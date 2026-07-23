Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» durang qayd etdi

·100·Sport
Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» durang qayd etdi

Yevropa Konferensiyalar ligasi saralashining ikkinchi bosqichida «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida Finlandiyaning «Inter Turku» klubini qabul qildi. Istanbulda o‘tgan uchrashuv 1:1 hisobida yakunlandi.

Turkiya klubi safida O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev maydonga tushdi. Endi jamoalar keyingi bosqich yo‘llanmasini 30 iyul kuni Finlandiyada hal qiladi.

Mehmonlar birinchi bo‘lib hisobni ochdi

Uchrashuv «Bashakshehir» uchun kutilmagan ssenariyda boshlandi. 16-daqiqada Jepta mezbonlar darvozasini ishg‘ol qilib, «Inter Turku»ni oldinga olib chiqdi.

Turkiya klubi tanaffusgacha hisobni tenglashtirishga uringan bo‘lsa-da, birinchi bo‘lim mehmonlarning minimal ustunligi bilan yakunlandi.

«Bashakshehir» javob golini ikkinchi bo‘lim boshida topdi. 54-daqiqada Eren Bayram aniq zarba bilan muvozanatni tikladi — 1:1.

Qolgan vaqtda har ikki jamoada g‘alaba golini kiritish imkoniyati bo‘ldi, ammo hisob boshqa o‘zgarmadi.

Shomurodov asosiy tarkibda o‘ynadi

Eldor Shomurodov uchrashuvni «Bashakshehir»ning asosiy tarkibida boshladi. O‘zbekistonlik hujumchi 69 daqiqa davomida maydonda harakat qildi.

Shundan so‘ng uning o‘rniga da Koshta maydonga tushirildi. Shomurodov bu bahsda gol yoki golli uzatma qayd eta olmadi.

O‘zbekiston terma jamoasi sardori uchun ushbu uchrashuv Yevropa musobaqalaridagi yangi mavsumning dastlabki muhim sinovlaridan biri bo‘ldi.

Fayzullayev ikkinchi bo‘limda maydonga tushdi

Abbosbek Fayzullayev bahsni zaxira o‘rindig‘ida boshladi. U 61-daqiqada Brnichning o‘rniga maydonga tushdi.

Shu tariqa, uchrashuvning so‘nggi yarim soatida Shomurodov va Fayzullayev bir vaqtning o‘zida «Bashakshehir» safida harakat qildi.

Fayzullayev maydonga tushgach, mezbonlar hujumlarini kuchaytirishga harakat qildi. Biroq turkiyaliklar raqib himoyasini ikkinchi marta yorib o‘ta olmadi.

Barchasi Finlandiyada hal bo‘ladi

Jamoalar o‘rtasidagi javob uchrashuvi 30 iyul kuni Finlandiyada bo‘lib o‘tadi.

Birinchi bahsdagi 1:1 hisobi har ikki tomonga ham keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qoldi. «Bashakshehir» safarda g‘alaba qozonishi yoki keyingi natijaga qarab bahsni qo‘shimcha vaqtga olib borishi mumkin.

Turkiya klubi uchun javob bahsida Shomurodov va Fayzullayevning ishtiroki yana asosiy e’tibor markazida bo‘ladi.

YEKL saralashi, ikkinchi bosqich

«Istanbul Bashakshehir» — «Inter Turku» — 1:1

Gollar: Jepta, 16 — 0:1; Eren Bayram, 54 — 1:1.

«Istanbul Bashakshehir» tarkibi: Shengezer, Shahiner, Bayram, Ba (Opoku, 61), Karbovnik, Gyunesh, Kemen, Malli, Eldor Shomurodov (da Koshta, 69), Brnich (Abbosbek Fayzullayev, 61), Yildirim (Zelke, 69).

Istanbul BasaksehirEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevInter Turku
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...