangi mavsumning dastlabki muhim sinovlaridan biri bo‘ldi.
Fayzullayev ikkinchi bo‘limda maydonga tushdi
Abbosbek Fayzullayev bahsni zaxira o‘rindig‘ida boshladi. U 61-daqiqada Brnichning o‘rniga maydonga tushdi.
Shu tariqa, uchrashuvning so‘nggi yarim soatida Shomurodov va Fayzullayev bir vaqtning o‘zida «Bashakshehir» safida harakat qildi.
Fayzullayev maydonga tushgach, mezbonlar hujumlarini kuchaytirishga harakat qildi. Biroq turkiyaliklar raqib himoyasini ikkinchi marta yorib o‘ta olmadi.
Barchasi Finlandiyada hal bo‘ladi
Jamoalar o‘rtasidagi javob uchrashuvi 30 iyul kuni Finlandiyada bo‘lib o‘tadi.
Birinchi bahsdagi 1:1 hisobi har ikki tomonga ham keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qoldi. «Bashakshehir» safarda g‘alaba qozonishi yoki keyingi natijaga qarab bahsni qo‘shimcha vaqtga olib borishi mumkin.
Turkiya klubi uchun javob bahsida Shomurodov va Fayzullayevning ishtiroki yana asosiy e’tibor markazida bo‘ladi.
YEKL saralashi, ikkinchi bosqich
«Istanbul Bashakshehir» — «Inter Turku» — 1:1
Gollar: Jepta, 16 — 0:1; Eren Bayram, 54 — 1:1.
«Istanbul Bashakshehir» tarkibi: Shengezer, Shahiner, Bayram, Ba (Opoku, 61), Karbovnik, Gyunesh, Kemen, Malli, Eldor Shomurodov (da Koshta, 69), Brnich (Abbosbek Fayzullayev, 61), Yildirim (Zelke, 69).
…